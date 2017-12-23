美国电影协会新任主席兼CEO查尔斯·瑞弗金上周来华，与媒体深入探讨打击盗版与中美合作等热点问题。





向电视盒子宣战！

美国电影协会扩张全球反盗版网络





美国电影协会主席／CEO查尔斯-瑞弗金 打击影视内容盗版始终是美国电影协会（MPAA）重点工作内容。近年来，MPAA针对盗版频频出招。2014年，MPAA曾经与好莱坞六大片场（随着迪士尼宣布收购福斯，“六大”格局将在不远的未来变成“五大”）联合推出正版渠道搜索引擎wheretowatch.org，同年还与内地BT客户端迅雷公司签署了反盗版内容的保护协议。





今年，MPAA再出反盗版大动作，牵头聚合好莱坞“六大”、Netflix、亚马逊、英国广播公司BBC、英国天空电视、印度Star电视、威秀影业、STX娱乐等全球三十家公司，共同成立全球性反盗版组织ACE（The Alliance For Creativity and Entertainment，创意娱乐联盟）。





瑞弗金先生表示：“盗版技术越来越有‘创意’，我们打击盗版的手段也会与时俱进。随着Netflix与亚马逊等流媒体平台投入反盗版行动中，我们在对抗网络盗版方面也获得了更多技术层面的支持”。MPAA方面也希望未来能有更多亚洲公司加入ACE，进一步携手打击亚洲地区的盗版行为，也为亚洲影视作品的版权提供更多保护。





ACE编织全球反盗版网络 今年8月，MPAA赢得了一场针对迅雷公司的盗版侵权诉讼，深圳法院判决迅雷未经授权在其平台提供了 MPAA 会员的 28 部电影。MPAA打击BT平台的盗版流通行动已见成效，他们也将下一个反盗版的宣战目标对准了新技术——电视盒子。





“不只是某一个国家，现在全球很多地方都有这种电视盒子，一旦植入软件，就能海量获取盗版影视内容，因此我们需要联合全球力量共同打击这种新兴盗版渠道”，瑞弗金认为电视盒子的存在，迷惑了许多消费者，让他们误以为盒子里呈现的都是合法内容。





MPAA与ACE已经在美国、澳大利亚等地针对机顶盒公司进行了反盗版诉讼，并有多个国家的大行机顶盒公司遭遇查封。举起法律武器的同时，瑞弗金先生觉得加强消费者的盗版意识教育同样重要：“我们还需要教育所有的消费者，因为很多人并不知道使用盒子看的电影是盗版，他们以为盒子带来的娱乐内容都是合法的。盗版不是从政府或者大电影公司那里偷东西，而偷窃数千万的中美电影行业工作者的辛勤劳动成果”。





谁做全球第一不重要 中美电影市场是命运共通体

MPAA的年度招待酒会上，国家版权局版权管理司司长于慈珂、华夏电影公司董事长傅若清、广电总局电影局国际合作处处长刘春、中国电影合作制片公司总经理苗晓天、中影进出口公司总经理肖萍等众多影视行业嘉宾、美国电影协会六大成员公司及美国驻华使馆等机构代表一百多人共聚一堂，见证了过去一年中美两国电影产业携手合作所取得的丰硕成果。

一些好莱坞影片在中国市场卖的比北美更好 我们预测2020年的时候，中国就会超过美国成为世界第一大电影市场。但无论中国与美国谁是第一，我们都会是全球最大的两个电影市场，未来将继续携手合作。” 中国的银幕数量已经在今年突破了5万块，中国电影市场也在追赶北美这个全球最大电影市场的道路上不断加速。在瑞弗金看，中美两国谁是电影市场的“老大”并不重要。“美国只有4.1万块银幕。

瑞弗金在采访中将中美电影称作同一个工业（US-China is one industy），是命运共同体。不仅是电影市场越走越近，中国与美国的电影人之间存在着越来越多的共性。

瑞弗金介绍说：“派拉蒙今年有中国年轻导演的项目。我见到这些年轻中国影人之后，他们给我的感觉是跟那些美国年轻电影人没什么两样。同样的电影大师启发了他们追随电影梦想，他们对制作与投资的困难有着一样的抱怨。今年有7部美国电影，在中国的票房卖得比美国好，其中六部是动作大片，还有一部是《一条狗的使命》。美国人拍电影的时候，还是会更符合美国的价值观，但随着中美之间的电影文化交流更加深入，我们的文化共通点就会越来越多了。”

过去的一年中，美国电影协会与中国政府及影视产业继续加大国际的合作，相继在第七届北京国际电影节期间举办产业发展论坛及“好莱坞大师班”；在第20届上海国际电影节上继续举办“第四届全球电影产业链高峰论坛”；在洛杉矶举办第七届“中外合拍电影展映”及系列论坛、第二届“金色银幕奖”等业界盛事，对搭建国际电影文化交流平台、促进中美两国电影产业合作、推动影视版权保护等领域都做出了积极的努力。

中国中小城市文化发展潜力巨大 《2016中国影视产业对国民经济贡献报告》发布

《2016中国影视产业对国民经济贡献报告》 美国电影协会与牛津经济研究院同时发布了《2016中国影视产业对国民经济贡献报告》。这份研究报告显示， 2016年中国影视产业对国民经济整体经济贡献达到5731亿元人民币，为社会提供了1,095,000个高效的就业岗位，并贡献了480亿人民币的直接税收。

报告指出，2016 年中国总票房收入中有 38% 来自三线及以下城市，凸显出中国中小城市文化市场发展的巨大潜力。

报告中也提到了近年来中国在线媒体的迅猛发。移动平台的在线媒体的发展，激起了网络影视剧数量的急速增长。2016年，中国共发行了2500部网络电影，爱奇艺等在线媒体平台已正式涉足影视制作行业。









今年9月新上任的美国电影协会主席兼CEO查尔斯·瑞弗金（Charles Rivkin）上周到访北京出席年度答谢招待会，同时就反盗版、中美电影合作等热点问题与中国媒体进行了深入交流。