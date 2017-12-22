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《马戏之王》扑街“金刚狼”导演背锅

导演难承压力 福斯花七位数雇曼高德补拍

2017-12-22 23:09:46 来源：Mtime时光网

《金刚狼3》导演詹姆斯曼高德监督了《马戏之王》的补拍和后期制作，并因此获得高达7位数的报酬。


（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 近日《马戏之王》媒体口碑曝光，令人大跌眼镜——烂番茄新鲜度47%，MTC分数48，都是不合格的水平。

迈克尔格雷西与休叔

　　而一时间大家不约而同地将矛头指向了导演迈克尔·格雷西。他是视效总监出身，在《马戏之王》之前，从未执导过电影。该片的预算高达8400万，集合了休·杰克曼、扎克·埃夫隆等一线明星；这是一位初出茅驴的导演所能掌控的吗？

　　而今日《综艺》杂志再爆料，格雷西不是一个人在战斗——《金刚狼3》导演詹姆斯·曼高德监督了该片的补拍和后期制作，并因此获得高达7位数的报酬。

《金刚狼3》导演詹姆斯曼高德

　　在该片制作最重要的时期，曼高德被请来监督为时一个星期的补拍工作。福斯因担心格雷西“难以承受”巨大压力，而允许他花重金邀请一位资深的导演与他共同完成影片。

　　不过一位内部人士否认了格雷西对此片失去控制的说法。其表示格雷西导演了所有的主要镜头和补拍镜头，并在此期间一直在片场进行剪辑。曼高德的投入虽然很广泛，但被认为更像是一个“顾问”角色。

　　选择曼高德来监督考虑到了几个层面：他执导了2005年的音乐传记片《与歌同行》，在同类型片上有经验；他与休·杰克曼合作了《隔世情缘》《金刚狼2》《金刚狼3》三部电影。而事实证明，补拍之后的试映结果比原先更加令人满意。

　　据悉，格雷西开发此片有7年之久，在获得拍摄通行证的过程中历经坎坷。他与杰克曼是在2010年一次广告拍摄中首次见面的。

　　《马戏之王》已经于20日在北美上映。中国的博纳影业参与投资，有望引进内地。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：Sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 马戏之王 扑街 烂片 背锅 福斯
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马戏之王

马戏之王 (2017)

-1.0

导演：迈克尔·格雷西

主演：休·杰克曼

迈克尔·格雷西

迈克尔·格雷西

Michael Gracey

职业：导演
詹姆斯·曼高德

詹姆斯·曼高德

James Mangold

职业：制作人
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