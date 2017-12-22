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美国网站评选2017最具突破十大影人

小丑、甜茶、小狼女 今年银幕就看你

2017-12-22 09:47:08 来源：Mtime时光网

外媒评选出了2017年最具突破性的十大影人，新老面孔都有上榜，“小丑”比尔·斯卡斯加德、“甜茶”提莫西·查拉梅、“小狼女”达芙妮·基恩等人赫然在列，看到最后有彩蛋。
（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯　当你不是家喻户晓的电影大明星时，要获得观众们的注意力，成为他们的心头好，其实非常难。The Wrap网站评选出了今年最具突破性的十大影人，排名不分先后顺序




　　谁能忘记恐怖片《小丑回魂》中，比尔所饰演的恐怖小丑Pennywise？四妹除了吓坏了全世界的小孩儿，还在《极寒之城》中出演了个关键的小角色。接下来，比尔还将在美剧《岩堡》《暗杀国度》《小丑回魂》的续集中露面。




　　早在2015年的《王牌特工：特工学院》时期，索菲亚就已经成为了电影行业的焦点新星之一，但今年的她简直无处不在。索菲亚与查理兹·塞隆《极寒之城》中的性爱场景无比撩人，而这位35岁的女演员也是阿汤哥《新木乃伊》中的大反派。接下来，索菲亚即将出演电视电影《华氏451度》迈克尔·珊农迈克尔·B·乔丹），与《阿尔忒弥斯酒店》朱迪·福斯特戴夫·巴蒂斯塔）。




　　《逃出绝命镇》在观众中与影评人眼中都获得了不少好评，而男主角丹尼尔·卡卢亚因在这部悬疑片中的精彩表现，也获得了一轮提名，包括明年的金球奖“音乐/喜剧电影最佳男主角”。明年的丹尼尔，除了在《黑豹》中亮相，还将带来史蒂夫·麦奎因导演的《寡妇特工》，以及迷你电视剧集《沃特希普荒原》

　　今年作品：《逃出绝命镇》




　　这位年仅7岁的小美人在西恩·贝克的新片《佛罗里达乐园》中，迷倒了一片观众，也在颁奖季引起了人们更多关注。这一角色给她带来了一些提名，包括哥谭奖的“突破演员”。明年，布鲁克琳将与米莎·巴顿共同出演《怪兽在逃》

　　之后作品：《怪兽在逃》




　　提莫西·查拉梅今年有两部作品都是颁奖季的宠儿：《请以你的名字呼唤我》《伯德小姐》。特别是前者，让甜茶的奥斯卡“最佳男主角”提名呼声很高。明年他的作品还有伍迪·艾伦老爷子的《纽约的一个雨天》，以及和史蒂夫·卡瑞尔共同出演的《漂亮男孩》





　　“小狼女”达芙妮凭借在《金刚狼3》中，作为X23的表演，让人心都化掉了，极为难忘。她当年的试镜视频也变成了“X教授”帕特里克·斯图尔特所见过的试镜视频中，最非比寻常的一支。明年，达芙妮将与安迪·加西亚一起出演《阿娜》

　　今年作品：《金刚狼3：殊死一战》
　　之后作品：《阿娜》




　　如果巴里·基奥汉今年在《圣鹿之死》中的表现让人非常不舒服，那是因为他演得太好了！不仅如此，诺兰导演的《敦刻尔克》中，巴里的呈现也丝毫不输老戏骨马克·里朗斯，他之后的作品还有与雨果·维文合作的《黑色47》





　　卖拷贝导演《变形金刚5：最后的骑士》这个电影本身虽然质量着实一般，但却让我们认识了小女主角伊莎贝拉·莫奈，一不小心就风头盖过了屏幕上打成一团、看不太清楚的变形金刚们。明年，伊莎贝拉会和“灭霸”乔什·布洛林本尼西奥·德尔·托罗共同出演《边境杀手》的续集，《边境战士》，让我们期待她的表现。

　　之后作品：《边境战士》




　　达克雷今年出演了《超凡战队》之后，许多观众都对他印象深刻。在小银幕上，他也加入了Netflix《怪奇物语》的第二季。这位来自澳洲的帅哥之后会回归第三季，还将在影片《凯利帮的真实历史》中，与尼古拉斯·霍尔特罗素·克劳一起，出任男主角。

　　之后作品：《凯利帮的真实历史》



波尔格鸟

　　虽然我们也不知道这些波尔格鸟（Porg）到底都是谁演的，但据看过《星球大战8：最后的绝地武士》的观众们说，它们绝对是片中最大的亮点，搞不好什么时候就顺意粉丝心愿，出了独立影片呢。


（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

关键词： The Wrap 小丑回魂 甜茶 小狼女
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