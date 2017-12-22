2017-12-22 09:47:08 来源：Mtime时光网
作者：甄甏甏 编辑：甄甏甏
Bill Skarsgård
Sofia Boutella
Daniel Kaluuya
Brooklynn Prince
Timothée Chalamet
Dafne Keen
Barry Keoghan
Isabela Moner
Dacre Montgomery
导演：莱恩·约翰逊
主演：黛茜·雷德利
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曾经对我说
7分钟前
完全就是Timothee Chalamat之年！不用三四部电影，只要绝对主演一部秒杀万千、横穿历史的经典电影，就ooooo够oooooooo了eeeeeeeeeeeeee
奇爱先生
昨天 14:45
我选渣渣辉😂
创意部-赵_736610810
昨天 13:28
最后一个什么鬼
宅思宇
昨天 12:27
张家辉
殇雪丨無痕昨天 13:51
贪玩蓝月等你来战（滑稽)
PdaPier
昨天 11:58
好莱坞各大牌：我愿意在星战里演一颗小草
太极教我当影帝昨天 13:28
然后所有人都#大笑。
黑王子will4997848
昨天 11:24
这鸟也算影人吗？看来我天朝把流量明星当成影人这种事也不怎么荒谬
一撮燃烧的胸毛
昨天 11:10
星战这些小角色都能独立成章，麻蛋，我怕这样开发下去，等我哏屁了，也看不到完结篇。
火麒麟ST
昨天 10:52
波尔格鸟……老美会玩
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