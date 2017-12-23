2017-12-23 14:40:10 来源：Mtime时光网
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编辑：Joker
导演：克里斯托弗·诺兰
主演：菲恩·怀特海德
导演：弗雷德里克·怀..
导演：JR
主演：JR
导演：西恩·贝克
主演：布鲁克琳·普林斯
导演：乔丹·皮尔
主演：丹尼尔·卡卢亚
导演：格蕾塔·葛韦格
主演：西尔莎·罗南
导演：奉俊昊
主演：安瑞娴
导演：保罗·托马斯·..
主演：丹尼尔·戴-刘..
导演：特伦斯·戴维斯
主演：辛西娅·尼克松
导演：派蒂·杰金斯
主演：盖尔·加朵
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白色炽焰
17分钟前
诺兰最难看的一部作品不会还拿了奥斯卡吧。。。
白色炽焰15分钟前
诺兰第一部烂片，场面失败，人物矫情，剪辑生硬凌乱，配乐喧宾夺主，整部片子不是压抑，是太吵。
element
1小时前
美国媒体的品味和脑容量看不懂银翼杀手吗？
澄湖金少
3小时前
玉子都算最佳了，真的也是醉了，口味不是一般的重
尊龙
2004年英国ＢＢＣ十大最佳电影排行榜第七名；
2009年美国《Entertainment Weekly》“史上19部最佳功夫片”（获奖）；
2009年『烂番茄』“十年各类影片最佳”《英雄》列最佳功夫片第2名；
2010年《帝国》“十年百部佳片”第3名《英雄》；
2010年【IMDB 20周年纪念日】Notable & Influential Films of 2002 “2002年度最有影响力电影”。
2004年英国ＢＢＣ十大最佳电影排行榜第七名；
2009年美国《Entertainment Weekly》“史上19部最佳功夫片”（获奖）；
2009年『烂番茄』“十年各类影片最佳”《英雄》列最佳功夫片第2名；
2010年《帝国》“十年百部佳片”第3名《英雄》；
2010年【IMDB 20周年纪念日】Notable & Influential Films of 2002 “2002年度最有影响力电影”；
2010年美国最权威的摄影杂志《American Cinematographer》评选1998-2008年来摄影最棒影片《卧虎藏龙》《英雄》《十面埋伏》《艺伎回忆录》。
2004年美国《时代周刊》“2004年全球最佳十大电影”并列第一名：《十面埋伏》《英雄》;
2004年《美联社影评人》评选“2004年十大最佳电影”第六名；
2004年MSN年度十佳电影榜第一；
2004年美国林肯中心电影学会“全年五十大佳片”第二十二名；
2004年美国《时代周刊》“2004年全球最佳十大电影”并列第一名：《十面埋伏》《英雄》;
2004年《美联社影评人》评选“2004年十大最佳电影”第六名；
2004年MSN年度十佳电影榜第一；
2004年美国林肯中心电影学会“全年五十大佳片”第二十二名；
2004年英国ＢＢＣ十大最佳电影排行榜第七名；
2009年美国《Entertainment Weekly》“史上19部最佳功夫片”（获奖）；
2009年『烂番茄』“十年各类影片最佳”《英雄》列最佳功夫片第2名；
2010年《帝国》“十年百部佳片”第3名《英雄》；
2010年【IMDB 20周年纪念日】Notable & Influential Films of 2002 “2002年度最有影响力电影”。
2010年英媒“女士优先”网十年最佳九部亚洲电影《英雄》《2046》
2010年美国最权威的摄影杂志《American Cinematographer》评选1998-2008年来摄影最棒影片《卧虎藏龙》《英雄》《十面埋伏》《艺伎回忆录》
2004年美国《时代周刊》“2004年全球最佳十大电影”并列第一名：《十面埋伏》《英雄》
2004年"mei lian she ying ping ren(拼音)"评选“2004年十大最佳电影”第六名
2004年MSN年度十佳电影榜
2004年美国林肯中心电影学会“全年五十大佳片”第二十二名
2004年英国ＢＢＣ十大最佳电影排行榜第七名
2005年6月上海电影评论学会“影响中国电影进程和我们生活”的22部电影之一
2009年美国《Entertainment Weekly》“史上19部最佳功夫片”（获奖）
2009年『烂番茄』“十年各类影片最佳”《英雄》列最佳功夫片第2名
2010年美国《Entertainment Weekly》“19 Powerful Martial Arts Movie”：《卧虎藏龙》（英雄）（获奖）
2010年《帝国》“十年百部佳片”第3名《英雄》
2010年【IMDB 20周年纪念日】Notable & Influential Films of 2002 “2002年度最有影响力电影”
2010年英媒“女士优先”网十年最佳九部亚洲电影《英雄》《2046》
2010年美国最权威的摄影杂志《American Cinematographer》评选1998-2008年来摄影最棒影片《卧虎藏龙》《英雄》《十面埋伏》《艺伎回忆录》
这些垃圾评出来的有卵用，英雄、十面埋伏还被美国《时代周刊》评为2004年度全球十大佳片并列第一名！在美联社评选中分列五六！《英雄》更登上了MSN网站的年度佳片榜首！
Ftime
4小时前
神奇女侠真是热门，好多十大都有该片
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