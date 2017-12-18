银幕上的兄弟姐妹“亲友团”有哪些？

（本文来自影视生活第一站 时光网）





时光网洛杉矶讯 虽然大多数人永远不会想到与家人密切合作，但这些演员并非如此。









詹姆斯还亲自担任该片导演，讲述两个朋友搬到洛杉矶去追求自己的梦想。这是两人一起第一次出现在同一电影中。





但他们并不是唯一合作电影的兄弟姐妹。让我们一起看看好莱坞还有哪些喜欢一起拍片的家庭成员。





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作者：Heather Newgen 编辑：Sa