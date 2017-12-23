生日：1998年8月28日

童星出身的福原遥有点像甜美版的栗山千明。7岁时福原遥就在TBS的家庭剧《恋爱时间》中出道，随后在NHK的节目《料理偶像》中以童星的身份活跃。卡哇伊的外形，眼神里还透露着几分怯懦，戳中了许多宅男的萌点。福原遥在16岁时推出了自己的首款写真集，随后更是多次发布写真集让无数宅男痴狂。

近年，福原遥的演员事业也发展的相当不错，先是在特摄系列《烈车战队特急者》中露脸，随后在漫改日剧《爱情起床号》中与白石隼也开始了“同居生活”，今年年初与其他几位95后女优联袂出演《啦啦队之舞》，下半年在搞笑漫改剧《两个人的独角戏》里挑起女主角大梁，昔日童星未来前途无量。