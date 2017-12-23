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这支《黑豹》未公开的BGM，你打几分？

歌手拉马尔制作原声 其作品曾做预告BGM

2017-12-23 15:39:22 来源：Mtime时光网

说唱歌手肯德里克·拉马尔以独特的方式告诉大家，他正在为电影《黑豹》制作原声音乐。不过，这不是他初次与《黑豹》合作了，该片一款未对外公布的预告就是以他的歌曲作为BGM的。
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 《黑豹》正式预告的BGM惊艳了所有人，画面与Vince Staples演绎的饶舌乐BagBak完美配合，酷炫带感，将黑人文化氛围推到极致。

再温习一下Bagbak

　　而参加过今年圣地亚哥漫展的小伙伴表示，片方曾放出一支独家预告，BGM使用的是说唱歌手肯德里克·拉马尔（Kendrick Lamar）“DNA”。（上面就是这首歌的MV）

　　《黑豹》公布出来的先行预告虽然没有使用这首歌，但开头场景与这首歌的MV迷之相似，都是灯光幽暗的审讯室里二人面对面的场景。



　　据悉，“DNA”能成为《黑豹》的BGM，不仅仅是因为歌手和歌曲的知名度；二者在内容和主旨上也有相通之处。歌曲“DNA”展现了Lamar不屈不挠的基因，如何在一个压抑的社会中崛起；电影《黑豹》将聚焦一个有着拼搏基因的非洲国家，如果不曾遭受侵略，会发展得多么先进。

　　而Lamar目前也加入了《黑豹》电影原声制作团队，正在为影片制作音乐。不过这个消息的公布方式有点特别——竟然是通过自己歌曲MV公布的。近日Lamar的新歌LOVE公布了MV，其中一个场景拍的是Lamar工作时的情形，镜头前的拍板上清晰地写着“《黑豹》原声乐即将推出”。




　　Kendrick Lamar出生于1987年，曾多次获得格莱美奖项。目前还不知道他为电影《黑豹》创作的新作是什么。

　　另外，《黑豹》还公布了四张最新艺术宣传图——





（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：Sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑豹 BMG 配乐 电影原声 说唱 嘻哈
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