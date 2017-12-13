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《时代》年度十佳表演西尔莎罗南登顶

《请以你的名字呼唤我》双男主紧随其后

2017-12-13 08:49:49 来源：Mtime时光网

西尔莎·罗南凭借《伯德小姐》登顶最佳，《请以你的名字呼唤我》的两位男主提莫西·查拉梅和艾米·汉莫分别排在第二和第三位。
      时光网讯 《时代》杂志评选出年度十佳表演，西尔莎·罗南凭借《伯德小姐》登顶最佳，《请以你的名字呼唤我》的两位男主提莫西·查拉梅艾米·汉莫分别排在第二和第三位。

      已经获得多个奖项最佳男配角表彰的威廉·达福上榜第四；在《伯德小姐》中出演西尔莎·罗南母亲角色的劳里·梅特卡夫排在第五位，而同样出演该片的罗伊丝·史密斯则凭借《马约莉·普赖姆》排在第六位；《嗨翻姐妹行》中的蒂芬妮·哈迪什排名第七；《寂静中的惊奇》中的米莉森·西蒙斯排名第八；最后出演《华盛顿邮报》的鲍勃·奥登科克梅丽尔·斯特里普排名第九和第十。

《时代》杂志2017年年度十佳表演：

1、西尔莎·罗南《伯德小姐》
2、提莫西·查拉梅《请以你的名字呼唤我》
3、艾米·汉莫《请以你的名字呼唤我》
4、威廉·达福《佛罗里达项目》
5、劳里·梅特卡夫《伯德小姐》
6、罗伊丝·史密斯《马约莉·普赖姆》
7、蒂芬妮·哈迪什《嗨翻姐妹行》
8、米莉森·西蒙斯《寂静中的惊奇》
9、鲍勃·奥登科克《华盛顿邮报》
10、梅丽尔·斯特里普《华盛顿邮报》

   编辑：ruo

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关键词： 时代杂志 最佳表演
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