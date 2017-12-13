时光网在洛杉矶采访到《我，花样女王》女主角“小丑女”玛歌特·罗比，与她谈论了最新作品的多重视角，女主角的特点，她平时的生活，以及哈丁原型本人对电影的看法。

（本文来自影视生活第一站 时光网）

















最近，时光网在洛杉矶采访到女主角玛歌特·罗比，与她谈论了电影的多重视角，这个角色的特点，她平时的生活，以及哈丁原型本人对电影的看法。





托尼亚原型本人 Mtime：南茜·克里根和托尼亚·哈丁之间的故事很离奇，你在这个项目之前了解这件事吗？





玛歌特·罗比：我之前从未听说过这件事，读剧本的时候我还以为这就是个小说，从来没听说过这些人，也不了解花样滑冰这项运动。所以我是用新鲜的眼光，不带任何先入之见的观念来接触它，我认为这对托尼亚的性格塑造是最好的，因为我还没有对她做出过评判。当我看完整个剧本时，其实对她产生了一些共鸣，我觉得人们会在他们看完这部电影的时候也会有同样的感受。





Mtime：你在拍这部电影之前有滑冰的经验吗？





玛歌特·罗比：很少，也就是小时候玩过几次。我在一个沿海城市长大，那里没有冰，我们可以冲浪，但不能滑冰。但当我来到美国的时候，我加入了一个冰上曲棍球队。即使这样，我还是不知道如何滑冰。我穿着很多的护具，摔倒了碰到冰的时候一点也不觉得有什么。当我一拿到我的花样滑冰鞋，我就意识到与冰球相比，学会它是多么困难多么痛苦。这是一项有难度的运动。





Mtime：这个角色的难度你之前想象的比较起来有何不同？





影片中滑冰动作 我们甚至找不到做这个动作的特技替身。她是第一个，在过去的20年里，只有6名女运动员，在托尼娅之后能在比赛中做出这个动作。 玛歌特·罗比：我在滑冰的时候受了一些伤。我觉得自己绝对低估了它作为一项运动的难度，所以现在对花样滑冰选手们产生了尊敬和钦佩，尤其是托尼亚·哈丁的三周半跳动作，这是这项运动的一个创举，我一直到拍摄的时候才真正意识到这一点。。她是第一个，在过去的20年里，





Mtime：你没有托尼亚那样的体型和技巧，甚至连滑冰本身都是一件难事，所以这一定是一个相当大的挑战，去展现一个与你本身完全不同的人有多么的困难？





玛歌特·罗比此次有望拿奖 不管我在健身房花了多少时间，我都不能突然看起来和她一样像一个职业运动员。 玛歌特·罗比：真是这样的，你如果看到托尼亚，一眼就知道她是一位运动员。即使是同时与其他花样滑冰选手相比，她的腿也显得更结实，更健美。





当我和她见面的时候，我问她:“告诉我你做了什么，你平时的训练计划是什么?”因为我要照她说的去做。她说了很多关于核心力量的事情，但她只是做了几百个仰卧起坐。我说，“好吧，我像一个爷们儿一样做了很多仰卧起坐，但我的腿还是不能像你的那样强壮。”她说这需要很长时间，她从两岁开始就做了，而且是在冰上。所以，在某种程度上，你必须想开一点，意识到你永远不会突然变成一个奥运级别的运动员。但总的来说我还是做了很多训练。





Mtime：这部电影体现了每个人的叙述都不一定是可信的，并且让角色们打破了第四堵墙，在某些展现家庭暴力和打斗的紧张场景中向观众讲述观点，给我的感觉这并不是最初的剧本，而是在拍摄过程中拍摄的。对于你来说，持有一个观点或多个观点有多重要，这些事情（来自哈丁和丈夫的攻击）真的发生了吗?





384饰演托尼亚的丈夫 家庭暴力是我们在前期制作过程中经常提到的，在我们还在寻觅导演的时候就提过。我们询问了每个候选人的意见，问他们会如何处理暴力。这是我们想要很谨慎、很真实地去处理的事情。所以，那些场景对观众来说是非常直观的。但克雷格在拍这些场景的时候有了打破第四堵墙的想法——让角色与当时正在发生的事情脱离关系，直接向观众讲话。 玛歌特·罗比：，在我们还在寻觅导演的时候就提过。我们询问了每个候选人的意见，问他们会如何处理暴力。这是我们想要很谨慎、很真实地去处理的事情。所以，那些场景对观众来说是非常直观的。但克雷格在拍这些场景的时候有了打破第四堵墙的想法——让角色与当时正在发生的事情脱离关系，直接向观众讲话。





我认为这能让人们看到在这样一段虐待关系中可能会发生什么，看到这种情况会循环继续下去，从而及时远离它，或者修复两人之间的关系。那些处于这种情况之外的人总是想知道，到底是什么人才会在受到虐待之后还回到对方身边，但我认为是人们习以为常的天性和情感上的缺失导致了这个循环的持续。





二人联手袭击了竞争对手克里根 在里面有很多场景是托尼亚反击殴打杰夫，这对克雷格来说又是另外一件重要的事情。他说，我们必须看到她付出过什么代价，正如她得到的一样，我们不能只听杰夫一个人的叙述版本。正如我们的故事所显示的，杰夫和托尼亚对事件的描述非常非常不同。当我们站在托尼亚这个版本的时候，我必须完全支持这一观点，并以信念来传达这些观点。但当我们在杰夫的观点中，这又是一个不同的故事。





Mtime：托尼亚与母亲LaVona的关系相当悲惨。我听说在拍摄之前没有人有机会和她聊一聊是吗?





托尼亚母亲由阿丽森·詹尼饰演 玛歌特·罗比：我们最一开始不知道她在哪儿，也不知道怎么找她，托尼亚甚至不知道她是否还活着。她们已经没有任何关系。托尼亚和杰夫再也没有见过或交谈过，和她妈妈也一样，10年前是她们最后一次见面。最后一次托尼亚听到她妈妈的消息，是得知她妈妈一直住在一家典当行的后面。这是我们从托尼亚那里得到的关于她母亲行踪的所有信息。但是后来，LaVona突然出现了，我们才知道她原来还活着。我很想听听她对这些事件的看法，因为我们只从杰夫的角度和托尼亚的角度来讲述故事，她能帮我们填补一些空白，我相信LaVona对这个故事的讲述也会完全不同。





Mtime：托尼亚本人是怎么看待这部影片的？





玛歌特·罗比：她最后很感激我们以一种人们之前从未见过的方式展示她的故事，她不是电影的顾问，从来没有在片场工作过，而且对剧本也没有发言权，这并不是传统的传记片。我们并不是说她是受害者或者是一个英雄，我们只是想说她是一个人，你能看到好的一面和坏的一面。显然，她对电影里有些情节不满意，尤其是当听到杰夫的版本的时候。她绝对不同意那些观点，这个争论永远会持续下去。





Mtime：你还记得自己第一次去电影院的时候吗?









1997年版《森林泰山》 Mtime：记者通常喜欢问一些关于婚姻如何改变你生活的问题，不过这一次我想知道：养狗是如何改变你的生活的?





玛歌特·罗比：这是个很好的问题，它确实改变了我的生活，比这个行业里的很多东西都要大得多。它让我保持清醒，我想这就像当人们有了孩子，突然要对某人的生活负责时，你就会变得不那么自私了。所以我现在绝对不会在深夜外出，如果我和朋友一起喝酒，他们想要在外面待到很晚，我就会说:“哦，不行，我得回家喂我的狗，它现在自己在家呆了四个小时了。”我变成了一个更负责任的人，额外的时间安排都会先考虑我的小狗。这对我很有帮助，对汤姆（罗比的丈夫）和我来说都是件好事，我们现在有了更多的夜晚在一起。





Mtime：当你没在工作没在拍电影时候，什么事情对你来说是重要的?





玛歌特·罗比：睡一个很长很长的觉。（笑）我只想要一个14小时的睡眠，然后接下来的几个月状态都会很好。这是我最大的放纵了，我总是担心会浪费时间，所以总是很早就把闹钟定好，然后起身把事情做完。但我感觉这就是我现在最迫切需要的放纵。







Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Magnus Sundholm





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