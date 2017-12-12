2017-12-12 14:45:33 来源：Mtime时光网
已浏览完所有图片，您可以：重新浏览进入新闻频道
陈漫掌镜周冬雨新写真仙气十足
艳压群芳!杰西卡查斯坦"马德里不思议"
长发、西装、陋巷，赵薇新写真耍酷
用微笑融化你！日“治愈系”女王TOP10
编辑：EN
Vicki Zhao
验证码：
_509304802
17分钟前
作为一个影迷来看她：哇 真不错 作为一个股民来看她：人品真有问题
帆船
2017-12-16 17:06
好美 好高级
玄烨
2017-12-16 14:04
刚红就来个亲日，这成为女富豪了又来个台独，不懂赵薇怎么就这么不小心？是有人估计引导还是本身就是这个信仰？
M_1602180736163036472
2017-12-16 08:43
不抹三寸的粉不敢见人嘎
懒懒的黑色野猫
2017-12-15 16:04
有一个姑娘她有一些任性~~~
金门少爷
2017-12-14 15:19
不简单，这人
木之本樱
2017-12-14 14:21
马老板都不敢说熟识她了，竟然还有杂志敢登她。。。我佩服这杂志。不过，这杂志不会是她名下的吧。。。
明媚011
2017-12-14 11:54
随你们怎么说吧 小燕子我还是很喜欢的
_50930480216分钟前
脑残也就说的你种人了
燕之何往
2017-12-14 10:23
赵薇毫不在意大家对“小燕子”的喜欢。肆意糟践，穿日本军旗拍照，你他妈不知道常识？你从小的教育白接受了吗？现在又用自己的身份恶意圈钱，简直是无耻！赵薇，你滚出娱乐圈吧
MC梦
2017-12-14 09:44
现在不怎么喜欢她了！以一个艺人身份获取大众好感与信任，然后，背后却把这份信任毫无底线的卖了！
燕之何往2017-12-14 10:20
说得对！
新世代日本女星大盘点
恐怖片爆款连连 文艺片也能以小博大
死神PK东野圭吾 李沧东改编村上春树
性骚扰与性侵应区别对待？不当言论惹怒众人
大家来找茬儿！看哪部穿帮镜头最多最明显?
查看更多