在苹果公布的2017年全美最受欢迎电影、电视剧、音乐专辑与歌曲榜单上，《海洋奇缘》、《权力的游戏》、Drake的新专《More Life》与黄老板的《Shape of You》分别获得各项分类的第一名。

作者：甄甏甏 编辑：甄甏甏