95后女优已成霓虹银幕主力军！
新世代日本女星大盘点
今天，时光君就为大家盘点日本演艺界那些颜值爆表、气质绝佳、演技在线、未来前途无量的95后女优们，提前熟悉熟悉未来即将霸屏岛国影视圈的..→
2017-12-23 09:05:01 来源：Mtime时光网
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写在前面
俗话说，长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。第一批90后已经快年满三十了，现在还可以称为未来的未来已经是属于95后和00后的了，在残酷的日本娱乐圈更是如此！
本田翼、前田敦子、有村架纯们回头看看，已经完全能感受到“后浪”们的压力了吧？如日中天的绫濑遥、新垣结衣们早晚也得让位于年轻一代们吧？借着圣诞佳节来临之际（其实没什么关系），时光君就为大家盘点日本演艺界那些颜值爆表、气质绝佳、演技在线、前途无量的95后女优们，提前熟悉熟悉即将霸屏岛国影视圈的明日之星们。
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福原遥
生日：1998年8月28日
童星出身的福原遥有点像甜美版的栗山千明。7岁时福原遥就在TBS的家庭剧《恋爱时间》中出道，随后在NHK的节目《料理偶像》中以童星的身份活跃。卡哇伊的外形，眼神里还透露着几分怯懦，戳中了许多宅男的萌点。福原遥在16岁时推出了自己的首款写真集，随后更是多次发布写真集让无数宅男痴狂。
近年，福原遥的演员事业也发展的相当不错，先是在特摄系列《烈车战队特急者》中露脸，随后在漫改日剧《爱情起床号》中与白石隼也开始了“同居生活”，今年年初与其他几位95后女优联袂出演《啦啦队之舞》，下半年在搞笑漫改剧《两个人的独角戏》里挑起女主角大梁，昔日童星未来前途无量。
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斋藤飞鸟
出生日期：1998-08-10
元气少女斋藤飞鸟是少女偶像组合乃木坂46一期成员。天真无邪的眼神，清纯可人的外表，完美诠释了少女俩字所代表的终极含义。虽然身高并不出众，但身材比例异常协调的飞鸟也成为了模特界的宠儿，所以也不难理解她为何被粉丝们称为“被神选中的美少女”了。
作为少女偶像，斋藤飞鸟的影视作品并不多，但她未来或许会把更多的精力投入到影视方向。日本版的《那些年，我们一起追的女孩》已经确定由她出演班花的角色，相信这次触电对于斋藤飞鸟而言是一个良好的开始。
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松井珠理奈
出生日期：1997-03-08
松井珠理奈年少成名，她是SKE的当家花旦，也曾经在AKB兼任，成熟的外表和乐观开朗的个性令她圈粉无数，两边跑带来的超负荷工作量压在少女心头，在被粉丝心疼的同时，也令她陷入了“自我中心”“低情商”的非议。但无论如何，松井珠理奈还只是一个正值桃李年华的少女，未来还有大好前途。
借着AKB的资源，松井珠理奈也得到了不少影视作品中露脸的机会，其中包括与日本电影巨匠大林宣言的合作。虽然她近几年的作品质量大多不敢恭维，但至少也积累了经验，混了脸熟。在周防正行的《窈窕舞妓》中，松井珠理奈也客串了一个打工舞妓的角色。
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川口春奈
出生年月：1995-02-10
12岁出道的川口春奈演艺事业算得上一帆风顺，娇人的面孔和知性的气质令她人气蹿升，各种代言合同纷纷找上门来，更是在2012年成为日本高中足球比赛应援经理，要知道此前的各代目应援经理堀北真希、新垣结衣等成为全民偶像，川口春奈前途一片大好！
在影视方面，川口春奈14就出演过犯罪伦理剧《东京狗》，之后更接连出演了《神探伽利略》、《金田一少年事件簿N》、《侦探的侦探》等多部推理类剧集中出演角色，而在去年，他与惊悚大师黑泽清合作了电影《毛骨悚然》，演技比出道时已经精进不少。
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矢作穗香（未来穗香）
出生：1997-03-07
矢作穗香同许多少女偶像一样，也是被星探挖掘后以模特的身份出道，那时她的艺名还是未来穗香。矢作穗香身上散发着如铃兰版的清纯气质，完全是人们想象中霓虹学生妹的理想形象，她也理应成为元气少女的新一代代表。
老天爷赏饭，矢作穗香在影视作品中本色出演了一系列美少女学生角色，尤其是在新版《一吻定情》中与当红小生古川雄辉搭戏，穗香与年龄不相符的自然演技让观众把佐藤蓝子的老版完全抛之脑后，被她举手投足间的少女气息征服。但穗香没有再接再厉，而是选择去国外求学。近来以矢作穗香的名称再次活动，但前景并不明朗。
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芳根京子
出生日期：1997-02-28
在一众日本年轻女优中，芳根京子的颜值算不上出众，但合作过的演员无不夸赞她小小年纪就具备难得的敬业精神。2015年，芳根京子主演了TBS电视台的电视剧《表参道高校合唱部！》，在这个校园励志&纯爱的故事里，芳根京子向人们展示出了作为女优的表演才华，电视剧获得了日剧学院赏特别奖，而芳根京子也赢得了学院赏最佳女主角。
之后芳根京子也顺理成章的成为NHK晨间剧《别嫔小姐》的女主角，明年播出的新版《海月姬》里，她将出演能年玲奈曾经的角色。春宵苦短，少女前途无量！
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黑岛结菜
出生日期：1997-03-15
冲绳美少女黑岛结菜是当下最火热的年轻女优之一，同样是以模特身份出道的她，在表演舞台上展现出了不俗的潜力，年纪轻轻就已经有了可以称得上代表作的作品。14年她与满岛光、锦户亮等明星一同出演了校园喜剧《对不起青春》，饰演的学生会会长性格鲜明，画风抢镜，使得黑岛在日本迅速蹿红。
相比同辈女优们的长发造型，黑岛结菜更多以清爽的短发示人，她在银幕上塑造的形象也大多坚强有韧性。银幕外的黑岛也颇有文艺女青年的特质，常常在社交媒体上晒出自己拍摄的照片，有兴趣的朋友可以去Follow她的社交媒体围观围观。
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饭丰万理江
出生日期：1998-01-05
日本女星大多成名很早，饭丰万理江没能免俗，11岁时就成为小学生时尚杂志的麻豆，随着年龄增长，之后又成为著名学生向时尚杂志《Nicola》的专属麻豆，并在12年的《世界奇妙物语春之特别篇》中首次作为演员出道，从此一发不可收拾，开始频繁的在电视荧幕上出演角色。今年饭丰万理江交出的演绎成绩单也十分亮眼，不仅继续在电视作品上频繁露脸，还在电影《今天的吉良同学》独挑大梁，几乎本色出演清纯可人的高中女生，虽然剧情狗血，但饭丰个人倒是魅力十足。
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永野芽郁
出生日期：1999-09-24
第一眼看到永野芽郁，以为是绫濑遥年轻了十岁，再看第二眼，简直是小一号的苍井优啊！这样明星x2的颜值难怪在小学时代就被星探挖掘，成为童星一枚。10岁时，永野芽郁便在电影《复仇米丽之血战》里露脸，从此一发不可收拾，在诸如《浪客剑心》、《生缝寸尽心》等影片中慢慢出头，15年永野芽郁在《俺物语》里饰演的女一号大和凛子令人眼前一亮，表演气场完全不输与她演对手戏的铃木亮平和坂口健太郎。今年永野芽郁也有多部电影、电视剧作品，除了校园爱情题材外，还与新垣结衣、广末凉子等人合作了新片《混合双打》，而18年NHK晨间剧《一半，蓝色》也敲定由她主演，大红大紫指日可待。
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中条彩未
出生日期：1997-02-04
日英混血的中条彩未也是以《seventeen》的专属模特身份崭露头角，169的身高、完美身材比例以及那张厌世脸在诸多女优中拥有极高的辨识度，除了日常的高冷路线外，走可爱路线的中条彩未更是萌值爆表，在某时装品牌的广告里，她就扮起了《IQ博士》里的阿拉蕾。
中条彩未的演员生涯也颇为顺利，出道没多久就在恐（bai）怖（he）片《零》中饰演清冷的女高中生，至今她也主演了十来部电影日剧，其中《濑户内海》里灵气十足的樫村一期可以算得上代表作。
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森川葵
出生日期：1995-06-17
又一位在《seventeen》杂志出道后来发展为女优的美少女，森川葵在2010年当选为年度Miss Seventeen，但其事业重心还是在表演上，出道不到五年的她已经在大大小小40部影视剧、电影中露脸，其中比较有代表性的作品包括去年与高桥一生共同出演的剧集《公主小屋》，以及与另一位95后女优土屋太凤搭戏的《人狼游戏》系列。
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土屋太凤
出生日期：1995-02-03
虽然土屋太凤脸盘越来越大，但演技也越来越好，无论颜值还是戏路都有点有村架纯的意思。土屋的表演生涯算得上幸运，出道之作便是黑泽清的经典电影《东京奏鸣曲》，与她搭戏的是香川照之、小泉今日子这样的戏骨。她的第二部作品是根据漫画名作《小钓手三平》改编的同名电影，从此她也与漫改电影结下不解之缘，《浪客剑心》、《人狼游戏》等皆如此。在这里要特别提到惊悚片《赤赤炼恋》，土屋太凤在片中饰演了一个自杀的少女，不少考验演技的戏份都刻画的相当不俗，令人刮目相看。她最近的作品是《昭和64年》导演濑濑敬久的新作《跨越8年的新娘》，依然贡献出了令人信服的演技。
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杉咲花
出生日期：1997-10-02
曾被评为“2015日本之颜”的杉咲花是当下最值得关注的年轻女优之一，年纪轻轻的她已经尝试过各种戏路的表演，出演超过40部电影电视作品，已经有两部作品可以完美体现她的银幕魅力，一是口碑佳片《卫生间的圣母像》，她在片中饰演了野田洋次郎的前女友，对于有一定深度的角色已经展现出了不俗的掌控力；另一部就是令她获奖无数的《滚烫的爱》，与宫泽理惠、小田切让搭戏的杉咲花表现的大方自然，摘得报知映画赏最佳女配角、日本电影学院奖最佳女配角，继续发展下去，杉咲花不出意外将成为新一代的大女优。
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三吉彩花
出生日期：1996-06-18
又一位从《seventeen》出道的女优……从埼玉县走出的三吉彩花活跃在模特、表演两界，1米71的傲人身高加上清纯不失性感的良好形象让她获得极高人气，在出演了一些校园、恐怖题材的影片后，三吉彩花于2010年出演了经典映画《告白》，之后又在《热海的搜查官》中出演配角，在演技得到磨练后她也得到了属于自己的一部戏——《大家早上好！》。她在这部喜剧中饰演了大泉洋的女儿，成功表现出了少女在成长过程中经历的变化，获得了每日电影奖最佳新人的肯定。
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上白石萌音
出生日期：1998-01-27
上白石萌音眉目间有点神似昭和时代的大女优原节子，是东宝力捧的新一代女优。她与妹妹上白石萌歌同在“东宝灰姑娘”的比赛中脱颖而出，2014年出演了为其量身定做的电影《窈窕舞妓》，长谷川博己、富司纯子等老一代绯优甘为她做绿叶，影片整体格调极具日本传统韵味，这也表明了东宝对上白石萌音的定位。
人如其名，除了表演外，上白石萌音的声音音色也富有磁性，去年席卷日本、中国电影市场的动画作品《你的名字》里，女一号宫水三叶背后的声优正是上白石萌音，此外，她也出版过自己的个人音乐专辑。
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上白石萌歌
出生日期：2000-02-28
说完上白石萌音，自然得提到她的亲妹妹上白石萌歌。当年两人同时参加“东宝灰姑娘”选举，击败萌音成为冠军的正是妹妹上白石萌歌。相比颇为大气的姐姐，萌歌外表更显小家碧玉，而今年才刚满17岁的她东宝也不急于揠苗助长，近年来只是在一些电视作品中出演小角色。值得一提的是2015年的校园题材电影《脑浆炸裂少女》，虽然披着软科幻的外壳，实际是卖人设的百合向影片，上白石萌歌在片中第一次出演戏份比重较大的角色。而明年，她将与姐姐萌音联手与山崎贤人搭戏，在《羊与钢的森林》中饰演钢琴少女，未来的日本电影可能会被这对萌姐妹霸屏。
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松冈茉优
出生日期：1995-03-24
《小森林 夏秋篇》与《小森林 冬春篇》在影迷中有口皆碑，影片中饰演女二号吉子的松冈茉优越来越被人熟知。07年，12岁的松冈茉优在《考试之神》里出道，此后每年都在各种作品里小试牛刀，今年不到22岁的她出演的影视作品已经超过50部，其中甚至包括一些妈妈角色，这也体现出松冈茉优对于角色和表演有着不错的领悟力和驾驭力。此外松冈茉优也频频在各种综艺节目里亮相，良好的形象让她赢得越来越多的观众的喜爱。
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桥本爱
出生日期：1996-01-12
既然提到了《小森林》，那就必须要说说片中的另一位95后女优桥本爱（没有实），虽然一字之差，但桥本爱和那位著名写真女优真没有任何关系。中岛哲也的口碑作《告白》是桥本爱的成名之作，她在片中饰演的班长颇为抢戏，之后桥本爱零零散散接了不少戏但反响平平，直到12年的另一部口碑神作《听说桐岛要退部》上映，饰演女一号的桥本爱才真的被全日本所熟知，紧接着在13年又与能年玲奈搭戏出演了电视剧《海之女》，引起轰动，再往后就是秀色可餐的《小森林》两部曲了，可以说猫系女神桥本爱是95后女优里最为耀眼的一位。
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广濑铃（广濑丝丝）
出生日期：1998-06-19
恩，又双叒一位从《seventeen》里走出的女星。广濑铃15岁时在喜剧《幽灵女友》里出道，随后的作品大多不值一提。可以说日本当代大师级导演是枝裕和才是广濑铃的伯乐，正是他在2015年的作品《海街日记》里大胆启用广濑铃，她的演员生涯才更上一层楼。之后广濑铃在另一部漫改作品《花牌情缘》上下部中饰演了花牌女神绫濑千早，被更多的观众所熟知。之后参演的《怒》、《第三度嫌疑人》等作品都让她一步一个脚印的迈向演技派女优之路。
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桥本环奈
出生日期：1999-02-03
再来看看另一位在是枝裕和电影里露脸的女优。虽然桥本环奈12岁就出演了是枝裕和的《奇迹》，但真正成名却是一次偶然。桥本环奈自由就加入了偶像团体DVL，13年一位粉丝将舞祭中抓拍的桥本环奈的照片传到网上，网友被她纯真亲和的气质所折服，“天使”“千年一遇美少女”成为了她的新头衔，从此开始备受大家关注。随后她也趁势开始出演各种真人漫改电影，不过相比其他女优参演的漫改作品，桥本环奈得到的机会显然更高一级，无论是《暗杀教室》还是《银魂》，以及最新的《齐木楠雄的灾难》，无一不是当下人气最高的动漫作品，桥本环奈自然曝光度大增。
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小松菜奈
出生日期：1996-02-16
近三年蹿红最快的日本女星当属女版染谷将太——小松菜奈。在中岛哲也的《渴望》里，所有角色的命运和生活全因她一人而改变，众星捧月她不想红都难，那张又甜蜜又高级又厌世的面容令人着迷。随后她也马不停蹄的拍摄了多部风格迥异的电影，既有题材严肃风格张狂的《错乱的一代》，也在《明日的我与昨日的你约会》里塑造了颜值爆表为爱消愁的未来女孩，甚至在马丁·斯科塞斯的大作《沉默》里也得到了露脸的机会，当然这几年大热的真人漫改也少不了她的身影，《JOJO奇妙冒险》就由她主演，未来她是否会有更加惊艳的表现，令人期待。
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芦田爱菜
出生日期：2004-06-23
回想《环太平洋》，除了硕大的机器人外，最令人印象深刻的就是在废墟中奔跑的萝莉芦田爱菜吧！虽然很多人都是通过《告白》认识了芦田爱菜，但在日本本土让她成为全民宠儿的作品是日剧《母亲》，只有6岁的芦田在剧中的表演让人惊叹，从此被成为“天才子役”，宣告了00后登上了影视舞台。随后的《高护木的舞台》更是让她成为11年前后最知名的童星，没有之一。之后的小芦田也从音乐、综艺等各种渠道进行尝试，但人气较巅峰时期略有缩水，但回过头来想想，一个到今天才13岁的小女孩，你还能要求更多吗？芦田爱菜的未来前景依然一片大好。