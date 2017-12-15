（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯
HBO今日发布一支2018年全年节目预告片。《西部世界》
第二季影像压轴登场，艾德·哈里斯饰演的黑衣人威廉的台词令人印象深刻，一句“你想让我玩你的游戏，我要将你烧成平地”暗示了纷争的进一步升级。而《权力的游戏》
的画面虽然出现在了这支预告当中，但真正回归还要等到2019年。
在上周一，HBO曾发表一份声明称：“因为森林大火，《西部世界》第二季已经停拍，一旦情况好转将继续拍摄。”随后艾德·哈里斯也透露第二季已经拍完了前两集，以及第4集和第10集的部分镜头。
《西部世界》
此外艾米·亚当斯主演的新剧《利器》
也有曝光镜头，该剧集改编自《消失的爱人》
作者吉莉安·弗琳的同名处女作小说，讲述亚当斯饰演的记者卡米尔回到家乡小镇报道一起少女谋杀案，并引发连锁危机的故事。
艾米·亚当斯主演新剧
《利器》
翻拍自科幻小说大师雷·布莱伯利的同名小说的电视电影《华氏451》
也曝光了片段。剧集故事背景设定在，那时书籍成了违禁品，于是消防员们的工作不是负责救火，而是专门来烧毁书籍。然而身为主人公的消防员，在一个年轻女孩的影响下，开始对这种习以为常的生活产生质疑，随后私藏并阅读本应烧毁的书籍。该片的主演包括迈克尔·珊农、索菲亚·宝特拉和迈克尔·B·乔丹。
反乌托邦电视电影《华氏451》
（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）