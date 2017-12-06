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第13季“美国好声音”十强选手出炉

"骚当""村夫"继续征战 男女导师势均力敌

2017-12-06 16:16:37 来源：Mtime时光网

好多新鲜面孔！


（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯 经过激烈的角逐，NBC歌唱真人秀节目《美国之声》(The Voice)第十三季十强选手正式出炉！时光网记者在现场见证了这场视听盛宴，并采访到了进入总决赛的这十位歌者。目前四位导师都有弟子入围：麦莉·赛勒斯有2位、詹妮弗·哈德森3位、“骚当”亚当·李维2位，以及“村夫”布莱克·谢尔顿的3位选手。(Photo by_ Trae Patton_NBC)

“麦粒”之队成员

“麦粒”之队（导师麦莉·赛勒斯）
Ashland Craft
21 岁
“我超讨厌早晨。我从床上起来要花上很长时间。”

Brooke Simpson
26 岁
“我喜欢墨西哥菜！”

“村夫之队”（导师布莱克·谢尔顿）
Keisha Renee
30 岁
“我会做假发，而且做了两年！”


Red Marlow
40 岁
“我超怕青蛙，黏黏糊糊的，看着超诡异。”

Chloe Kohanski
23 岁
“我超爱跳舞，但从来不会在人们面前或者舞台上跳。因为这是我最喜欢的一种解压方式——其他人也许最好别看到我跳。”


“骚当”之队（导师亚当·李维）
Addison Agen
16 岁
“虽然我自己还没有纹身，但我曾经想成为一名纹身艺术家。我觉得纹身很漂亮，我爸爸身上就有好几个。我才16岁，如果他同意的话我也去纹一个。”

Adam Cunningham
38 岁
“我超喜欢打网球！搞笑的是我的球友Brandon跟我长的挺像，很多人以为我们是兄弟。”


“追梦女郎”之队（导师詹妮弗·哈德森）
Shi’Ann Jones
15 岁
“我年轻的时候（呵呵）喜欢到处挖虫子，用来钓鱼。我喜欢钓鱼。”

Noah Mac
17 岁
“我会踩单轮脚踏车。这是跟我爸学的。”

Davon Fleming
26岁
“很多人不知道我有个双胞胎兄弟，因为我俩长的并不像。他也玩乐器、唱歌还会rap。”

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：Heather Newgen/翻译文文刘   编辑：闷闷

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 美国之声 十强 HeatherNewgen
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