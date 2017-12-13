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《芳华》双女主登杂志封面

苗苗&钟楚曦脱下军装 化身都市丽人

2017-12-13 17:35:03 来源：Mtime时光网

写真中的苗苗、钟楚曦形象前卫、时尚，展现出了“军中小花”之外的另一种状态。
      时光网讯 冯小刚最新作品《芳华》将于本周五上映。日前，片中双女主苗苗钟楚曦曝光一组时尚写真，共同登上某杂志封面。

      写真中的苗苗、钟楚曦形象前卫、时尚，展现出了“军中小花”之外的另一种状态。

   编辑：羊羊

关键词： 芳华 钟楚曦 苗苗
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