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盘点：银幕上的兄弟姐妹“亲友团”

“心灵捕手”大本&小本 雷神三兄弟期盼合作

2017-12-18 21:39:13 来源：Mtime时光网

银幕上的兄弟姐妹“亲友团”有哪些？
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网洛杉矶讯 虽然大多数人永远不会想到与家人密切合作，但这些演员并非如此。

　　戴夫·弗兰科和他的兄弟詹姆斯·弗兰科一起出演了《灾难艺术家》——聚焦被称为好莱坞最烂电影之一的作品《房间》如何被拍成。

　　詹姆斯还亲自担任该片导演，讲述两个朋友搬到洛杉矶去追求自己的梦想。这是两人一起第一次出现在同一电影中。

　　但他们并不是唯一合作电影的兄弟姐妹。让我们一起看看好莱坞还有哪些喜欢一起拍片的家庭成员。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

作者：Heather Newgen   编辑：Sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： HeatherNewgen 盘点 亲友团 兄弟姐妹
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