时光网记者Brent身为金球奖评委，带您亲历第75届金球奖提名发布会，还现场采访到了加里·奥德曼、陀螺导演等获得提名的大咖。作为评委，同行间拉票、甚至讨论彼此要投给谁，都是一大禁忌。









（本文来自影视生活第一站 时光网）





颁奖典礼将在2018年1月7日隆重举办。





克里斯汀贝尔宣布提名 由影视界权威好莱坞外国记者协会（HFPA）委员投票评选的金球奖，是少数包含电影和电视的影视界奖项，共有25个奖项类别。上百位记者一早赶到比佛利希尔顿大饭店一个诺大的舞厅，加入到一群紧张的电影公司公关和好莱坞外国记者协会评委之中。

























但这个提名名单发布会的现场气氛如何？无疑的是空气中弥漫的兴奋期待是不言而喻，紧张兴奋的气愤浓厚到几乎可以肉眼看见。





为了配合美国东岸的早晨新闻时间，洛杉矶当地时间不到5点来宾就陆续进场，当然少不了咖啡和热茶提神，不过大家似乎不需要靠咖啡提神，紧张、期待的肾上腺素就够醒脑的。很多公关和记者都说，因为一大早特别设定闹钟怕睡过头，结果闹钟响的前半个小时到45分钟就自然起床！



但是同行之间拉票或是互相讨论要投票给谁，就算不会被罚，也算是一大禁忌。在看完上千部影视作品后，每位评委都被鼓励小心评估超过200页投票名单上的每一部作品。 包含时光网资深记者Brent Simon在内的HFPA评委们，也同样非常期待今年脱颖而出的参奖者有哪些。虽然评委经验丰富大概知道其他评委们喜欢哪些影视作品，在看完上千部影视作品后，每位评委都被鼓励小心评估超过200页投票名单上的每一部作品。





第75届金球奖提名名单发布会通过电视和网络现场直播，会后不少演员和记者们留下，讨论他们最喜欢的影视作品，许多人也给电影电视人们很高的评价。

















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附第75届金球奖具体提名名单





























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