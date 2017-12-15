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"西部世界"第二季压轴HBO2018全年预告

德洛丽斯&威廉亮相 反乌托邦"华氏451"曝光片段

2017-12-15 11:57:45 来源：Mtime时光网

《权力的游戏》《西部世界》《利器》《华氏451》等HBO新一年的重磅作品在这支预告片中登场。
（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯 HBO今日发布一支2018年全年节目预告片。《西部世界》第二季影像压轴登场，艾德·哈里斯饰演的黑衣人威廉的台词令人印象深刻，一句“你想让我玩你的游戏，我要将你烧成平地”暗示了纷争的进一步升级。而《权力的游戏》的画面虽然出现在了这支预告当中，但真正回归还要等到2019年。

　　在上周一，HBO曾发表一份声明称：“因为森林大火，《西部世界》第二季已经停拍，一旦情况好转将继续拍摄。”随后艾德·哈里斯也透露第二季已经拍完了前两集，以及第4集和第10集的部分镜头。


《西部世界》

　　此外艾米·亚当斯主演的新剧《利器》也有曝光镜头，该剧集改编自《消失的爱人》作者吉莉安·弗琳的同名处女作小说，讲述亚当斯饰演的记者卡米尔回到家乡小镇报道一起少女谋杀案，并引发连锁危机的故事。


艾米·亚当斯主演新剧《利器》

　　翻拍自科幻小说大师雷·布莱伯利的同名小说的电视电影《华氏451》也曝光了片段。剧集故事背景设定在，那时书籍成了违禁品，于是消防员们的工作不是负责救火，而是专门来烧毁书籍。然而身为主人公的消防员，在一个年轻女孩的影响下，开始对这种习以为常的生活产生质疑，随后私藏并阅读本应烧毁的书籍。该片的主演包括迈克尔·珊农、索菲亚·宝特拉和迈克尔·B·乔丹。


反乌托邦电视电影《华氏451》

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 西部世界 预告片 HBO
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导演：拉敏·巴哈尼

主演：索菲亚·宝特拉

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