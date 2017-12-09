预告中，冰封世界突然出现血迹，恐怖事件一桩桩连接出现，令人毛骨悚然。





该剧根据丹·西蒙斯畅销小说《恐怖号》改编，故事源自1845年的真实历史，约翰·富兰克林爵士指挥英国皇家海军精良舰“厄瑞波斯”号和“恐惧”号向北极进发，随后他和129名船员在路上突然消失。该剧集将制作10集，于2018年3月26日播出。





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