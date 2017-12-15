2017-12-15 08:15:30 来源：Mtime时光网
瑞安·雷诺兹推特截图
编辑：ruo
Ryan Reynolds
导演：提姆·米勒
主演：瑞安·雷诺兹
导演：詹姆斯·曼高德
主演：休·杰克曼
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偏执与狂热
2017-12-16 04:01
不担心死侍，因为本来就属于漫威，担心也没用了。如果迪士尼毁了异形和铁血战士，那永远不会再给这家公司掏一分钱。
崟麒
2017-12-15 22:41
迪士尼不想赚钱吗？合家欢只是调侃迪宝，还真有人当回事了
偏执与狂热2017-12-16 03:58
不是调侃，迪士尼历史如此悠久，何时发行过R级？别说R级，就是严肃残酷一些的片子都从未尝试过。
Skrall2017-12-16 11:23
楼上你要懂得，福斯永远还是福斯，迪士尼不会因为收购了它就把他的牌子和文化全换掉。
歪歪的眼球2017-12-16 12:05
迪士尼知道什么类型片赚钱，收购福斯是拿来收藏的？！脑残
偏执与狂热2017-12-17 00:54
@Skrall 你可以认为我担心过度了，但对这种没先例的事，我很难相信什么，尤其还是一群商人。
nerox25分钟前
迪士尼收了fox只为再拍合家欢？你们是脑残吗？
Logan丶丶
2017-12-15 17:47
希望不要都是漫威电影宇宙那种框架
一撮燃烧的胸毛
2017-12-15 17:27
白雪公主大战七个小矮人
小宇5037877
2017-12-15 15:54
好的一方面是可以认认真真再拍一次神奇四侠了
hankaiwolf
2017-12-15 13:52
以后就天天合家欢吧
妥啦妥啦
2017-12-15 12:59
米老鼠拍过过于血腥色情的电影吗？好像没有
天际的法修2017-12-15 15:55
大概十几二十年前，我在一部叫王国之心的游戏开场CG里见到了穿着黑斗篷拿着钥匙型大剑砍杀敌人的米老鼠，当时那叫震惊啊
终于想了个好名字
2017-12-15 12:58
看来以后要去电影院支持的电影多了不少
迪士尼威武，
太极教我当影帝
2017-12-15 12:43
这官方说法你懂得。
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