《黑豹》登上《帝国》杂志封面，并曝光最新片场照。另外，影片女主露皮塔·尼永奥透露，影片中虽有众多女性角色，但不会勾心斗角，这是该片对于超级英雄大片的突破。







（本文来自影视生活第一站 时光网）



























“在这个类型中，出于制造张力的需要，常常女性会互相排挤，”尼永奥说。“在我们的故事中，很多各种各样的女性都拥有自己的领域。女性们也许会互相竞争，当然，不过这并不意味着爱和尊重的缺席。”









“Shuri是黑豹的妹妹，也是科技职业的领导人；Nakia与黑豹有着很多很复杂故事，也是为自己权利而战的勇士。”尼永奥继续说道。“你会看到他们一起工作，那种向上的氛围真的很激励人。参演这部电影是我受到启发，这段经历让我感到备受支持，同时也是一次挑战。”





影片北美定档2018年2月16日（大年初一）；内地有望引进。



