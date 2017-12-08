



如今，这家几乎承包漫威超级英雄电影、曾获奥斯卡奖与英国电影学院奖认可的全球最大独立视觉效果公司决定在中国市场探索内容制作领域。





12月7日， 数字王国集团有限公司宣布携手唐德影视、世像传媒联袂出品原创都市职场励志电视剧《十年三月三十日》。同时，数字王国将为该剧提供视觉特效制作及虚拟现实（VR）内容解决方案，为观众提供优质的沉浸式互动体验。





“复联3”的特效公司如何改变国产剧？

用VR服务观众 打造“被明星壁咚”体验









一家擅长打造视觉奇观的好莱坞公司，为何会选择用现代都市剧来吹响进军原创内容领域的号角呢？数字王国CEO兼执行董事谢安透露，他们看中的是如何用VR等技术给观众呈现作品内容的先行体验，以此体现VR技术的价值。





得益于大中华区主席谢霆锋的鼎力支持，数字王国突破性的使用VR直播了王菲的演唱会，又在台湾利用“虚拟人”技术“复活”邓丽君开办演唱会。这些尝试让他们看到了VR带来的巨大盈利模式。数字王国即将在全国推出两百多家VR影厅，他们希望利用技术优势把影视剧的宣发也玩出新花样。





数字王国曾经用VR直播王菲演唱会 剧中有粉丝很多的明星主演，那么VR内容也可以做出来被明星偶像壁咚的体验，让粉丝跟偶像能近距离互动。” 谢安表示：“我们开始制作内容，也是想把内容投入给粉丝互动，比如





提到内地渐渐褪去的VR热潮，谢安认为这对于数字王国来说是件好事。“VR影院的出现，是对VR技术的修正，全新的技术出现的时候，总会有很多人混在里面想分一杯羹。观众是很聪明的，能分辨出好坏。现在讨论淡下来，正好把浑水摸鱼的排除出去了。”





特效不是“后期”程序

谈五毛钱特效 “钱花的观众买账才最重要”





《十年三月三十日》只是数字王国与唐德影视及世像传媒的战略合作序幕。未来，三方的合作目标是打造从IP开发、内容创作到发行网络全新一站式影视生态圈。





数字王国CEO谢安：希望推出好莱坞等级的内容给观众 数字王国在好莱坞发展的二十多年来，尽管与“六大”片厂合作紧密，但从一直无法触及内容和IP的开发。谢安认为：“好莱坞的技术和创意是先进的，但是工业环境是保守的”。那么渴望尝试新商业模式的数字王国，选择从中国市场切入内容也是很自然的事。





“我们在这部自制剧的角色会深入到内容制作方面，希望推出一部好莱坞等级的内容给观众”，谢安提到以前国内电影人总会把特效的工作理解成后置任务，这其实是一种误区。“特效并不是后期工作，我们是从艺术概念设计的阶段就开始跟导演合作，最开始的场景设置，人物设置都有参与。”





针对国内影视剧经常被抨击的“五毛钱特效”，唐德影视首席财务官郑敏鹏直言：“特效花了多少钱其实不重要，钱花的观众是否买账才是最重要的，从内容提供者来说，我们自己有自己的思考，不是说请一个大明星来，然后就不管了，技术上如何配合达到最好的效果。”