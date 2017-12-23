（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯 《黑豹》
正式预告的BGM惊艳了所有人，画面与Vince Staples演绎的饶舌乐BagBak完美配合，酷炫带感，将黑人文化氛围推到极致。
而参加过今年圣地亚哥漫展的小伙伴表示，片方曾放出一支独家预告，BGM使用的是说唱歌手肯德里克·拉马尔（Kendrick Lamar
）“DNA”。（上面就是这首歌的MV）
《黑豹》
公布出来的先行预告虽然没有使用这首歌，但开头场景与这首歌的MV迷之相似，都是灯光幽暗的审讯室里二人面对面的场景。
据悉，“DNA”能成为《黑豹》
的BGM，不仅仅是因为歌手和歌曲的知名度；二者在内容和主旨上也有相通之处。歌曲“DNA”展现了Lamar不屈不挠的基因，如何在一个压抑的社会中崛起；电影《黑豹》
将聚焦一个有着拼搏基因的非洲国家，如果不曾遭受侵略，会发展得多么先进。
而Lamar目前也加入了《黑豹》
电影原声制作团队，正在为影片制作音乐。不过这个消息的公布方式有点特别——竟然是通过自己歌曲MV公布的。近日Lamar的新歌LOVE公布了MV，其中一个场景拍的是Lamar工作时的情形，镜头前的拍板上清晰地写着“《黑豹》
原声乐即将推出”。
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