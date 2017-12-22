时光网记者认为《完美音调3》比不上前两部，但新鲜有趣。不过很多其他影评人不这么认为，他们毒舌地表示“真是够了”！







（本文来自影视生活第一站 时光网）

















这是一个恶作剧开头的场景——通常在以动作戏包装的“不可能的任务”类型电影中出现； Wilson也通过这个展示了她捣乱的行为和态度，这很有趣。









然后我们就知道了，这些姑娘们为什么一开头要在小船里唱歌，拼命地想逃跑，但是由于这是一个关键情节，我不会剧透。我必须承认，我喜欢故事情节，认为它新鲜又有趣，但不是每个影评人都这么认为。





下面是其他影评人的说法——

该系列前两部的魅力在第三部中消失殆尽。（《好莱坞报道者》）





当这些名伶们最后一次登上舞台，淋漓尽致地演绎乔治·迈克尔的《自由90》，她们也在宣布成功从“完美音调”电影系列中逃脱并获得自由。她们逃离得非常漂亮，但是够了！除了吸引他人之外，世界上有更多的东西值得追求。（《综艺》）









目前该片在烂番茄上获得29%新鲜度（第一部80%，第二部65%）；在MTC上获得评分40分（第一部66分，第二部63分）。







