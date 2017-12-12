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亲历金球奖提名现场：讨论投票是禁忌

狗爹:获得我第一个金球奖提名我很骄傲!

2017-12-12 07:37:17 来源：Mtime时光网

时光网记者Brent身为金球奖评委，带您亲历第75届金球奖提名发布会，还现场采访到了加里·奥德曼、陀螺导演等获得提名的大咖。作为评委，同行间拉票、甚至讨论彼此要投给谁，都是一大禁忌。


（本文来自影视生活第一站 时光网）    
　
　　时光网洛杉矶讯 洛杉矶当地时间12月11日清晨，星光聚集第75届金球奖提名发布会，照亮曙光还未破晓的比佛利山希尔顿大酒店，许多部电影、电视和表演受金球奖主办单位好莱坞外国记者协会（HFPA）会员青睐，获得提名。提名名单

　　颁奖典礼将在2018年1月7日隆重举办。

克里斯汀贝尔宣布提名

　　由影视界权威好莱坞外国记者协会（HFPA）委员投票评选的金球奖，是少数包含电影和电视的影视界奖项，共有25个奖项类别。上百位记者一早赶到比佛利希尔顿大饭店一个诺大的舞厅，加入到一群紧张的电影公司公关和好莱坞外国记者协会评委之中。

　　 HFPA主委Meher Tatna致开场词后，好莱坞影星克里斯汀·贝尔加内特·赫德兰莎朗·斯通、与阿尔法·沃德公布提名名单。值得一提的是，今年的金球奖大使席梦·贾西亚·强森，正是“巨石”道恩·强森和前妻、电影和电视制作人丹妮·贾西亚的16岁女儿。

强森女儿担任今年金球奖大使

　　完整提名名单公布后，最大赢家是拿下七项提名《水形物语》，紧跟着《华盛顿邮报》《三块广告牌》各夺下六项提名。共33部获提名电影中，格蕾塔·葛韦格执导的《伯德小姐》获四项提名，另外《金钱世界》《请以你的名字呼唤我》《敦刻尔克》《我，花样女王》《马戏之王》各夺三项提名。

　　受喜爱的独立电影《大病》落马没获提名，但最令人意外的应该是丹尼斯·维伦纽瓦执导的科幻大片《银翼杀手2049》，没有获得任何奖项提名。

　　电视剧方面，获六项提名的《大小谎言》是最大赢家，《宿敌》居二拿下四项提名。其他表现出色的电视剧还有《冰血暴》《我们这一天》、和《使女的故事》，各获三项提名。

间隔25年的《双峰》，凯尔·麦克拉克伦再获提名

　　此外，凯尔·麦克拉克伦《双峰》中的精湛演出，饰演一个角色的两种版本，也获得第二次提名。麦克拉克伦早在1991年在大卫·林奇执导的《双峰》夺下迷你剧/电视电影最佳男主角提名，是金球奖上第一个时间间隔最长、同一个角色获提名。

　　但这个提名名单发布会的现场气氛如何？无疑的是空气中弥漫的兴奋期待是不言而喻，紧张兴奋的气愤浓厚到几乎可以肉眼看见。

　　为了配合美国东岸的早晨新闻时间，洛杉矶当地时间不到5点来宾就陆续进场，当然少不了咖啡和热茶提神，不过大家似乎不需要靠咖啡提神，紧张、期待的肾上腺素就够醒脑的。很多公关和记者都说，因为一大早特别设定闹钟怕睡过头，结果闹钟响的前半个小时到45分钟就自然起床！

　　包含时光网资深记者Brent Simon在内的HFPA评委们，也同样非常期待今年脱颖而出的参奖者有哪些。虽然评委经验丰富大概知道其他评委们喜欢哪些影视作品，但是同行之间拉票或是互相讨论要投票给谁，就算不会被罚，也算是一大禁忌。在看完上千部影视作品后，每位评委都被鼓励小心评估超过200页投票名单上的每一部作品。

　　第75届金球奖提名名单发布会通过电视和网络现场直播，会后不少演员和记者们留下，讨论他们最喜欢的影视作品，许多人也给电影电视人们很高的评价。

　　加内特·赫德兰说：“我一早起床还没喝咖啡，其实我故意避免咖啡因。”赫德兰的《泥土之界》同剧演员玛丽·布莱姬获得两项提名，包含最佳女配角、和最佳原创音乐奖，赫德兰更是宣布布莱姬和Raphael Saadiq共同制作的歌曲“Mighty River”获提名。 “我替布莱姬十分高兴，我认为她在这部电影中的投入获得认可非常好，因为她真的非常杰出。”

　　加里·奥德曼也告诉时光网：”我非常荣幸也骄傲获得第一个金球奖提名。我有幸参加这项大奖，也十分欣赏所有参奖者的做品。“

　　不过最重要的是，金球奖提名发布会以及HFPA身为重要投票评委和媒体人、以及对影视作品的保存，都是替影视世界写下历史新篇章。这是时光网在会后访问《水形物语》导演吉尔莫·德尔·托罗时他的看法。 “仅代表全体剧组和演员，我非常骄傲也感谢HFPA给这部电影七项提名。《水形物语》是讲述爱、战胜恐惧、和拥抱’异己'的故事。金球奖提名无疑是认同我们在电影中传达的这些人道精神，我对HFPA的感激无以言喻。”

金球奖提名现场

　　锁定时光网得知更多第75届金球奖获奖作品的资讯，包含我们对提名结果的讨论视频。也记得在底下留言分享你对提名的看法！

附第75届金球奖具体提名名单

电影类

剧情类最佳影片
《三块广告牌》 ​​​​ 



剧情类最佳男主角
汤姆·汉克斯华盛顿邮报》



剧情类最佳女主角

最佳动画长片
《至爱梵高》 ​​​​

最佳导演

最佳男配角

最佳女配角

音乐/喜剧类最佳影片
《伯德小姐》 ​​​​ 

音乐/喜剧电影最佳男主角

音乐/喜剧类最佳女主角

最佳剧本

最佳外语片

最佳原创歌曲
"Remember Me "《寻梦环游记》
"This Is Me"《马戏之王》
"Mighty River"  《泥土之界》
"The Star" 《圣诞星》

最佳配乐
卡特·布尔维尔《三块广告牌》
亚历山大·德斯普拉《水形物语》
约翰尼·格林伍德《霓裳魅影》
约翰·威廉姆斯《华盛顿邮报》
汉斯·季默《敦刻尔克》 ​​​​ 

电视剧类

电视类最佳剧情类剧集

电视类剧情类最佳男主角
斯特尔林·K·布朗《我们这一天》
弗莱迪·海默《好医生》
鲍勃·奥登科克《风骚律师》
列维·施瑞博尔《清道夫》
杰森·贝特曼《黑钱胜地》 ​​​​ 

电视类剧情类最佳女主角
凯特瑞娜·巴尔夫《古战场传奇》
克莱尔·福伊《王冠》
玛吉·吉伦哈尔《堕落街传奇》
凯瑟琳·兰福德《十三个原因》
伊丽莎白·莫斯《使女的故事》

最佳迷你剧/电视电影
《罪人》 ​​​​

迷你剧/电视电影最佳男主角
罗伯特·德尼罗《欺诈圣手》
凯尔·麦克拉克伦《双峰》
伊万·麦克格雷格《冰血暴》
杰弗里·拉什《天才》 ​​​​​​​​

迷你剧/电视电影最佳女主角
杰西卡·贝尔《罪人的真相》
妮可·基德曼《大小谎言》
瑞茜·威瑟斯彭《大小谎言》

电视类音乐/喜剧类最佳剧集

电视类音乐/喜剧类最佳男主角
安东尼·安德森《黑人一家亲》
阿兹·安萨里《无为大师》
凯文·贝肯《我爱迪克》
威廉姆·H·梅西《无耻之徒》
艾瑞克·麦柯马克《威尔与格蕾丝》 ​​​​  

电视类音乐/喜剧类最佳女主角
帕梅拉·奥德隆《更美好的事》
爱丽森·布里《美女摔角联盟》
蕾切尔·布罗斯纳罕《了不起的麦瑟尔》
伊莎·芮《不安感》
弗兰西斯·肖《单亲辣妈》

电视类剧情/喜剧/电视电影类最佳男配角
阿尔弗雷德·莫里纳《宿敌：贝蒂和琼》
亚历山大·斯卡斯加德《大小谎言》
大卫·休里斯《冰血暴》
大卫·哈伯《怪奇物语》
克里斯汀·史莱特《黑客军团》 ​​​​

电视类剧情/喜剧/电视电影类最佳女配角
劳拉·邓恩《大小谎言》
安·唐德《使女的故事》
克丽丝·梅斯《我们这一天》
米歇尔·菲佛《欺诈圣手》
谢琳·伍德蕾《大小谎言》 ​​​​

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：Brent Simon   编辑：小Sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金球奖 提名 海外记者 颁奖季 BrentSimon
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