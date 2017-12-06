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漫威将打造广播剧《金刚狼：长夜》

理查德·阿米蒂奇变狼叔 真·脸盲患者末日

2017-12-06 10:56:15 来源：Mtime时光网

漫威播客（Podcast）宇宙即将开启——

（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯 休·杰克曼《金刚狼3：殊死一战》之后退出“X战警”宇宙，令不少影迷唏嘘不已。好消息是，大家不用等太久，金刚狼这一角色马上就要回归了——虽然不是在大银幕。

　　据多家外媒报道，漫威将打造旗下首部广播剧——《金刚狼：漫漫长夜》（Wolverine: The Long Night，暂译）。据悉，该剧一共10集，曾经在《美国队长》中饰演过“九头蛇”特工的“中土人士”理查德·阿米蒂奇（“霍比特人”系列、《汉尼拔》）将为金刚狼这一角色献声！

考考你，这是哪个“狼叔”？

　　有意思的是，英国人阿米蒂奇的长相与休·杰克曼颇为相似，不少脸盲症患者还傻傻分不清楚。本来就撞脸的两人饰演同一角色，也真算是活久见了！

　　广播剧在美国越来越受欢迎，一般喜剧和犯罪题材的作品收听率较高。而漫威也计划把《金刚狼：漫漫长夜》打造为罪案剧集。该剧将由Ben Percy操刀剧本，Brendan Baker导演，故事讲述两位特工来到一个虚拟的小镇调查一桩谋杀案，而嫌疑人就是Logan，但这只是冰山一角，每一集都会有反转。

　　《金刚狼：漫漫长夜》将于2018年春季，在播客平台 Stitcher Premium 率先上线播出。


"建军哥"版金刚狼，你期待嘛？

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：闷闷

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 理查德·阿米蒂奇 金刚狼 漫威 广播剧
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理查德·阿米蒂奇

理查德·阿米蒂奇

Richard Armitage

职业：演员
休·杰克曼

休·杰克曼

Hugh Jackman

职业：演员 | 制作人

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