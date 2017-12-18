2017-12-18 21:39:13 来源：Mtime时光网
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作者：Heather Newgen 编辑：Sa
James Franco
Dave Franco
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一念创世
20分钟前
其实雷神哥哥长相也不算差，但是跟两个弟弟一比起来…………
28分钟前
Oscar807927
16小时前
最让我意外的是罗伯茨兄妹了，年轻时那张照片还没认出来再看现在这张，我去这家伙竟然是茱莉亚的哥哥，真是太意外了~
SeetheWorld8小时前
的确意外...刚刚才在天蝎S2看到这位老哥
奔五老青年
2017-12-21 00:34
鲍德温
俺急啦背笔
2017-12-20 21:06
还以为雷神3兄弟是把徐锦江P上去....
卑鄙BABY
2017-12-20 14:18
雷神大哥拒绝与弟弟合作。
太极教我当影帝
2017-12-20 14:07
还是认为兰兰兄弟最牛的什么水平？
老马
2017-12-20 13:12
雷神三兄弟哥哥好可怜。。。
巖
2017-12-20 09:53
最后两张看着好心酸
伤的镇魂歌
2017-12-20 09:50
还有亚历山大·斯卡斯加德和比尔·斯卡斯加德
一块红布2017-12-20 15:22
他们兄弟有好几个吧
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