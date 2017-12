3. 布鲁诺·玛斯 (Bruno Mars), “That’s What I Like”

5. Sam Hunt , “Body Like a Back Road”

6. Migos, “Bad and Boujee” (feat. Lil Uzi Vert)

9. Post Malone, “Congratulations” (feat. Quavo)

14. James Arthur , “Say You Won’t Let Go”

16. Future, “Mask Off”

17. The Chainsmokers 酷玩 (Coldplay), “Something Just Like This”