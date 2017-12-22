（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯
近日《马戏之王》
媒体口碑曝光，令人大跌眼镜——烂番茄新鲜度47%，MTC分数48，都是不合格的水平。
而一时间大家不约而同地将矛头指向了导演迈克尔·格雷西
。他是视效总监出身，在《马戏之王》
之前，从未执导过电影。该片的预算高达8400万，集合了休·杰克曼、扎克·埃夫隆等一线明星；这是一位初出茅驴的导演所能掌控的吗？
而今日《综艺》杂志再爆料，格雷西不是一个人在战斗——《金刚狼3》
导演詹姆斯·曼高德
监督了该片的补拍和后期制作，并因此获得高达7位数的报酬。
在该片制作最重要的时期，曼高德被请来监督为时一个星期的补拍工作。福斯因担心格雷西“难以承受”巨大压力，而允许他花重金邀请一位资深的导演与他共同完成影片。
不过一位内部人士否认了格雷西对此片失去控制的说法。其表示格雷西导演了所有的主要镜头和补拍镜头，并在此期间一直在片场进行剪辑。曼高德的投入虽然很广泛，但被认为更像是一个“顾问”角色。
据悉，格雷西开发此片有7年之久，在获得拍摄通行证的过程中历经坎坷。他与杰克曼是在2010年一次广告拍摄中首次见面的。
《马戏之王》
已经于20日在北美上映。中国的博纳影业参与投资，有望引进内地。
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