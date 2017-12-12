（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网洛杉矶讯
洛杉矶当地时间12月11日清晨，星光聚集第75届金球奖提名发布会，照亮曙光还未破晓的比佛利山希尔顿大酒店，许多部电影、电视和表演受金球奖主办单位好莱坞外国记者协会（HFPA）会员青睐，获得提名。提名名单
颁奖典礼将在2018年1月7日隆重举办。
由影视界权威好莱坞外国记者协会（HFPA）委员投票评选的金球奖，是少数包含电影和电视的影视界奖项，共有25个奖项类别。上百位记者一早赶到比佛利希尔顿大饭店一个诺大的舞厅，加入到一群紧张的电影公司公关和好莱坞外国记者协会评委之中。
此外，凯尔·麦克拉克伦
在《双峰》
中的精湛演出，饰演一个角色的两种版本，也获得第二次提名。麦克拉克伦早在1991年在大卫·林奇
执导的《双峰》
夺下迷你剧/电视电影最佳男主角提名，是金球奖上第一个时间间隔最长、同一个角色获提名。
但这个提名名单发布会的现场气氛如何？无疑的是空气中弥漫的兴奋期待是不言而喻，紧张兴奋的气愤浓厚到几乎可以肉眼看见。
为了配合美国东岸的早晨新闻时间，洛杉矶当地时间不到5点来宾就陆续进场，当然少不了咖啡和热茶提神，不过大家似乎不需要靠咖啡提神，紧张、期待的肾上腺素就够醒脑的。很多公关和记者都说，因为一大早特别设定闹钟怕睡过头，结果闹钟响的前半个小时到45分钟就自然起床！
包含时光网资深记者Brent Simon在内的HFPA评委们，也同样非常期待今年脱颖而出的参奖者有哪些。虽然评委经验丰富大概知道其他评委们喜欢哪些影视作品，但是同行之间拉票或是互相讨论要投票给谁，就算不会被罚，也算是一大禁忌。
在看完上千部影视作品后，每位评委都被鼓励小心评估超过200页投票名单上的每一部作品。
第75届金球奖提名名单发布会通过电视和网络现场直播，会后不少演员和记者们留下，讨论他们最喜欢的影视作品，许多人也给电影电视人们很高的评价。
加内特·赫德兰
说：“我一早起床还没喝咖啡，其实我故意避免咖啡因。”赫德兰的《泥土之界》
同剧演员玛丽·布莱姬
获得两项提名，包含最佳女配角、和最佳原创音乐奖，赫德兰更是宣布布莱姬和Raphael Saadiq共同制作的歌曲“Mighty River”获提名。 “我替布莱姬十分高兴，我认为她在这部电影中的投入获得认可非常好，因为她真的非常杰出。”
加里·奥德曼
也告诉时光网：”我非常荣幸也骄傲获得第一个金球奖提名
。我有幸参加这项大奖，也十分欣赏所有参奖者的做品。“
不过最重要的是，金球奖提名发布会以及HFPA身为重要投票评委和媒体人、以及对影视作品的保存，都是替影视世界写下历史新篇章。这是时光网在会后访问《水形物语》
导演吉尔莫·德尔·托罗
时他的看法。 “仅代表全体剧组和演员，我非常骄傲也感谢HFPA给这部电影七项提名。《水形物语》是讲述爱、战胜恐惧、和拥抱’异己'的故事。金球奖提名无疑是认同我们在电影中传达的这些人道精神
，我对HFPA的感激无以言喻。”
锁定时光网得知更多第75届金球奖获奖作品的资讯，包含我们对提名结果的讨论视频。也记得在底下留言分享你对提名的看法！
附第75届金球奖具体提名名单
剧情类最佳男主角
剧情类最佳女主角
最佳动画长片
最佳导演
最佳男配角
最佳女配角
音乐/喜剧类最佳影片
音乐/喜剧电影最佳男主角
音乐/喜剧类最佳女主角
最佳剧本
最佳外语片
最佳原创歌曲
最佳配乐
电视剧类
电视类最佳剧情类剧集
电视类剧情类最佳男主角
电视类剧情类最佳女主角
最佳迷你剧/电视电影
迷你剧/电视电影最佳男主角
迷你剧/电视电影最佳女主角
电视类音乐/喜剧类最佳剧集
电视类音乐/喜剧类最佳男主角
电视类音乐/喜剧类最佳女主角
电视类剧情/喜剧/电视电影类最佳男配角
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