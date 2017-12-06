好多新鲜面孔！







（本文来自影视生活第一站 时光网）









“麦粒”之队成员

Ashland Craft

21 岁

“我超讨厌早晨。我从床上起来要花上很长时间。”





Brooke Simpson

26 岁

“我喜欢墨西哥菜！”





“村夫之队”（导师布莱克·谢尔顿） Keisha Renee 30 岁 “我会做假发，而且做了两年！”



Red Marlow 40 岁 “我超怕青蛙，黏黏糊糊的，看着超诡异。”

Chloe Kohanski 23 岁 “我超爱跳舞，但从来不会在人们面前或者舞台上跳。因为这是我最喜欢的一种解压方式——其他人也许最好别看到我跳。”







“骚当”之队（导师亚当·李维）

Addison Agen

16 岁

“虽然我自己还没有纹身，但我曾经想成为一名纹身艺术家。我觉得纹身很漂亮，我爸爸身上就有好几个。我才16岁，如果他同意的话我也去纹一个。”





Adam Cunningham

38 岁

“我超喜欢打网球！搞笑的是我的球友Brandon跟我长的挺像，很多人以为我们是兄弟。”







“追梦女郎”之队（导师詹妮弗·哈德森）

Shi’Ann Jones 15 岁 “我年轻的时候（呵呵）喜欢到处挖虫子，用来钓鱼。我喜欢钓鱼。”

Noah Mac 17 岁 “我会踩单轮脚踏车。这是跟我爸学的。”

Davon Fleming 26岁 “很多人不知道我有个双胞胎兄弟，因为我俩长的并不像。他也玩乐器、唱歌还会rap。”





（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）