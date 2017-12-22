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《完美音调3》竟有动作惊悚元素？！

独家影评：比不上前两部但新鲜有趣

2017-12-22 19:09:33 来源：Mtime时光网

时光网记者认为《完美音调3》比不上前两部，但新鲜有趣。不过很多其他影评人不这么认为，他们毒舌地表示“真是够了”！


（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网洛杉矶讯《完美音调3》中，这些歌唱名伶们展开第三次、也是最后一次旅行。这个合唱团已经从大学毕业了，然而他们对显示世界并没有很感兴趣。他们整天忙得要死，并仍然怀念曾经大家一起歌唱排行榜热门歌曲的时光。

　　因此当艾米丽（海莉·斯坦菲尔德）邀请其他人重聚的时候（其实是要去看她的表演），他们都兴奋得跳起来了。当他们表明他们很想再一起唱歌时，Aubrey（安娜·坎普）说，她可以帮助他们获得参加USO巡回演出的邀请。

《完美音调3》预告片

　　在电影一开头，我们能看到这些姑娘们坐在一艘游艇上演唱小甜甜布兰妮的Toxic；胖艾米用灭火器（瑞贝尔·威尔森）冲破屋顶，放下三个人，让大家都跑。Beca（安娜·肯德里克）等待着艾米，其他两人手牵手越过船沿，艾米首先脸朝下落到了救生艇上。

　　这是一个恶作剧开头的场景——通常在以动作戏包装的“不可能的任务”类型电影中出现； Wilson也通过这个展示了她捣乱的行为和态度，这很有趣。

港版海报

　　然后故事闪回到三周之前，这些姑娘们正在筹划她们的USO表演，和巡演中的其他乐队见了面，并获知DJ Kahled会从巡演团体中选择一个与他一起开场。巡演中还有一个乐队叫Evermoist，主唱Calamity（鲁比·罗丝）一直不太喜欢这些姑娘们。

　　然后我们就知道了，这些姑娘们为什么一开头要在小船里唱歌，拼命地想逃跑，但是由于这是一个关键情节，我不会剧透。我必须承认，我喜欢故事情节，认为它新鲜又有趣，但不是每个影评人都这么认为。

　　下面是其他影评人的说法——
　　该系列前两部的魅力在第三部中消失殆尽。（《好莱坞报道者》）

　　当这些名伶们最后一次登上舞台，淋漓尽致地演绎乔治·迈克尔的《自由90》，她们也在宣布成功从“完美音调”电影系列中逃脱并获得自由。她们逃离得非常漂亮，但是够了！除了吸引他人之外，世界上有更多的东西值得追求。（《综艺》）

　　导演翠西·西埃对于影片的把控不如上一部的伊丽莎白·班克斯；她更像是保姆而不是老板。（但是能在银幕上看到班克斯很开心，饰演Gail的角色）短短地93分钟，《完美音调3》却像一部拉长的短片。（Leah Greenblatt）
　　尽管很多影评人不喜欢这部电影，我很享受Wilson带来的欢乐、动听的歌曲、还有Gail与Johun的小打小闹。在任何系列之中，第三部都会让人觉得有点厌倦和老套，但是《完美音调3》并不会给你这种感觉。影片的节奏很快，基调很有趣，还稍微带点惊悚和动作片的一位，总体来说观影过程很享受。我推荐大家去看看。

　　目前该片在烂番茄上获得29%新鲜度（第一部80%，第二部65%）；在MTC上获得评分40分（第一部66分，第二部63分）。


（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

作者：Heather Newgen   编辑：Sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： HeatherNewgen 完美音调3 影评
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相关电影/影人

完美音调3

完美音调3 (2017)

-1.0

导演：翠西·西埃

主演：安娜·肯德里克

海莉·斯坦菲尔德

海莉·斯坦菲尔德

Hailee Steinfeld

职业：演员
安娜·坎普

安娜·坎普

Anna Camp

职业：
瑞贝尔·威尔森

瑞贝尔·威尔森

Rebel Wilson

职业：演员 | 编剧
安娜·肯德里克

安娜·肯德里克

Anna Kendrick

职业：演员
鲁比·罗丝

鲁比·罗丝

Ruby Rose

职业：演员
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