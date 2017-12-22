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《黑豹》登杂志封面 科幻气息浓郁

赌场片场照曝光 女性角色拒绝勾心斗角

2017-12-22 22:25:08 来源：Mtime时光网

《黑豹》登上《帝国》杂志封面，并曝光最新片场照。另外，影片女主露皮塔·尼永奥透露，影片中虽有众多女性角色，但不会勾心斗角，这是该片对于超级英雄大片的突破。


（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 《黑豹》登上《帝国》杂志封面，并曝光最新片场照。另外，影片女主露皮塔·尼永奥透露，影片中虽有众多女性角色，但不会勾心斗角，这是该片对于超级英雄大片的突破。

　　漫威大片《黑豹》登上最新一期《帝国》杂志封面！封面造型十分具有科幻质感，黑豹的战衣外壳上嵌入各种剧照和片场照，背景则是大雪笼罩的荒野。



　　《黑豹》的一张片场照同时曝光，看上去是一个具有东方风情的、金碧辉煌的赌场。

露皮塔尼永奥

　　另外，近日影片女主露皮塔·尼永奥向媒体透露，《黑豹》中的女性角色不存在任何对立冲突的关系，她认为，放在超级英雄大片的背景下，这是该片的一大突破。

　　“在这个类型中，出于制造张力的需要，常常女性会互相排挤，”尼永奥说。“在我们的故事中，很多各种各样的女性都拥有自己的领域。女性们也许会互相竞争，当然，不过这并不意味着爱和尊重的缺席。”

　　在《黑豹》中，除了露皮塔·尼永奥饰演的Nakia，女性角色还包括达娜·古瑞拉饰演的Okoye，莱蒂希娅·赖特饰演的Shuri，安吉拉·贝塞特饰演的Ramonda等等。

　　“Shuri是黑豹的妹妹，也是科技职业的领导人；Nakia与黑豹有着很多很复杂故事，也是为自己权利而战的勇士。”尼永奥继续说道。“你会看到他们一起工作，那种向上的氛围真的很激励人。参演这部电影是我受到启发，这段经历让我感到备受支持，同时也是一次挑战。”

　　影片北美定档2018年2月16日（大年初一）；内地有望引进。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：Sa

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关键词： 黑豹 帝国 封面照 片场照 女性
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