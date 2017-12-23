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专访2017年华语影坛"最大惊喜"文淇

14岁金马获奖像做梦 全家无人涉足娱乐圈

2017-12-23 09:16:01 来源：Mtime时光网

文淇有独属于14岁少女的天真和纯粹，也有关于“演员文淇”的坚定初心。2017年她凭借《嘉年华》和《血观音》入围金马最佳女主女配，未经训练却演技爆棚，不少人用“后生可畏”来形容这位姑娘。

（本文来自影视生活第一站 时光网）   

       时光网特稿 今年只有14岁的小女生文淇，是2017年最令人惊喜的电影圈新面孔。在第54届金马奖上，她主演的电影《嘉年华》《血观音》双双入围最佳女主女配，她是史上最年轻的影后提名者，最终凭借《血观音》成功拿下最佳女配角。

      文淇邓超刘诗诗搭档合作的新片《心理罪之城市之光》，12月22日开始在内地上映，从艺术片到商业片全面开花，不少人用“后生可畏”来形容这位姑娘。

       

文淇在《嘉年华》中饰演打工妹小米

文淇《嘉年华》中饰演16岁打工妹小米，她当时只有12岁半，却贡献了令人惊喜的演技，把这个少女的敏感脆弱和觉醒，演绎得令人心疼。在《血观音》中文淇的表现同样爆发力十足，有一种超越年龄的“狠劲儿”。

       在《心理罪之城市之光》上映之前，时光网记者专访了文淇，和我们想象中冷酷的“早熟少女”不同，她更像是个邻家的姑娘，一双弯弯的笑眼显得毫无防备感，她有独属于14岁的天真和纯粹，但也有关于“演员文淇”的坚定初心。
10岁文淇初入行 一场哭戏征服韩雪
拍摄《嘉年华》原本试戏并不是“小米”



       文淇出生于中国台湾，但讲起话来并没有太重的台湾腔。四岁那年她随同父母至苏州定居，六岁成为苏州平江实验学校首届艺术班的成员。不过据文淇自己的描述，进入这个艺术班学习舞蹈纯属歪打正着，因为“学校离家太近了。”

      八岁时她获得了新丝路中国少儿模特儿大赛全国总冠军。

       

文淇接受时光网专访

文淇迈入影视圈的经历十分偶然，因为拿下才艺比赛冠军，她当时接受了苏州一家报社的采访，采访约在一个影棚里进行，由韩雪担任制片人的电视剧《淑女之家》也在影棚招募演员。

      文淇回忆说，“开始只是看他们在试戏，后来莫名其妙被叫去试了一段哭戏，那是我人生中演的第一场哭戏。第一遍跟韩雪老师对戏，我就完全控制不住自己，眼泪一直一直往下流，然后开始飙泪。”

      当时年仅10岁的文淇，用一段哭戏顺利征服了韩雪，拿下了这个中学生的角色。

       拍摄《嘉年华》时，同样充满了各种偶然和意外。当时文淇只有十二岁半，试戏的角色本来是“小文”，而片中女主角小米则是十六岁，最终在《嘉年华》中出演“小文”的周美君只比文淇小一岁而已。文晏导演见到文淇后，觉得她的状态十分成熟，就让她改试了小米的角色。

       

《嘉年华》悬疑版预告片

提到这段经历，文淇感叹说，“挑战太大了，完全不知道自己可不可以胜任，但是又很想去尝试。”为了演好小米，文淇曾在南方的一家小旅店里尝试打工，学习酒店清洁、前台管理，体验宾馆服务员的生活。

      她回忆刚进《嘉年华》剧组，每次要拍到七八条甚至十几条，“开始总想我是不是哪里演的不好，文晏导演才一直不让我过，觉得压力山大。后来导演才说，她是想让我自己找到感觉，并不是演得不好，才逐渐放松了。”
14岁征服金马奖 文淇形容“像梦一样”
全家没人涉足演艺圈，但支持尊重她当演员 

       

文淇凭借《血观音》斩获第54届金马奖最佳女配角奖

在第54届金马奖颁奖现场，凭借《血观音》拿下最佳女配角的文淇一度激动到哽咽。回想起这个难忘的瞬间，文淇至今觉得“像梦一样”。

      “对我来说金马奖真的很遥远，这是个很大的荣誉，不知道要努力多久才能入围。所以在黄渤老师念到我的名字获奖的那一刻，我觉得我发呆发了好久，当时就是脑袋一片空白，像过了几分钟那么长，一直到庆功宴我都没有缓过来到底发生了什么。”

       不少人都十分好奇，从没接受过专业表演训练的文淇，为什么初出茅庐就能做到演技爆棚？文淇的办法首先是疯狂恶补经典的电影，从电影里学到很多表演的技巧。

       提起关于表演的“信念感”，她这样解释：“每次看到一个角色，我不会选择相信她，我会直接变成她，没有相信不相信的事情，她就是我，我就是她。因为其实我对表演的理解是蛮单纯的，导演以及我身边的搭档还有工作人员，也会帮助我很多，让我更加相信自己就是那个角色。” 

       

文淇《血观音》剧照

文淇的领悟力和敏感度都十分出色，这让人好奇她的家庭背景，莫非是从小训练出来的演戏天赋？

      对此她倒是很坦诚：“我们家族没有人向艺术这个方面发展，都是都很中规中矩的进公司，或者是做一些比较普通的行业，爸妈都比较尊重我的想法，他们会给我建议，但是不会干涉我以后的规划。拍《血观音》《嘉年华》一般家长看到剧本都会觉得太沉重了，会担心对孩子有影响，我爸妈一开始也会有这样的想法，但是他们听完我想演的理由之后，还是很支持我。”
是“苏州波特曼”还是“童星”？
14岁的文淇希望别人叫她演员

       

文淇希望别人叫她“演员”而不是“童星”

14岁的文淇挺有自己的想法，她现在的微博名字是“演员文淇”，并且已经不太愿意被人叫做童星了，“其实我蛮不喜欢这个称号的，因为童星会让人觉得这是一个小明星，我不太想做童星，我真的只想做演员。

       文淇很欣赏娜塔莉·波特曼在《黑天鹅》里的表演，有人开玩笑说她是“苏州波特曼”，文淇笑成了眯眯眼，“这个称号也太好笑了。”她瞬间又变得严肃了起来，“我不喜欢和任何人比，我也不想成为任何人，我比较喜欢做自己，所以我希望不是‘成为’某个人，而是达到某个演员的某个表演水准。当然娜塔莉·波特曼是我努力的目标，还有包括叶德娴老师，还有周迅章子怡舒淇等等，她们真的就是演员，我想要达到她们的水平。”

       提起学业和表演怎么达成平衡，文淇觉得二者都很重要。“我现在上初三，学业对我来说很重要，我觉得一个好演员一定要充实自己，不能太虚，肚子里一定要有东西，才可以理解剧本里的人物情感，所以我已经在努力控制在拍戏的时候兼顾好学业，会在拍戏时请家教，或者努力自己补，希望未来能考艺术院校或是表演专业的学校。”

      少女文淇现在最大的烦恼，除了要在拍戏时补课，还有就是减肥。“这对我来说是一件非常非常痛苦的事情。我是易胖体质，但是又很爱吃一些垃圾食物，真的就是一个不健康的少女。但是我要走演员这条路就要上镜，所以就很痛苦的，从每天喝可乐、雪碧，变到每天只能喝西瓜汁、苹果汁，每天大吃肉变成每天大口吃菜。”

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作者：张梦依   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 文淇 专访 时光对话 嘉年华 血观音 心理罪之城市之光 金马奖
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