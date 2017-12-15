《权力的游戏》《西部世界》《利器》《华氏451》等HBO新一年的重磅作品在这支预告片中登场。

（本文来自影视生活第一站 时光网）









在上周一，HBO曾发表一份声明称：“因为森林大火，《西部世界》第二季已经停拍，一旦情况好转将继续拍摄。”随后艾德·哈里斯也透露第二季已经拍完了前两集，以及第4集和第10集的部分镜头。







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