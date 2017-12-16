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DC剧集《泰坦》战鹰白鸽定妆照曝光

协助罗宾的一对恋人英雄 2018年播出

2017-12-16 11:51:34 来源：Mtime时光网

又一部超级英雄剧集即将来袭！
　　（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯 DC出品的超级英雄剧集《泰坦》今日曝光了阿伦·瑞奇森饰演的战鹰与敏卡·凯利饰演的白鸽的定妆照。“战鹰”与“白鸽”是一对恋人，也是打击犯罪的组合，他们将在本剧协助罗宾、星火、野兽小子、渡鸦作战。

　　该剧之前还发布了布兰顿·思怀兹饰演的主角“罗宾”迪克·格雷森的制服造型。迪克·格雷森师承超级英雄蝙蝠侠，是初代罗宾。布兰顿·思怀兹曾出演了《沉睡魔咒》《加勒比海盗5：死无对证》等片。

　　《泰坦》讲述的是由“罗宾”迪克·格雷森领导的这支超级英雄团队抵制犯罪的故事，其他成员还有瑞恩·波特饰演的野兽小子、安娜·迪奥普饰演的星火，蒂根·克罗夫特饰演的渡鸦。剧集2018年将会在DC全新推出的线上频道播出。

　　（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：边界

关键词： 泰坦
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阿伦·瑞奇森

阿伦·瑞奇森

Alan Ritchson

职业：演员
敏卡·凯利

敏卡·凯利

Minka Kelly

职业：
泰坦

泰坦 (2018)

-1.0

导演：布拉德·安德森

主演：布兰顿·思怀兹

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