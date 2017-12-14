（本文来自影视生活第一站 时光网）
当天"灵蝶"奥立薇娅·玛恩
和女演员奈希·纳什
在好莱坞太平洋设计中心的舞台上宣杜了每个奖项的提名名单，她们的点评和介绍诙谐有趣，不断引发全场记者的笑声，现场气氛始终愉快而热烈。
玛恩在宣读喜剧类剧集最佳女主角奖的提名时，会为每一个念出名字的女演员开心的手舞足蹈，然后在念出简·方达（《同妻俱乐部》）的名字后她什么也没有做，她及时解释道：”我不知道我该怎么做了。“而在念出朱莉娅·路易斯-德利法斯（《副总统》）的名字后，她和纳什都表达了对她的爱意，“我们爱你，茱莉亚！”纳什大声说道。
在宣读喜剧类剧集最佳男主角提名时，纳什炫耀《黑人一家亲》的男演员安东尼·安德森是她的朋友，而玛恩则回敬：“我认识阿兹·安萨里（《无为大师》），有时我在活动上见到他会说‘嗨’。”
最有趣的是在玛恩念出《黑人一家亲》获得喜剧类最佳群戏提名后，纳什开玩笑道：“你其实可以指着我。”玛恩被逗乐了，然后回应道：“好吧，记者们可能会很喜欢这样，我指着你，但如果《初来乍到》有提名，请不要指我。”
本届演员工会奖颁奖礼将于2018年1月21日举行，克里斯汀·贝尔
将担任主持人。当天活动中最大的亮点还包括宣布颁奖礼上所有的颁奖嘉宾都将是女性，而不再是一男一女的组合。这一举措意在回应好莱坞性丑闻事件。
演员工会奖委员会成员Elizabeth McLaughlin在接受时光网采访中就谈到：“这些美丽的、聪慧的、坚强的女性将在舞台上传递出强有力的信息。这是在颂扬多样性，以及推进社会的经济平等，这个信息将在这里被传达出来，更重要的是我们团结的站在这里支持女性。“
SAG-AFTRA的主席Gabrielle Carteris也对此谈到：“我感到骄傲和兴奋，这将是一场伟大的演出。我们有出色的被提名者，我们有克里斯汀·贝尔的主持，这将是一场真正的女性庆祝活动，我们将有精彩的环节和表演。“
此外值得一提的是，《行尸走肉》这一并不被其他奖项所青睐的剧集，在演员工会奖被提名了最佳替身集体表演奖。《实习医生格蕾》男星杰森·乔治作为演员工会奖委员会成员告诉我们：”谁不爱看僵尸启示录？《行尸走肉》就是一场演出，所有人聚到一起，所有以前让人们分裂的那些事情现在都被抛到九霄云外，当一切结束时，你是谁？它能跨越国界这并不奇怪，我很激动他们能够被喜爱。”
杰森·乔治还补充道：“难以置信我们的团队的成员十分多样化，我们知道要做出伟大的表现都需要什么，你不能仅仅讲述一个看上去像我这样的人的故事。你必须有才能，你必须有最佳的表现，这就是我们这个奖项与众不同的地方，你有演员来进行评判，并且体现多样新，它总能代表这个世界所正在寻找的某些东西。“
第24届演员工会奖提名名单：
电影类：
最佳男主角
最佳女主角
最佳男配角
最佳女配角
最佳群戏
最佳替身集体表演
电视剧类：
剧情类最佳男演员
剧情类最佳女演员
剧情类最佳群戏
喜剧类最佳男演员
喜剧类最佳女演员
喜剧类最佳群戏
电视电影/限定剧最佳男演员
电视电影/限定剧最佳女演员
剧情/喜剧类剧集最佳替身集体表演
终身成就奖：
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