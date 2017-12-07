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时光网讯
苹果公司公布了几项不同类别的榜单，标记着2017年最受全美欢迎
的电影、电视剧、音乐、软件与图书，新老面孔交替。该榜单上，排名第一的影片是迪士尼爸爸的《海洋奇缘》
，第二名是迪士尼/卢卡斯影业的《星球大战外传：侠盗一号》
，第三名则被华纳兄弟的《神奇女侠》
摘得。
苹果音乐的榜单上，“公鸭”德雷克的《More Life》获得“年度专辑”称号，“黄老板”艾德·希兰
的《Shape of You》是下载次数最多的歌曲，“霉霉”泰勒·斯威夫特
11月10日刚刚发行的新专辑《Reputation》，已经一跃上升到“最佳专辑”的第三名，泰厉害勒！
完整榜单如下
2017最受全美欢迎电影：
2017最受全美欢迎电视剧：
2017最受全美欢迎音乐专辑：
1. 德雷克
（Drake）, “More Life”
3. 泰勒·斯威夫特
（Taylor Swift）, “Reputation”
4. 艾德·希兰
（Ed Sheeran）, “÷ (Divide)”
7. 布鲁诺·玛斯
（Bruno Mars）, “24K Magic”
8. Migos, “Culture”
9. Future, “Future”
10. 群星, “Moana”（海洋奇缘）
11. Post Malone, “Stoney”
12. 百老汇音乐剧《汉密尔顿》的原班卡司， “Hamilton”（汉密尔顿）
13. 群星, “Trolls”（魔发精灵）
18. Future, “Hndrxx”
19. Khalid, “American Teen”
2017最受全美欢迎歌曲：
1. 艾德·希兰
（Ed Sheeran）, “Shape of You”
3. 布鲁诺·玛斯
（Bruno Mars）, “That’s What I Like”
6. Migos, “Bad and Boujee” (feat. Lil Uzi Vert)
7. 布鲁诺·玛斯
（Bruno Mars）, “24K Magic”
9. Post Malone, “Congratulations” (feat. Quavo)
13. 德雷克
（Drake）, “Fake Love”
15. 梦龙
（Imagine Dragons）, “Believer”
16. Future, “Mask Off”
18. Lil Uzi Vert, “XO Tour Llif3”
19. Kyle, “iSpy” (feat. Lil Yachty)
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