2017-12-09 15:32:35 来源：Mtime时光网
编辑：边界
导演：爱德华·博格
主演：塞伦·希德
Ridley Scott
Ciarán Hinds
Jared Harris
Tobias Menzies
验证码：
撒旦法绿卡
2017-12-10 11:29
Caesar
时光用户_1501252704733
2017-12-10 00:59
手里有原著小说《极地恶灵》，当时看得真是不寒而栗
偏执与狂热
2017-12-10 00:53
吓我一跳，以为是《极地恶灵》终于改编…… 当然，这个效果是我期待的，所以同样期待这部《恐怖号》
怪兽看电影
2017-12-09 23:20
1季就能讲完故事就好，哪怕像怪奇物语一样，留一点点扣子但是整体算完整故事也行，现在的美剧质量虽高，但季数一多绝大多数都是烂尾剧
niyousilea
2017-12-09 16:55
塞外之王曼斯雷德
Fidelio
2017-12-09 16:24
哟！这不荒原狼吗！跑完岛上水又跑到水上了
爱生活更爱电影
2017-12-09 15:54
国内为什么不能上映，为什么要自缚手脚，奇葩了
浪荡的青春年华2017-12-09 16:57
这么血腥，你美国爸爸的小孩子就能在电影院看了？
曼哈顿西部的干脆面2017-12-09 17:04
大哥，这是电视剧。
mars1220044分钟前
满口美国爸爸美帝的,10个有9个是脑残,而且还不要脸,盗版美国片看得比谁都欢快
惩罚者T800
2017-12-09 15:46
有点像黑镜
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恐怖片爆款连连 文艺片也能以小博大
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