浓墨重彩的配色、精美的造型通过明艳色彩与丰富细节兼具的IMAX大银幕汇聚成气象万千大唐盛世。

陈氏美学IMAX大放异彩，惊艳细节彰显大唐盛世





IMAX大银幕上的光影、色彩、构图，无一不表现出浓厚的大唐韵味。从拱桥、乌篷船、简单而精致的唐代宫廷建筑到层层叠叠的石阶、栩栩如生的壁画，细节精致的花窗，每一处细节都在透露着导演的美学语言，令观众们无限感慨，映后观众评价： “IMAX大银幕上的《妖猫传》犹如一幅华丽的画卷，陈凯歌导演的美术功力和审美水准热烈浓稠，而不失高级感，IMAX的极致视听就让你完全置身在盛唐的情境之中。”该片是陈凯歌导演的电影美学二度以IMAX技术呈现。据悉，为了在IMAX大银幕上一展浓厚的大唐韵味，他甚至修建了一座唐城，提前六年种下两万棵树，实景拍摄的一草一木都倾注了他的心血。而有着“处女座”完美主义精神的剧组，小到连筷子的长度和碗的深度都要细细考究，每一个群众演员的服装、配饰、妆容都要仔细搭配。只有在IMAX大银幕上，观众才能不错过每一个影片中的匠心细节。

黄轩饰演白居易 IMAX超强代入感牵动观众神经，黄轩演绎诗人“为戏疯魔”





《妖猫传》汇集了中日老中青三代戏骨，众演员充满仪式感的表演也通过IMAX开启圈粉模式。不仅有张鲁一、辛柏青、阿部宽、松坂庆子等实力演技派鼎力助阵，举手投足间都在用细节传递着人物丰富的内心状态，颇具人气的欧豪、刘昊然、张天爱等年轻演员也奉上了超出预期的表演。96岁高龄的秦怡也现身客串，眼底眉梢的韵味让人赞叹不已。被陈凯歌导演评价“为戏疯魔”的黄轩将诗人白居易仙、痴、狂拿捏地十分到位，为演活诗人，黄轩用心揣测角色内心；为呈现感伤唯美的诗意场景，他曾在天寒地冻的大雪中，身着一件黑纱，双眼红肿地静立雪中拍摄近半个小时之久。一口酒、一首诗、一滴泪，诗人内心的癫狂通过IMAX超强的代入感牵动着观众的神经。而影片中演技的碰撞，被IMAX的技术精准捕捉，也让观众大呼过瘾。