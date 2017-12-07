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苹果公布2017最受欢迎电影&电视&音乐榜单

"海洋奇缘"&"权力的游戏"&黄老板分类登顶

2017-12-07 20:10:37 来源：Mtime时光网

在苹果公布的2017年全美最受欢迎电影、电视剧、音乐专辑与歌曲榜单上，《海洋奇缘》、《权力的游戏》、Drake的新专《More Life》与黄老板的《Shape of You》分别获得各项分类的第一名。
（本文来自影视生活第一站 时光网）



　　时光网讯　苹果公司公布了几项不同类别的榜单，标记着2017年最受全美欢迎的电影、电视剧、音乐、软件与图书，新老面孔交替。该榜单上，排名第一的影片是迪士尼爸爸的《海洋奇缘》，第二名是迪士尼/卢卡斯影业的《星球大战外传：侠盗一号》，第三名则被华纳兄弟的《神奇女侠》摘得。

　　电视剧方面，前三名分别是HBO的《权力的游戏》、AMC的《行尸走肉》，以及CBS的《生活大爆炸》。去年和今年开播的新剧方面，HBO的《大小谎言》、NBC的《我们这一天》以及PBS的《维多利亚》均榜上有名。

　　苹果音乐的榜单上，“公鸭”德雷克的《More Life》获得“年度专辑”称号，“黄老板”艾德·希兰的《Shape of You》是下载次数最多的歌曲，“霉霉”泰勒·斯威夫特11月10日刚刚发行的新专辑《Reputation》，已经一跃上升到“最佳专辑”的第三名，泰厉害勒！

完整榜单如下


2017最受全美欢迎电影：
8.《美女与野兽》（2017年版）


2017最受全美欢迎电视剧：


2017最受全美欢迎音乐专辑：
1. 德雷克（Drake）, “More Life”
2. Kendrick Lamar, “Damn”
3. 泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）, “Reputation”
4. 艾德·希兰（Ed Sheeran）, “÷ (Divide)”
5. The Weeknd, “Starboy”
6. J. Cole, “4 Your Eyez Only”
7. 布鲁诺·玛斯（Bruno Mars）, “24K Magic”
8. Migos, “Culture”
9. Future, “Future”
10. 群星, “Moana”（海洋奇缘）
11. Post Malone, “Stoney”
12. 百老汇音乐剧《汉密尔顿》的原班卡司， “Hamilton”（汉密尔顿）
13. 群星, “Trolls”（魔发精灵）
14. 德雷克（Drake）, “Views”
15. Big Sean, “I Decided”
16. Travis Scott, “Birds in the Trap Sing McKnight”
17. Jay-Z, “4:44”
18. Future, “Hndrxx”
19. Khalid, “American Teen”
20. Chris Stapleton, “From A Room: Volume 1”


2017最受全美欢迎歌曲：
1. 艾德·希兰（Ed Sheeran）, “Shape of You”
2. Luis Fonsi & Daddy Yankee, “Despacito” (feat. 贾斯汀·比伯 Justin Bieber)
3. 布鲁诺·玛斯（Bruno Mars）, “That’s What I Like”
4. Kendrick Lamar, “Humble.”
5. Sam Hunt, “Body Like a Back Road”
6. Migos, “Bad and Boujee” (feat. Lil Uzi Vert)
7. 布鲁诺·玛斯（Bruno Mars）, “24K Magic”
8. DJ Khaled, “I’m the One” (feat. 贾斯汀·比伯 Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & 里尔·韦恩 Lil Wayne)
9. Post Malone, “Congratulations” (feat. Quavo)
10. Rae Sremmurd, “Black Beatles” (feat. Gucci Mane)
11. 塞恩·马利克（Zayn Malik） & 泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）, “I Don’t Wanna Live Forever (《五十度黑》
12. The Weeknd, “Starboy” (feat. 愚蠢朋克乐队 Daft Punk)
13. 德雷克（Drake）, “Fake Love”
14. James Arthur, “Say You Won’t Let Go”
15. 梦龙（Imagine Dragons）, “Believer”
16. Future, “Mask Off”
17. The Chainsmokers & 酷玩（Coldplay）, “Something Just Like This”
18. Lil Uzi Vert, “XO Tour Llif3”
19. Kyle, “iSpy” (feat. Lil Yachty)
20. The Chainsmokers, “Closer” (feat. Halsey)

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

关键词： 苹果 海洋奇缘 权力的游戏 黄老板 侠盗一号 神奇女侠
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职业：演员
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