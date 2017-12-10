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《超感猎杀》完结特别篇首曝特辑

众主演享受"最后狂欢" 片场有爱互动

2017-12-10 18:10:36 来源：Mtime时光网

《超感猎杀》首曝特辑，众主创丝毫没有受到“被砍”风波的影响，反而更加享受这场最后的“狂欢”。
　　时光网讯 由沃卓斯基姐妹打造的热门美剧《超感猎杀》完结特别篇今日曝光首支制作特辑，众主创丝毫没有受到“被砍”风波的影响，反而更加享受这场最后的“狂欢”。在这支特辑中，不但能看到各种吃戏、打戏，还有主创们各种有爱的互动，在拍摄的过程中，他们甚至融入人群中，与深爱这系列的聚迷们倾情互动。该特别篇将于2018年在Netflix播出。

　　《超感猎杀》由沃卓斯基姐妹与制片人J·迈克尔·斯特拉辛斯基共同打造，讲述八位来自不同城市、不同身份的陌生人在经历过幻想后可以心灵感应，感受彼此，并可打探对方内心深处的秘密……该剧集在2015年一经推出，便在全球范围内迅速走红。但由于本剧高昂的拍摄成本，Netflix在今年六月底宣布正式砍掉该剧。这个消息一度引发了剧迷的大规模“抗议”，希望挽留这部大热美剧。而随后沃卓斯基姐妹便宣布将推出一个2小时的最终特别篇，并表示特别篇的推出要归功于剧迷们的不离不弃。

　　而就在今年八月份，美国最大的成人网站xHamster还发表公开信表示希望投资制作沃卓斯基姐妹执导的《超感猎杀》第三季。沃卓斯基姐妹随后并未对这一提议做出回应。然而有消息称《超感猎杀》的第三季目前正在撰写剧本。还有传闻称Hulu有可能取代Netflix接手该系列，但一切还都只是传闻。

   编辑：ruo

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关键词： 超感猎杀 特辑 特别篇
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超感猎杀

超感猎杀 (2015)

8.6

导演：拉娜·沃卓斯基

主演：杰米·克莱顿

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