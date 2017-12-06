漫威播客（Podcast）宇宙即将开启——



（本文来自影视生活第一站 时光网）













考考你，这是哪个“狼叔”？ 有意思的是，英国人阿米蒂奇的长相与休·杰克曼颇为相似，不少脸盲症患者还傻傻分不清楚。本来就撞脸的两人饰演同一角色，也真算是活久见了！





广播剧在美国越来越受欢迎，一般喜剧和犯罪题材的作品收听率较高。而漫威也计划把《金刚狼：漫漫长夜》打造为罪案剧集。该剧将由Ben Percy操刀剧本，Brendan Baker导演，故事讲述两位特工来到一个虚拟的小镇调查一桩谋杀案，而嫌疑人就是Logan，但这只是冰山一角，每一集都会有反转。





《金刚狼：漫漫长夜》将于2018年春季，在播客平台 Stitcher Premium 率先上线播出。







"建军哥"版金刚狼，你期待嘛？





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