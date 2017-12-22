《金刚狼3》导演詹姆斯曼高德监督了《马戏之王》的补拍和后期制作，并因此获得高达7位数的报酬。







（本文来自影视生活第一站 时光网）

















《金刚狼3》导演詹姆斯曼高德 在该片制作最重要的时期，曼高德被请来监督为时一个星期的补拍工作。福斯因担心格雷西“难以承受”巨大压力，而允许他花重金邀请一位资深的导演与他共同完成影片。





不过一位内部人士否认了格雷西对此片失去控制的说法。其表示格雷西导演了所有的主要镜头和补拍镜头，并在此期间一直在片场进行剪辑。曼高德的投入虽然很广泛，但被认为更像是一个“顾问”角色。









据悉，格雷西开发此片有7年之久，在获得拍摄通行证的过程中历经坎坷。他与杰克曼是在2010年一次广告拍摄中首次见面的。







