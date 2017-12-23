文淇有独属于14岁少女的天真和纯粹，也有关于“演员文淇”的坚定初心。2017年她凭借《嘉年华》和《血观音》入围金马最佳女主女配，未经训练却演技爆棚，不少人用“后生可畏”来形容这位姑娘。





（本文来自影视生活第一站 时光网）

















10岁文淇初入行 一场哭戏征服韩雪

拍摄《嘉年华》原本试戏并不是“小米”















八岁时她获得了新丝路中国少儿模特儿大赛全国总冠军。













当时年仅10岁的文淇，用一段哭戏顺利征服了韩雪，拿下了这个中学生的角色。









《嘉年华》悬疑版预告片 提到这段经历，文淇感叹说，“挑战太大了，完全不知道自己可不可以胜任，但是又很想去尝试。”为了演好小米，文淇曾在南方的一家小旅店里尝试打工，学习酒店清洁、前台管理，体验宾馆服务员的生活。





14岁征服金马奖 文淇形容“像梦一样”

全家没人涉足演艺圈，但支持尊重她当演员

















提起关于表演的“信念感”，她这样解释：“每次看到一个角色，我不会选择相信她，我会直接变成她，没有相信不相信的事情，她就是我，我就是她。因为其实我对表演的理解是蛮单纯的，导演以及我身边的搭档还有工作人员，也会帮助我很多，让我更加相信自己就是那个角色。”





文淇《血观音》剧照 文淇的领悟力和敏感度都十分出色，这让人好奇她的家庭背景，莫非是从小训练出来的演戏天赋？





是“苏州波特曼”还是“童星”？

14岁的文淇希望别人叫她演员





文淇希望别人叫她“演员”而不是“童星” 14岁的文淇挺有自己的想法，她现在的微博名字是“演员文淇”，并且已经不太愿意被人叫做童星了，“其实我蛮不喜欢这个称号的，因为童星会让人觉得这是一个小明星，我不太想做童星，我真的只想做演员。









提起学业和表演怎么达成平衡，文淇觉得二者都很重要。“我现在上初三，学业对我来说很重要，我觉得一个好演员一定要充实自己，不能太虚，肚子里一定要有东西，才可以理解剧本里的人物情感，所以我已经在努力控制在拍戏的时候兼顾好学业，会在拍戏时请家教，或者努力自己补，希望未来能考艺术院校或是表演专业的学校。”





少女文淇现在最大的烦恼，除了要在拍戏时补课，还有就是减肥。“这对我来说是一件非常非常痛苦的事情。我是易胖体质，但是又很爱吃一些垃圾食物，真的就是一个不健康的少女。但是我要走演员这条路就要上镜，所以就很痛苦的，从每天喝可乐、雪碧，变到每天只能喝西瓜汁、苹果汁，每天大吃肉变成每天大口吃菜。”