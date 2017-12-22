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《机器之血》发布成龙力荐IMAX特辑

成龙与IMAX六度合作 更成龙更冒险更搏命

2017-12-22 19:05:02 来源：Mtime时光网

成龙带来了更成龙、更冒险、更搏命的出演。片花中，他再次征战新地标，在悉尼歌剧院楼顶玩儿命上演精彩震撼的打斗飞跃。

《机器之血》特辑之成龙推荐IMAX版本

　　由成龙监制，张立嘉执导，成龙、罗志祥领衔主演，欧阳娜娜、夏侯云姗、卡兰·穆尔韦、泰丝·哈乌布里奇等演员联袂出演的燃情贺岁动作片《机器之血》将于12月22日登陆全国约500家IMAX影院。今日IMAX发布视频特辑，除了精彩、惊险而逗趣的片花，更有成龙大哥现身向观众热情推荐IMAX3D版《机器之血》并提前送上圣诞和新年的祝福。

《机器之血》IMAX海报

　　《机器之血》是成龙与IMAX六度合作的影片， 此次再度征战贺岁档，激动之情溢于言表。成龙大赞IMAX版影片独一无二的观影效果，称其为“很震撼，真的是在看电影。IMAX会越做越好，是一个大的走向”。成龙同时力荐《机器之血》的超高观赏性，称影片是一部“纯粹的商业片”，将悲剧、喜剧、闹剧风格熔于一炉，集动作、爆破、科幻、特技等魅力元素于一体，“什么都有”。在特辑末尾，成龙向所有观众发出IMAX观影邀约，“12月22日，和我一起走进IMAX影院，去看IMAX 3D版《机器之血》，一定让你大开眼界，惊喜贺岁！”作为电影界最拼命的演员之一，大哥带来了更成龙、更冒险、更搏命的出演。片花中，他再次征战新地标，在悉尼歌剧院楼顶玩儿命上演精彩震撼的打斗飞跃。届时，IMAX大银幕更会以身临其境的体验，为观众带来命悬一线的窒息感。而更值得一提的是，惊险刺激之余，除了成龙一贯的招牌式动作幽默，该片也是成龙从影57年来最具科技元素的一部作品。

　　更让观众惊喜的是，《机器之血》卡司不仅有一如既往挑战不可能的成龙，更有戏精上身的罗志祥扮演一位充满幽默细胞的神秘骇客，片中男扮女装插科打诨的他更被媒体戏谑为新一代“龙女郎”，这对 “龙猪” 逗趣CP在IMAX大银幕上将带来怎样非同寻常令人捧腹的表演，令观众期待满满。

   编辑：边界

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职业：演员 | 制作人

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