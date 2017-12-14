昨晚放映的特别版聚焦于一个儿子碎尸父母的惨案，片子非常重口，将凶杀、抽血、碎尸、焚化的镜头一一展现，并且还有尸块放进绞肉机、被不知情人士吃下的镜头，看得不少女观众都眉头紧锁。

时光网讯 刚刚凭借《血观音》拿下金马影后的惠英红又拍新戏了！这次她变身一名犀利女警，与久违的黄秋生、谢君豪飙戏。

这部迷你剧名为《心冤》（Stained），是Fox Network Group制作的华语犯罪推理剧，第一季共5集。导演叶念琛特别为澳门影展剪辑了一部90分钟的电影版，于昨晚在澳门文化中心小剧院首映。

惠英红在接受记者采访时透露，她很看重这部戏，为演绎女警察还剪了短发，剧集以香港真实发生的奇案为题材，讲述因“心魔”导致的诸多悲剧。在片中她还有不少动作戏，包括近身肉搏，对于57岁的她来说也是挑战。红姐直言：“以前受过比较多的伤，现在年纪大了，演戏还是以保护自己为主，不是特别优秀的剧本不太会接，《心冤》就是值得我用心去演的戏。”

当晚放映的特别版聚焦于一个儿子碎尸父母的惨案，放映前，导演叶念琛特意问在场观众：“你们吃饭了吗？”原来他这话有所寓意，片子可以说非常重口，将凶杀、抽血、碎尸、焚化的镜头一一展现，并且还有尸块放进绞肉机、被不知情人士吃下的镜头，看得不少女观众都低头、闭眼、眉头紧皱。



惠英红和黄秋生饰演一对警队的夫妇，黄秋生开场就陷入“枪杀警队同事”的疑云中随后失踪，作为妻子的惠英红被谢君豪饰演的警官盘问，但因证据不足，也只能作罢，进一步寻找线索。在这条线索贯穿的同时，每一集会展现一件奇案，惠英红饰演的“madam Bo”宝凤飞贯穿始终。



“戏精”惠英红的表演获得持久掌声。红姐说：“我这次用的是外国的演惊悚片、警匪片的节奏去演，跟我以前所有的电影都不一样。戏里宝警官的所有行为都像男性，我也刻意演出这种感觉。我记得有一场跟黄秋生吵架的戏，我冲过去跟他说很长的对白，最后气喘到我都快晕了。”



另一位实力派谢君豪开始是惠英红的死对头，后来两人竟发展出了一些“小暧昧”。谢君豪为该剧剃了光头，他说自己这个警察很神秘：“夏天的时候还穿大衣，围围巾。”两人都期待故事在第二季中的发展。



叶念琛此前作品的口碑褒贬不一，看得出他这次很想“一雪前耻”，连谢君豪都调侃“我是看着导演的爱情片长大的”。叶念琛直言：“这部真的不是爱情电影，我希望观众能看到我的另一面。”

据悉，突破香港电视尺度的《心冤》第一季每集约1小时，预计2017年底于FOX SCM (Star Chinese Movies) 平台播放。第二季正在筹备中。



作者：王小羊 编辑：hello王小羊