（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯 休·杰克曼
在《金刚狼3：殊死一战》
之后退出“X战警”宇宙，令不少影迷唏嘘不已。好消息是，大家不用等太久，金刚狼这一角色马上就要回归了——虽然不是在大银幕。
据多家外媒报道，漫威将打造旗下首部广播剧——《金刚狼：漫漫长夜》（Wolverine: The Long Night，暂译）。据悉，该剧一共10集，曾经在《美国队长》
中饰演过“九头蛇”特工的“中土人士”理查德·阿米蒂奇
（“霍比特人”系列、《汉尼拔》
）将为金刚狼这一角色献声！
有意思的是，英国人阿米蒂奇的长相与休·杰克曼颇为相似，不少脸盲症患者还傻傻分不清楚。本来就撞脸的两人饰演同一角色，也真算是活久见了！
广播剧在美国越来越受欢迎，一般喜剧和犯罪题材的作品收听率较高。而漫威也计划把《金刚狼：漫漫长夜》打造为罪案剧集。该剧将由Ben Percy操刀剧本，Brendan Baker导演，故事讲述两位特工来到一个虚拟的小镇调查一桩谋杀案，而嫌疑人就是Logan，但这只是冰山一角，每一集都会有反转。
《金刚狼：漫漫长夜》将于2018年春季，在播客平台 Stitcher Premium 率先上线播出。
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