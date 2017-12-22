（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网洛杉矶讯
在《完美音调3》
中，这些歌唱名伶们展开第三次、也是最后一次旅行。这个合唱团已经从大学毕业了，然而他们对显示世界并没有很感兴趣。他们整天忙得要死，并仍然怀念曾经大家一起歌唱排行榜热门歌曲的时光。
因此当艾米丽（海莉·斯坦菲尔德
）邀请其他人重聚的时候（其实是要去看她的表演），他们都兴奋得跳起来了。当他们表明他们很想再一起唱歌时，Aubrey（安娜·坎普
）说，她可以帮助他们获得参加USO巡回演出的邀请。
在电影一开头，我们能看到这些姑娘们坐在一艘游艇上演唱小甜甜布兰妮的Toxic；胖艾米用灭火器（瑞贝尔·威尔森
）冲破屋顶，放下三个人，让大家都跑。Beca（安娜·肯德里克
）等待着艾米，其他两人手牵手越过船沿，艾米首先脸朝下落到了救生艇上。
这是一个恶作剧开头的场景——通常在以动作戏包装的“不可能的任务”类型电影中出现； Wilson也通过这个展示了她捣乱的行为和态度，这很有趣。
然后故事闪回到三周之前，这些姑娘们正在筹划她们的USO表演，和巡演中的其他乐队见了面，并获知DJ Kahled会从巡演团体中选择一个与他一起开场。巡演中还有一个乐队叫Evermoist，主唱Calamity（鲁比·罗丝
）一直不太喜欢这些姑娘们。
然后我们就知道了，这些姑娘们为什么一开头要在小船里唱歌，拼命地想逃跑，但是由于这是一个关键情节，我不会剧透。我必须承认，我喜欢故事情节，认为它新鲜又有趣，但不是每个影评人都这么认为。
下面是其他影评人的说法——
该系列前两部的魅力在第三部中消失殆尽。（《好莱坞报道者》）
当这些名伶们最后一次登上舞台，淋漓尽致地演绎乔治·迈克尔的《自由90》，她们也在宣布成功从“完美音调”电影系列中逃脱并获得自由。她们逃离得非常漂亮，但是够了！除了吸引他人之外，世界上有更多的东西值得追求。（《综艺》）
导演翠西·西埃
对于影片的把控不如上一部的伊丽莎白·班克斯
；她更像是保姆而不是老板。（但是能在银幕上看到班克斯很开心，饰演Gail的角色）短短地93分钟，《完美音调3》
却像一部拉长的短片。（Leah Greenblatt）
尽管很多影评人不喜欢这部电影，我很享受Wilson带来的欢乐、动听的歌曲、还有Gail与Johun的小打小闹。在任何系列之中，第三部都会让人觉得有点厌倦和老套，但是《完美音调3》
并不会给你这种感觉。影片的节奏很快，基调很有趣，还稍微带点惊悚和动作片的一位，总体来说观影过程很享受。我推荐大家去看看。
目前该片在烂番茄上获得29%新鲜度（第一部80%，第二部65%）；在MTC上获得评分40分（第一部66分，第二部63分）。
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