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雷德利斯科特监制剧集《恐怖号》预告

根据真实事件改编 极地世界的船员惨案

2017-12-09 15:32:35 来源：Mtime时光网

预告中，冰封世界突然出现血迹，恐怖事件一桩桩连接出现，令人毛骨悚然。
　　时光网讯 由大导演雷德利·斯科特监制、塞伦·希德杰瑞德·哈里斯托比亚斯·门基斯主演的AMC电视台剧集《恐怖号》日前首发预告，预告中，冰雪覆盖的极地世界突然出现血迹，恐怖事件一桩桩连接出现，令人毛骨悚然。

　　该剧根据丹·西蒙斯畅销小说《恐怖号》改编，故事源自1845年的真实历史，约翰·富兰克林爵士指挥英国皇家海军精良舰“厄瑞波斯”号和“恐惧”号向北极进发，随后他和129名船员在路上突然消失。该剧集将制作10集，于2018年3月26日播出。

影片剧照








   编辑：边界

关键词： 恐怖号
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恐怖号

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0.0

导演：爱德华·博格

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雷德利·斯科特

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