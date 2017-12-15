（本文来自影视生活第一站 时光网）

茶和酒泄露了黄轩的性格密码，他在生活中也有两种截然不同的形象：不拍戏的时候，他看起来温文儒雅又理性认真，讲话声音低沉，散发出不疾不徐的“谦谦君子”气质。但一旦进入到拍戏状态，他的情绪随着人物状态忽起忽落，爆发起来甚至连他自己都害怕。

为了达到陈凯歌导演要求的效果，他还在大雪地里只穿一件薄纱站了足足半个小时，回想起来他轻描淡写地说，“也没特别冷，我印象里只觉得好玩。”黄轩特别能理解白居易这个角色，“白居易应该是双鱼座的，喜欢和自己较劲，我在现场要是演得不好，就真的会自己扇自己。”

过于丰富又敏感的情绪，会让一个普通人深受其累，但作为演员来说这却是件幸运的事。黄轩这样理解：“如果你对人与人之间微妙的情绪变化有所感受，那么你在演一个人物的时候，就会细腻很多。”由于太过入戏，黄轩很难和他倾注过无数心血的角色告别，所以每拍完一部戏，他都会放空自己休息一阵子。

有人问他歇下来慌吗？“我要一直在工作，反而慌了。我哪来那么多体力，那么多精力，那么多心力，去一天又一天365天在工作？那我自己早都掏空了，掏空以后就在透支和消耗自己，那对我的职业是一种伤害。”黄轩不愿被密集的片约，消磨掉宝贵的敏感和激情，他更愿意踏实下来演戏，让每一部作品都呈现出专业水准。

黄轩为演好《芳华》体验文工团生活

早年屡次被"放鸽子"已释然“我挺得志的”











时光网：这次出演《芳华》，你对七八十年代文工团的生活了解得多吗？





黄轩：我是从这部戏里逐渐了解的。虽然我以前也是跳舞的，但是没了解过七八十年代的文工团，其实文工团就像现在的歌舞团，跟我们的生活方式都差不多，不同的是那个时候的人，他的思维方式，他所坚持的所信仰跟我们现在不太一样。那个时期的人是有集体关怀的，但是现在我们可能更多的以自我为中心，这点是不一样的，而且那个时候的人更纯粹，他没有这么多外界的影响、诱惑，他们就是很简单的。





《芳华》黄轩剧照 时光网：能否聊聊你在在《芳华》剧组体验生活的经历？





黄轩：体验过和没体验过是完全不一样的，体验生活其实是建立和集体的关系，因为《芳华》是一个群像的戏，我们表达了一个群体的悲欢离合的命运，如果我跟集体没有配合起来，演起来就很生硬。所以我们在开拍前的一段时间，大家就是在一起吃，一起住，一起练功，然后一起上课，一起军训，逐渐就形成了集体关系，这是非常重要的。所以我演起来的时候就不觉得是在演，感觉就是真的在一个集体里，导演只是把它记录下来了。





时光网：在《芳华》中“集体”造就了你饰演的刘峰，但“集体”也摧毁了这个人物，你是怎么理解的？





黄轩：这是那个时代很荒诞的地方吧，其实你说他（刘峰）做错什么了吗？他没有做错什么，但是他被“集体”的道德绑架了，所以那时候的人们对于好与不好的定性太武断了，人要么就是这样，要么就是那样，是黑白分明的，但现在大家开始理解一个人的丰富性，理解一个人的立体性，理解一个人都有好的和负面的，都有各种各样的可能性，但那个时候的人可能简单也是真的简单，简单到不是黑就是白，所以是那个时代的荒诞。





《芳华》黄轩、杨采钰剧照 时光网：你在《芳华》里面跟杨采钰饰演的林丁丁有感情戏，又是一个被辜负的一个形象，你演过很多这种被辜负的角色，这是一个巧合吗？





黄轩：这个问题我得想一想。可能有了一个东西的开始，它就一直有一种延续，其实这个没所谓，还是不一样的人物。我觉得在戏剧里，这种不得志，这种被辜负，这种坎坷，都是戏剧结构里最容易出现的情节，因为如果没有这些情节，一个人顺风顺水、万事俱备的，那就没有戏剧的意义了，可能在戏剧结构里总有人性的残缺，总有不得志，总有遗憾，可能它才是戏剧有魅力的地方。





时光网：但你总会把角色“不得志”的一面表现得淋漓尽致，是因为你经历过很多类似的事情吗？





黄轩：肯定谁都有不得志的这种体验和经历，但其实我已经很得志了。





时光网：但你以前有过很多坐冷板凳，被导演“放鸽子”的故事？





黄轩：其实那个是被大家说出来放大了，其实你去采访十个演员，可能有八个都会有这种经历。演员本来就是被选择的一个职业，不能保证你去见每一个导演他都要用你吧，有时候见一百个导演，有两个用你就不错了，在你还是新人的时候，这是非常正常的。只是我那些事出得比较频繁，一个一个一个连在一起，可能被大家整理出来，就觉得比较让人难接受。





时光网：你现在好像不在意这些事了？





黄轩：我早已经觉得那个是非常正常的事情了。

黄轩眼中的冯小刚与陈凯歌

“冯导心中有两个打架的小孩 凯歌导演像精神导师”











时光网：你这两年都合作的冯小刚到陈凯歌两位大导演都合作过，在你眼中这两位导演是怎样的人？





黄轩：冯导是一个特别性情的人，而且他是不加掩饰的、极其善良的人。他通常有两面，一面非常孩子气，非常柔软，非常善良，又一面就是非常的激烈的情绪，我觉得是有两个小孩在他的身体里。





他是双鱼座，我也是双鱼座，所以我很理解那种状态，两个小孩打架的那种感觉。他有时候脾气一上来了就着急……但是你会发现他针对事不对人，把事着急处理完了，其实他还是一个非常和气的人，也很尊重大家。我觉得他的性格非常的有意思，你跟他在一起，他会跟你像哥们一样跟你聊天，可以跟你聊电影，聊一些有意思的段子什么的。





《芳华》冯小刚导演和黄轩 时光网：你和冯导喝过酒吗？





黄轩：喝，我们经常喝酒，还好没有经常喝大。他很性情，我是一个也很性情的人，我喜欢跟很性情的人在一起，因为大家总能有一些情绪上情感上的碰撞，你会觉得这才是人和人应该有的交流状态。





时光网：你觉得陈凯歌导演是个怎样的人呢？





黄轩：凯歌导演我觉得他像一个导师，他在现场会把每天要拍的东西，要说的事情，他会掰开了揉碎了来跟你探讨，告诉你为什么好，好在哪里，为什么不好，不好在哪里，我们要怎么样调整，他的文化底蕴也非常的深厚。





所以我们就觉得跟他在一起拍电影就像上了一次大学，有一个这么好的老师，每天在跟你讲课，讲完你就可以去实践，这么专业的电影团队来拍摄你，这边导演来把控着你，指导着你，就会觉得非常非常幸福。而且凯歌导演是一个为人非常正派的人，也是我觉得有情有义的一个状态，他跟小刚导演的性格不太一样。











时光网：这次拍《妖猫传》曝光出你的幕后特辑，你在雪地里拍摄都是光着膀子的，那场戏是不是很难忘？





黄轩：那场戏有觉得挺有意思，但不知道为什么，看着特冷，其实我真脱光了站那也没特别冷。我印象里就没有冷这个字，我印象里只有好玩。





时光网：《妖猫传》中你饰演的白居易，是你很向往的那种状态吗？





黄轩：是，他是我想成为的人，他的状态这么的柔软，这么的松弛，这么的自在，为自己喜欢的事情可以这样的痴狂，可以这样的情绪化。电影里饰演的他跟我的性格色彩都特别的吻合，但是我远远没法做到他这样的极致。





时光网：但你在演戏的时候也有很痴狂又很自由的那种状态？





黄轩：对，我也是一种较劲的人，我觉得白居易应该是双鱼座的，我也是跟自己较劲，我在现场表现不好，就真的自己扇自己，我就自己较劲，他也是那样一个人，在电影中他站在雪地里，那不就跟自己较劲呢嘛，诗写不出来，我觉得跟我挺像。





《妖猫传》黄轩在表演时哭肿双眼 时光网：你是个很难对自己满意的人吗？





黄轩：也不是，但是有时候你会觉得可以更好，但怎么就是出不来呢？不知道为什么，我一拍戏的时候，整个人就会变的特别容易失控。我在生活中都特别理性，跟谁怎么样去说话，平时该怎么安排自己的生活，都安排得挺好的，但是我一到演戏的时候不知道为什么，情绪就容易失控。





时光网：是不是因为进入到角色里了？





黄轩：不知道，反正就是角色会对我有影响，可能我的这种自我催眠能力比较强，比如说我今天演一个情绪很低落的戏，那我今天就一直低落，比戏里情绪还低落。然后演开心的戏，我可能今天一天就高兴得就不知道怎么了，就嗨了。然后要演悲伤的戏，就说不出来，然后有时候又给自己就陷进去了。

黄轩：我对细枝末节的情绪很敏感

不愿透支自己拼命接戏 “那是对职业的伤害”









时光网：你的情绪非常敏感和丰富吗？





黄轩：我很敏感，我对那种人与人之间微妙的细枝末节的情绪，都特别敏感。别人可能心大的人，都没感觉到这是怎么回事儿，我可能在心里要嘀咕半天了，要琢磨半天。以前让我觉得这样特别累，但是现在当演员，我觉得这个特别好，你一定要对人与人之间的感受，还有微妙的情绪变化有所感受和体验，那么你在演的时候，这个人物就会细腻很多，所以我觉得对于做演员来说这是好的。





《芳华》黄轩海报 但在生活中我一定会累的，别人可能就觉得都没感觉到是怎么回事儿，别人一个眼神可能都不会注意到，我就会注意到了，然后我就在想他为什么那么看我一眼，他那个眼睛里绝对不是他嘴上说的那个样子，他的眼睛里有一种其他的态度，就会很累，就会琢磨，但是这对演员是好的。





时光网：你演完一个角色是不是会很难告别？尤其是自己特别喜欢的角色？





黄轩：那也得告别，其实理性上你是觉得我是在演戏，但是感情上你是不一定马上能收回来的。所以比如说像我在《妖猫传》里演白居易，演完也是挺难过的，挺恍惚了一阵儿。





时光网：你之前在微博上说演白居易的时候，会隔十几天什么也不做，然后就比如喝点酒、发发呆这种状态，也是一种调整吗？





黄轩：我其实那个时候一晚上什么都不做，是在回顾这一周我拍了些什么，给自己回炉。因为导演给了我太多的启发，太多的引导，因为这些东西是需要去整理的，我一开始是这样想的，但导演是这样想的，我怎么就想不到？导演为什么每次都能想出这么好的东西？他为什么把这场戏能调整成这个样子？这些都是要去整理去学习的，所以我会隔一段时间找一个晚上什么都不做，就在回顾这些东西。





黄轩写真 时光网：听说你很喜欢喝茶，还很喜欢喝酒，你觉得喝茶和喝酒对你来说意味着什么？





黄轩：我觉得喝茶是理性，喝酒是感性，喝茶能够让人越来越安定，脑子越来越清明，思考的事情是相对理性的，是逻辑的。但是喝酒它会让人更放松、更感性，脑袋想的东西可能更飞扬一些，然后你会享受到一些更感受性的，更情绪上的东西，它们是完全不一样的。





时光网：当你特别累的时候是想喝茶还是想喝酒？





黄轩：想喝酒，我特别累的时候就想喝两杯，让自己完全就放松下来了。





时光网：那最近两年你越来越受关注，工作量也越来越大，如何保持自己那种纯粹的表演状态不被影响?





黄轩：其实我觉得还好，其实我一直在保护自己，像我今年我就拍了《创业时代》一部电视剧，其实九月份拍完一直歇到现在都没拍戏，完全可以再接一部戏的。但是首先我是觉得我累了，第二我内心的声音是想休息，想要出去走一走，想要做一些自己除了工作以外“理想清单”里的一些事情，那就要停一停。





《妖猫传》黄轩剧照 时光网：你的“理想清单”里都有什么事情？





黄轩：比如说我今年实现了我做了一次短期的闭关，我去了印度旅行，这两个我觉得是我清单里要做的事情。其实有人问我说你歇下来慌吗？我说我要一直在工作反而慌了，我哪来那么多体力，那么多精力，那么多心力，去一天又一天，365天在工作？那我自己早都掏空了，掏空以后就在透支，就在消耗自己，所以反而那样我是慌的，那样对我的职业是一种伤害。





时光网：对于电视剧和电影，你怎样分配自己的精力？





黄轩：电影和电视剧演员塑造角色的方式都不一样，诠释角色的方式也不一样，讲故事的方式也不一样，所以它完全是不一样的。但是各自对演员都有极大的锻炼，那电视剧是说这一段台词我怎么说，电影可能是这一演我该怎么看，它不一样。在我的成长过程中，它们都给我了很好的锻炼。





时光网：2017年马上要过去了，你觉得有什么遗憾的地方吗？或者新年有什么愿望要实现的？





黄轩：没有什么遗憾的。希望明年能有机会谈个恋爱。