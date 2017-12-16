2017-12-16 11:51:34 来源：Mtime时光网
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编辑：边界
Alan Ritchson
Minka Kelly
导演：布拉德·安德森
主演：布兰顿·思怀兹
验证码：
BlueShane
2017-12-19 09:58
给小孩和死宅看的
M_1511201047452098671
2017-12-18 09:33
敏卡·凯利是美队克里斯埃文斯前女友（现？），也算横跨漫威DC了
Star Sky
2017-12-17 21:09
期待
总有刁民想艹朕
2017-12-17 15:50
DC看看漫画就行，漫威看看电影就OK（虽然少数的电视剧质量不错）
大鸟2012
2017-12-17 11:30
啧啧，估计是一青春吸奶剧，谈谈恋爱，互相友爱，天天向上
3D卧槽
2017-12-17 08:19
估计和young justice是一类型的，中二少年+屁孩。满屏的团建活动与恋爱。可以一看。
偏执与狂热59秒前
要是真有少先队那质量就稳胜了，唉……
偏执与狂热
2017-12-17 01:02
有个巨大的疑问，DC是没发行权的，就连动画DVD都是华纳发行的。这剧究竟在哪个台播出？ABC还是CW？
偏执与狂热2017-12-17 23:24
哦。嗨…… 昨天累傻了，我提啥ABC啊，一点关系也没有。
M_5252539242017-12-17 17:59
华纳自己的流媒体平台
2017-12-17 00:57
卧艹！！造型满分！满分！！
Ray7788
2017-12-16 23:40
初代罗宾就是后来的夜翼
为拂晓破歌
2017-12-16 22:37
自己单独一个宇宙还是加入绿箭宇宙？不管哪一种都感觉没什么看头....剧集不能加入DCEU真是太蠢了
M_5252539242017-12-17 18:00
你得接受能力就仅限于同一个宇宙？
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