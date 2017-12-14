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玛恩在宣读喜剧类剧集最佳女主角奖的提名时，会为每一个念出名字的女演员开心的手舞足蹈，然后在念出简·方达（《同妻俱乐部》）的名字后她什么也没有做，她及时解释道：”我不知道我该怎么做了。“而在念出朱莉娅·路易斯-德利法斯（《副总统》）的名字后，她和纳什都表达了对她的爱意，“我们爱你，茱莉亚！”纳什大声说道。





在宣读喜剧类剧集最佳男主角提名时，纳什炫耀《黑人一家亲》的男演员安东尼·安德森是她的朋友，而玛恩则回敬：“我认识阿兹·安萨里（《无为大师》），有时我在活动上见到他会说‘嗨’。”





最有趣的是在玛恩念出《黑人一家亲》获得喜剧类最佳群戏提名后，纳什开玩笑道：“你其实可以指着我。”玛恩被逗乐了，然后回应道：“好吧，记者们可能会很喜欢这样，我指着你，但如果《初来乍到》有提名，请不要指我。”





演员工会奖委员会成员Elizabeth McLaughlin在接受时光网采访中就谈到：“这些美丽的、聪慧的、坚强的女性将在舞台上传递出强有力的信息。这是在颂扬多样性，以及推进社会的经济平等，这个信息将在这里被传达出来，更重要的是我们团结的站在这里支持女性。“



SAG-AFTRA的主席Gabrielle Carteris

SAG-AFTRA的主席Gabrielle Carteris也对此谈到：“我感到骄傲和兴奋，这将是一场伟大的演出。我们有出色的被提名者，我们有克里斯汀·贝尔的主持，这将是一场真正的女性庆祝活动，我们将有精彩的环节和表演。“





此外值得一提的是，《行尸走肉》这一并不被其他奖项所青睐的剧集，在演员工会奖被提名了最佳替身集体表演奖。《实习医生格蕾》男星杰森·乔治作为演员工会奖委员会成员告诉我们：”谁不爱看僵尸启示录？《行尸走肉》就是一场演出，所有人聚到一起，所有以前让人们分裂的那些事情现在都被抛到九霄云外，当一切结束时，你是谁？它能跨越国界这并不奇怪，我很激动他们能够被喜爱。”





杰森·乔治还补充道：“难以置信我们的团队的成员十分多样化，我们知道要做出伟大的表现都需要什么，你不能仅仅讲述一个看上去像我这样的人的故事。你必须有才能，你必须有最佳的表现，这就是我们这个奖项与众不同的地方，你有演员来进行评判，并且体现多样新，它总能代表这个世界所正在寻找的某些东西。“