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转型！张晋成立电影公司还要当导演

晋步天下影业亮相 袁和平蔡少芬黄百鸣助阵

2017-12-21 21:34:48 来源：Mtime时光网

动作演员张晋成立自己的电影公司，并公布首批项目。电影《守陵人》目前已在上海立项，该项目将会是张晋自导自演的首部作品，也是一部全新概念的科幻动作片。

　　时光网讯  动作演员张晋成立电影公司，并宣布将自导自演科幻电影《守陵人》，这是他在今天晋步天下影业成立发布会上宣布的。张晋携伴侣蔡少芬与数位公司合伙人一同亮相，同时，天马影视黄百鸣、著名导演袁和平邱礼涛等好友也到场支持。

　　谈及与好友共创晋步天下影业的初衷，张晋说：“我从小看着功夫电影成长，对动作电影也有了一些自己的想法，想要把这些想法放在电影里面，所以就走了这条路。不是说我要从一个演员变成一个老板，其实我还是想要拍电影。”

　　晋步天下影业CEO孙敏介绍了公司首批电影项目。电影《营救专家》将在明年启动，是一部汇集两岸三地的知名影星并且联手好莱坞精英团队共同打造的动作影片；而电影《守陵人》目前已在上海立项，该项目将会是张晋自导自演的首部作品，也是一部全新概念的科幻动作片；此外，还包括中小规模制作成本的超级网剧《修罗》等。

　　据悉，晋步天下影业是由张晋与经理人王斌及业内好友、影视资深人士共同创立的以动作大片为核心的影视制作公司。据晋步天下影业创始人、董事长石为介绍，公司的主要业务包括影视剧目编剧、投资、制作、宣传、衍生品商业开发等范畴，晋步天下影业也将以张晋为主的动作电影为中心，拓展两岸三地资源，晋步天下影业的成立将会是张晋作为电影人的第二个起点。

　　现场嘉宾也为张晋送上祝福。眼看着张晋成长的“八爷”袁和平表示：“张晋从一个武行到一个演员再到一个导演，需要时间的打磨，他是很踏实的一步一个脚印的在走。”与张晋风雨同舟的爱人蔡少芬也表示自己会一如既往支持老公，她更搞怪表示会好好管理老公赚来的钱，让二人爱情银行的存款越来越多，看到张晋每一次拍动作戏时，蔡少芬都会特别的担心，但又很喜欢看老公的动作戏。

   编辑：hello王小羊

关键词： 张晋 做导演
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