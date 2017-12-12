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老演员上综艺，被剪辑成“神经病”？

袁立与《演员的诞生》节目纠纷愈演愈烈

2017-12-12 11:58:18 来源：Mtime时光网

12月9日晚《演员的诞生》播出袁立参加节目并被淘汰的内容。 节目播出后，袁立已经发布几十条微博指责该节目后期乱剪辑，将自己剪辑成了“神经病”。
      时光网讯 日前，演员袁立与浙江卫视综艺节目《演员的诞生》的纠纷愈演愈烈。

      12月9日晚《演员的诞生》播出袁立参加节目并被淘汰的内容。节目中，导师章子怡问袁立“几年没演戏了？”似质疑其演技。袁立则回应自己这几年一直在做公益，强调账目要算清等。让几年前曾深陷“诈捐门”事件的章子怡有些尴尬。节目中的袁立表现“随意”，从导师的反应镜头来看，似乎对其行为有些不满。

      节目播出后，袁立已经发布几十条微博指责该节目后期乱剪辑，将自己剪辑成了“神经病”。并称节目组安排似有“黑幕”，节目组未按约定让自己晋级，未及时与自己签订合同并支付酬劳等。袁立还晒出与《演员的诞生》节目组工作人员的微信沟通内容证明自己所言不虚。光是今天，袁立就针对此事发布了近10条微博。

      事发后，《演员的诞生》节目组发布了关于艺人邀约沟通问题的说明，称该事件起因为某工作人员越权向袁立做出承诺，其言行不能代表节目组。

      此后，该《演员的诞生》工作人员宣布辞职，并声明事件责任在自己，与节目组无关。

      至此，关于这场纠纷谁对谁错尚无定论。

      今日，袁立转发了《人民日报》对《演员的诞生》节目的评论：如果将《演员的诞生》也看作一部戏的话，我们希望的还是戏剧本身的内容更丰富一些，戏外乱七八糟的戏份更少一些，让节目真正回归到演技的视角，让演员能在舞台上真正激活表演的细胞。

      作为演员，袁立出演的电视剧包括《英雄无悔》《永不瞑目》《黑洞》《铁齿铜牙纪晓岚》系列等。电影则有《我知女人心》《大上海》等。

   编辑：EN

关键词： 袁立 演员的诞生
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Li Yuan

职业：演员
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