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《敦刻尔克》登顶《纽约时报》年度十佳

纪录电影占据二三名 "玉子""神奇女侠"获肯定

2017-12-23 14:40:10 来源：Mtime时光网

《敦刻尔克》荣登《纽约时报》评选的年度十大佳片之首，两部口碑纪录片占据亚军和季军位置，《玉子》和《神奇女侠》同样得到肯定。
　　时光网讯 2017年渐近尾声，全球各大权威媒体也纷纷推出年末盘点榜单。日前，《纽约时报》公布了他们眼中的本年度十大佳片，克里斯托弗·诺兰导演的《敦刻尔克》高居榜首。

　　这份佳片榜单的第二、三名分别由两部电影节上备受好评的口碑纪录片占据。弗雷德里克·怀斯曼导演的《纽约公立图书馆》位居亚军，季军来自“新浪潮祖母”阿涅斯·瓦尔达的新作 《脸庞，村庄》

　　 《佛罗里达乐园》《逃出绝命镇》《伯德小姐》等颁奖季热门均有入选。商业电影《玉子》和《神奇女侠》同样得到了《纽约时报》的肯定。

   编辑：Joker

关键词： 敦刻尔克 纽约公立图书馆 脸庞村庄 佛罗里达乐园 逃出绝命镇 神奇女侠 伯德小姐 玉子 霓裳魅影
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