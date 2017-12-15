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迪士尼CEO：将继续开发漫威R级电影

"贱贱"发推表担心 脑补炸迪士尼过山车被抓

2017-12-15 08:15:30 来源：Mtime时光网

迪士尼CEO 鲍勃·艾格最新表明了态度，希望可以继续维持《死侍》这一品牌。

迪士尼收购福斯后，小贱贱的脑补画面

      时光网讯 在迪士尼宣布以524亿美元收购福斯影视资产后（相关新闻请戳链接），”X战警"，"神奇四侠"与"阿凡达"系列也将随之纳入迪士尼麾下。但即将回归的“死侍”似乎有些担心自己不太受欢迎，并且通过推特表达了自己的沮丧和担忧，然而很可能是他想多了。迪士尼CEO鲍勃·艾格在交易达成后明确表示，迪士尼很愿意尝试R级作品。

      “贱贱”瑞安·雷诺兹今日在推特上发布了一张自己被警察背缚双手带出迪士尼乐园的照片，还附言：“显然你不能真的把迪士尼的过山车给炸了。”虽然只不过是“贱贱”脑补的画面，但也道出了众多影迷的担心。被纳入一向清新可人的迪士尼大家庭后，永远18禁的招牌反英雄贱贱该何去何从呢？

瑞安·雷诺兹推特截图

      迪士尼CEO 鲍勃·艾格最新在接受好莱坞报道者的电话采访中表明了态度，希望可以继续维持《死侍》这一品牌，“它显然一直都是漫威旗下的品牌作品。我们认为这或许会成为漫威尝试R级作品的机会，我觉得只要让观众知道未来会有什么到来，我们都可以处理的很好。”

      这对于影迷来说显然是个好消息，毕竟《死侍》和《金刚狼3:殊死一战》这两部R级作品都取得了极大的成功，并且深受影迷喜爱。《死侍》在2016年上映后便在全球收获7亿8000万美元票房，成为最卖座的“X战警“系列电影，而另一部在今年上映的R级电影《金刚狼3:殊死一战》也在全球战火6亿1600万美元票房，两部影片都为超级英雄电影带来了前所未有的新鲜感。

   编辑：ruo

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关键词： 瑞安雷诺兹 死侍 迪士尼
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