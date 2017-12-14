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第24届演员工会奖将成女性庆祝活动！

梅姨&刘易斯没提名 嘉宾全女性回应性丑闻

2017-12-14 08:04:54 来源：Mtime时光网

本届演员工会奖颁奖礼将于明年1月举行，颁奖嘉宾将全部为女性，而不再是一男一女的组合，以此回应一系列好莱坞性丑闻事件。让人意外的是，梅姨、汤姆汉克斯和刘易斯均未获得提名。
（本文来自影视生活第一站 时光网） 



      时光网洛杉矶讯 第24届演员工会奖提名揭晓，电影类奖项不设喜剧类，似乎让竞争变得更为激烈。此前已提名金球奖等多个奖项的梅丽尔·斯特里普汤姆·汉克斯丹尼尔·戴-刘易斯均未获提名，令人倍感意外。

      最终提莫西·查拉梅詹姆斯·弗兰科丹尼尔·卡卢亚加里·奥德曼丹泽尔·华盛顿将竞逐最佳男主角，最佳女主则将在朱迪·丹奇莎莉·霍金斯弗兰西斯·麦克多蒙德玛歌特·罗比西尔莎·罗南之间产生。摩根·弗里曼老爷子获得终身成就奖。

      电视剧类奖项提名中， 电视电影/限定剧类别竞争激烈，“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇罗伯特·德尼罗杰弗里·拉什分别凭借《神探夏洛克》《欺诈圣手》《天才》入围，将与《无神》主演杰夫·丹尼尔斯《大小谎言》主演亚历山大·斯卡斯加德同场竞争；而《大小谎言》的三位女主妮可·基德曼瑞茜·威瑟斯彭劳拉·邓恩将再次争夺女演员奖项，他们的对手是《宿敌》的两位女主杰西卡·兰格苏珊·萨兰登

"灵蝶"奥立薇娅·玛恩（右）和女演员奈希·纳什宣读提名

　　当天"灵蝶"奥立薇娅·玛恩和女演员奈希·纳什在好莱坞太平洋设计中心的舞台上宣杜了每个奖项的提名名单，她们的点评和介绍诙谐有趣，不断引发全场记者的笑声，现场气氛始终愉快而热烈。

　　玛恩在宣读喜剧类剧集最佳女主角奖的提名时，会为每一个念出名字的女演员开心的手舞足蹈，然后在念出简·方达（《同妻俱乐部》）的名字后她什么也没有做，她及时解释道：”我不知道我该怎么做了。“而在念出朱莉娅·路易斯-德利法斯（《副总统》）的名字后，她和纳什都表达了对她的爱意，“我们爱你，茱莉亚！”纳什大声说道。

　　在宣读喜剧类剧集最佳男主角提名时，纳什炫耀《黑人一家亲》的男演员安东尼·安德森是她的朋友，而玛恩则回敬：“我认识阿兹·安萨里（《无为大师》），有时我在活动上见到他会说‘嗨’。”

　　最有趣的是在玛恩念出《黑人一家亲》获得喜剧类最佳群戏提名后，纳什开玩笑道：“你其实可以指着我。”玛恩被逗乐了，然后回应道：“好吧，记者们可能会很喜欢这样，我指着你，但如果《初来乍到》有提名，请不要指我。”

      本届演员工会奖颁奖礼将于2018年1月21日举行，克里斯汀·贝尔将担任主持人。当天活动中最大的亮点还包括宣布颁奖礼上所有的颁奖嘉宾都将是女性，而不再是一男一女的组合。这一举措意在回应好莱坞性丑闻事件。
　　
　　演员工会奖委员会成员Elizabeth McLaughlin在接受时光网采访中就谈到：“这些美丽的、聪慧的、坚强的女性将在舞台上传递出强有力的信息。这是在颂扬多样性，以及推进社会的经济平等，这个信息将在这里被传达出来，更重要的是我们团结的站在这里支持女性。“

SAG-AFTRA的主席Gabrielle Carteris

　　SAG-AFTRA的主席Gabrielle Carteris也对此谈到：“我感到骄傲和兴奋，这将是一场伟大的演出。我们有出色的被提名者，我们有克里斯汀·贝尔的主持，这将是一场真正的女性庆祝活动，我们将有精彩的环节和表演。“

　　此外值得一提的是，《行尸走肉》这一并不被其他奖项所青睐的剧集，在演员工会奖被提名了最佳替身集体表演奖。《实习医生格蕾》男星杰森·乔治作为演员工会奖委员会成员告诉我们：”谁不爱看僵尸启示录？《行尸走肉》就是一场演出，所有人聚到一起，所有以前让人们分裂的那些事情现在都被抛到九霄云外，当一切结束时，你是谁？它能跨越国界这并不奇怪，我很激动他们能够被喜爱。”

　　杰森·乔治还补充道：“难以置信我们的团队的成员十分多样化，我们知道要做出伟大的表现都需要什么，你不能仅仅讲述一个看上去像我这样的人的故事。你必须有才能，你必须有最佳的表现，这就是我们这个奖项与众不同的地方，你有演员来进行评判，并且体现多样新，它总能代表这个世界所正在寻找的某些东西。“

第24届演员工会奖提名名单：

电影类：

最佳男主角
提莫西·查拉梅《请以你的名字呼唤我》
詹姆斯·弗兰科《灾难艺术家》
丹尼尔·卡卢亚《逃出绝命镇》
加里·奥德曼《至暗时刻》
丹泽尔·华盛顿《罗曼先生，你好》 

最佳女主角

朱迪·丹奇《维多利亚与阿卜杜勒》
莎莉·霍金斯《水形物语》
弗兰西斯·麦克多蒙德《三块广告牌》
玛歌特·罗比《我，托尼亚》
西尔莎·罗南《伯德小姐》

最佳男配角
史蒂夫·卡瑞尔《性别之战》
威廉·达福《佛罗里达乐园》
伍迪·哈里森《三块广告牌》
理查·詹金斯《水形物语》
山姆·洛克威尔《三块广告牌》

最佳女配角

玛丽·布莱姬《泥土之界》
周洪《缩小人生》
霍利·亨特《大病》
阿丽森·詹尼《我，花样女王》
劳里·梅特卡夫《伯德小姐》

最佳群戏

《大病》
《逃出绝命镇》
《伯德小姐》
《泥土之界》
《三块广告牌》 

最佳替身集体表演
《极盗车神》
《敦刻尔克》
《金刚狼3：殊死一战》
《猩球崛起3》
《神奇女侠》

电视剧类：

剧情类最佳男演员

杰森·贝特曼《黑钱胜地》
斯特尔林·K·布朗《我们这一天》
彼特·丁拉基《权力的游戏》
鲍勃·奥登科克《风骚律师》
大卫·哈伯《怪奇物语》
 
剧情类最佳女演员

米莉·博比·布朗《怪奇物语》
克莱尔·福伊《王冠》
伊丽莎白·莫斯《使女的故事》
罗宾·莱特《纸牌屋》
劳拉·琳妮《黑钱胜地》 

剧情类最佳群戏
《王冠》
《权力的游戏》
《使女的故事》
《怪奇物语》
《我们这一天》

喜剧类最佳男演员

安东尼·安德森《黑人一家亲》
阿兹·安萨里《无为大师》
拉里·戴维《抑制热情》
西恩·海耶斯《威尔与格蕾丝》
威廉姆·H·梅西《无耻之徒》
马克·马龙《美女摔角联盟》

喜剧类最佳女演员

奥卓·阿杜巴《女子监狱》
爱丽森·布里《美女摔角联盟》
简·方达《同妻俱乐部》
朱莉娅·路易斯-德利法斯《副总统》
莉莉·汤普琳《同妻俱乐部》 

喜剧类最佳群戏
《黑人一家亲》
《抑制热情》
《美女摔角联盟》
《女子监狱》
《副总统》 

电视电影/限定剧最佳男演员

本尼迪克特·康伯巴奇《神探夏洛克》
杰夫·丹尼尔斯《无神》
罗伯特·德尼罗《欺诈圣手》
杰弗里·拉什《天才》
亚历山大·斯卡斯加德《大小谎言》

电视电影/限定剧最佳女演员

妮可·基德曼《大小谎言》
杰西卡·兰格《宿敌》
苏珊·萨兰登《宿敌》
瑞茜·威瑟斯彭《大小谎言》
劳拉·邓恩《大小谎言》 

剧情/喜剧类剧集最佳替身集体表演
《权力的游戏》
《美女摔角联盟》
《国土安全》
《怪奇物语》
《行尸走肉》

终身成就奖：
摩根·弗里曼

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：Heather Newgen   编辑：ruo,甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 演员工会奖 提名 HeatherNewgen SAG
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