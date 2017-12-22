《机器之血》IMAX海报

《机器之血》是成龙与IMAX六度合作的影片， 此次再度征战贺岁档，激动之情溢于言表。成龙大赞IMAX版影片独一无二的观影效果，称其为“很震撼，真的是在看电影。IMAX会越做越好，是一个大的走向”。成龙同时力荐《机器之血》的超高观赏性，称影片是一部“纯粹的商业片”，将悲剧、喜剧、闹剧风格熔于一炉，集动作、爆破、科幻、特技等魅力元素于一体，“什么都有”。在特辑末尾，成龙向所有观众发出IMAX观影邀约，“12月22日，和我一起走进IMAX影院，去看IMAX 3D版《机器之血》，一定让你大开眼界，惊喜贺岁！”作为电影界最拼命的演员之一，大哥带来了更成龙、更冒险、更搏命的出演。片花中，他再次征战新地标，在悉尼歌剧院楼顶玩儿命上演精彩震撼的打斗飞跃。届时，IMAX大银幕更会以身临其境的体验，为观众带来命悬一线的窒息感。而更值得一提的是，惊险刺激之余，除了成龙一贯的招牌式动作幽默，该片也是成龙从影57年来最具科技元素的一部作品。