12月9日晚《演员的诞生》播出袁立参加节目并被淘汰的内容。 节目播出后，袁立已经发布几十条微博指责该节目后期乱剪辑，将自己剪辑成了“神经病”。





12月9日晚《演员的诞生》播出袁立参加节目并被淘汰的内容。节目中，导师章子怡问袁立“几年没演戏了？”似质疑其演技。袁立则回应自己这几年一直在做公益，强调账目要算清等。让几年前曾深陷“诈捐门”事件的章子怡有些尴尬。节目中的袁立表现“随意”，从导师的反应镜头来看，似乎对其行为有些不满。





节目播出后，袁立已经发布几十条微博指责该节目后期乱剪辑，将自己剪辑成了“神经病”。并称节目组安排似有“黑幕”，节目组未按约定让自己晋级，未及时与自己签订合同并支付酬劳等。袁立还晒出与《演员的诞生》节目组工作人员的微信沟通内容证明自己所言不虚。光是今天，袁立就针对此事发布了近10条微博。





事发后，《演员的诞生》节目组发布了关于艺人邀约沟通问题的说明，称该事件起因为某工作人员越权向袁立做出承诺，其言行不能代表节目组。





此后，该《演员的诞生》工作人员宣布辞职，并声明事件责任在自己，与节目组无关。





至此，关于这场纠纷谁对谁错尚无定论。









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