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《寻梦环游记》为何内地票房能破10亿？

文化壁垒被打破 皮克斯终于叫好又叫座

2017-12-24 09:05:10 来源：Mtime时光网

《寻梦环游记》能在内地取得现在的好成绩，并非多数人的意料之中。为什么皮克斯这次能在中国“出人意料”地大卖？
      时光网讯今天是《寻梦环游记》内地上映的第31天，累计票房10.78亿（截止目前，内地影市共有39部电影票房过10亿，其中动画电影仅4部），100%锁定今年动画电影内地票房冠军，在内地年度票房榜中位居第12名。

      这样的成绩，在皮克斯作品中可谓破天荒——《寻梦环游记》上映之前，皮克斯曾有13部动画电影在内地上映，累计票房12.8亿。《寻梦环游记》一部电影的票房就逼近了前辈们成绩的总和。

皮克斯过往作品内地票房一览：


      截至目前，《寻梦环游记》全球票房4.56亿美元，其中北美贡献1.56亿美元。其内地票房换算成美元约1.64亿，超越北美，在全球票房中占比36%。中国内地第一次成为皮克斯作品的全球第一大票仓。

      《寻梦环游记》能在内地取得现在的好成绩，并非多数人的意料之中。由于皮克斯过往作品内地表现平平，再加上《寻梦环游记》中墨西哥文化、音乐等元素看起来商业属性较弱，上映前业内对该片期待并不高。直接证据是《寻梦环游记》上映首日全国排片比仅为9.8%，而该片排片比峰值为32.6%。

      为什么皮克斯这次能在中国“出人意料”地大卖？

      历史总是惊人的相似，曾经的另外两部爆款动画《疯狂动物城》《西游记之大圣归来》都是从初期不被看好，到一路逆袭爆发，“黑马”姿态尽显。

      不需要专业知识也看得明白，《寻梦环游记》和《疯狂动物城》、《西游记之大圣归来》一样，票房成功的关键在于超高的口碑。


《寻梦环游记》《疯狂动物城》《大圣归来》票房曲线

      那么问题来了：皮克斯动画几乎每部作品口碑都很好，但多年来一直在内地处于“叫好不叫座”的尴尬处境，为什么《寻梦环游记》轻松打破了这一魔咒？




      “为什么皮克斯在内地不卖座？”这个问题之前已经被讨论过很多次，大家总结的主要原因中有这样几点。

1、皮克斯只是在影迷圈有知名度，因为从未大卖过，品牌在二三四线城市基本无号召力。

2、相比原创，内地观众更喜欢为续集作品捧场，皮克斯之前内地最卖座的几部作品都是续集，其最强的原创优势反而成了劣势。

3、皮克斯人设不够呆萌，没有追随当今时代普通观众对动画的审美潮流。

4、档期较为一般，皮克斯这几年在内地总是受到各种大片的夹击，能量有限的情况下毫无抵抗力，《寻梦环游记》之前竟从没拿下过单日票房冠军。

5、故事过于美式，内地观众观影时文化隔阂感强。

6、皮克斯不少作品注重寓教于乐，如《头脑特工队》讲成长的阵痛、《海底总动员2》讲对残障人士的关爱等，需要观众有一定的理解能力。不符合合家观影时家长“低幼化”的选片标准（担心孩子看不明白，也担心被孩子问到时自己讲不明白）。



      我们来逐一分析下《寻梦环游记》在这些方面是不是有所突破。

1、皮克斯的金字招牌终于在内地建立起来了吗？

好像并没有。《寻梦环游记》之后，可能知道皮克斯的普通观众会开始多起来，但在它上映之前，皮克斯三个字对内地票房的影响还不太明显。

2、系列电影的前作为该片做了铺垫？

《寻梦环游记》是《头脑特工队》后皮克斯又一部原创动画，没有续集光环。

3、皮克斯终于放下身段，随大流搞起了“卖萌”？

《寻梦环游记》以人类和亡灵为主角，人设相比《赛车总动员3》、《海底总动员2》、《头脑特工队》等片甚至更加不呆萌，与《神偷奶爸》、《疯狂动物城》等动画作品画风迥异。

4、赶上了好档期？

相比几部前作，好像皮克斯这次档期确实稍好一些：《赛车总动员3》今年与《星际特工：千星之城》《极盗车神》同天上映，还要面对余威犹在的《战狼2》《海底总动员2》去年上映时前有《魔兽》，后有《惊天魔盗团2》《独立日：卷土重来》。《头脑特工队》前年上映时赶上个国庆档的尾巴，被《夏洛特烦恼》《港囧》《九层妖塔》等片完虐。

      《寻梦环游记》上映前一周是未达预期的《正义联盟》的天下，7天时间已经释放了该片约65%的票房潜力。与《寻梦环游记》同天上映的唯一一部大片《追捕》口碑奇差，上映第二天票房就开始跳水。上映次周，《寻梦环游记》面对的最大新片对手是日本动画《烟花》，该片不但体量小，口碑也很差。

      相对来说，《寻梦环游记》的档期确实是近几年皮克斯作品中比较好的。但还很难说这是该片从市场中脱颖而出的关键。

5、《寻梦环游记》的故事不再美式？文化隔阂终于消失？

《寻梦环游记》的故事确实不那么美式了，而是墨西哥式。在中国观众眼中，墨西哥式故事的文化隔阂感会比美式故事更弱吗？

      至少在《寻梦环游记》这部电影中是这样的。

      也许在电影的世界里，普通中国观众与墨西哥文化相遇的机会不多，难以撑得上熟悉。但作为同样历史悠久的国家，墨西哥文化中对家族的重视，对亡灵世界的想象，对祭拜活动的迷恋等都与中国文化有诸多相似之处。

6、皮克斯的年龄门槛降低了？小孩子理解起来也没有压力了？

皮克斯这次依然有要表达的东西，如果仅仅以逗趣为目的，那就不是皮克斯了。只不过这次电影中的道理中国观众早已懂了，甚至可以说是烙印在中国人文化基因里的东西。

      这样的电影，成年人看了心有戚戚焉，小孩子也很少迷惑，是合家观影的不错选择（当然，被亡灵造型吓坏的小孩子也不是没有，但相比家长很少愿意带孩子进影院看的《头脑特工队》等片，情况已经好很多）。

      综合来看，似乎还是文化上的原因更多地帮助《寻梦环游记》成了爆款。



      我们通常会给两类电影很好的评价，一类是好电影，一类是好看的电影。好电影通常小众，常常陷入叫好不叫座的窘境。好看的电影则往往在好口碑的加持下成为票房爆款。

      好电影的例子很多，比如皮克斯内地票房第一大“冤案”的主角《头脑特工队》；今年内地上映的《银翼杀手2049》（7690万）、《嘉年华》（2215万）、《相爱相亲》（1825万）等片也都属于此类。很多人都知道它们是好电影，但愿意走进影院观赏的总是少数。

      好看的电影的例子也很多，除了《寻梦环游记》，还有同属动画类型的《疯狂动物城》、《西游记之大圣归来》等；真人类的电影里，《战狼2》、《夏洛特烦恼》等也都是典型代表。

      好电影往往给我们提供高于一般生活的审美感受，如《银翼杀手2049》，让我们在未来世界扭曲的生活中思考生命的终极意义。好看的电影则为我们提供可以平视的审美感受，让我们生活中的趣味、爱憎在电影中重新得到印证。如《寻梦环游记》，电影中那种“树欲静而风不止，子欲养而亲不待”的揪心之感是绝大多数中国观众的软肋所在。（好电影与好看的电影并非泾渭分明，有时候一部电影两种属性兼而有之。如何区分则是一个见仁见智的问题。）



      网络上曾流传着这样一段文字：如果你和父母分隔两地，每年你能回家几次？一次几天？中国人的平均寿命是72岁，算一算，这辈子你到底能和父母相处多久？如果父母还有30年，自己平均每年回家1次，那么只剩了30次了。每次5天，抛去和朋友聚会、应酬、吃饭、睡觉等时间，你一年中真正能陪父母的时间大概只有24小时左右，30年总共不及720小时，差不多1个月……

      远远观望，这样的文字似乎略显鸡汤，但读过之后很多人都会眼眶发热，尤其是在看过《寻梦环游记》这类电影之后。父母与子女的情感是人类最重要的情感之一，《寻梦环游记》并非为中国观众量身打造，但受儒家孝道文化熏陶几千年，中国人确实比很多其他民族更看重这种情感。



      从这个角度来看，《寻梦环游记》的成功与今年内地影市的另一匹黑马《摔跤吧！爸爸》异曲同工。在励志、寻梦等元素的包装之下，对中国观众打出会心一击的还是那份浓浓的父女情。

      《寻梦环游记》当然不是一部完美的电影，甚至也不是皮克斯最好的电影，在收获赞誉的同时，很多观众也对该片的品质提出了质疑，例如故事太过套路：一个有梦想的小男孩，家人是他寻梦时最大的阻力，当他终于鼓足勇气勇敢追梦时，却引发了一系列奇遇……最终小男孩与家人互相理解，梦想实现……这样的故事可以套用到太多的电影里，甚至皮克斯自己的作品中就已经重复过多次，确实谈不上新鲜。

      但有时好电影/好看的电影不需要处处优秀，有一个点够闪光就足以让它大获成功。去年的大热的《血战钢锯岭》就是个绝好的例子。

      除了故事，《寻梦环游记》的中文译名也有些流于俗套，其实其英文名Coco才点出了影片精髓：Coco是男主角米格的太奶奶，电影中的戏份其实很少，但她与父亲的互相挂念真正体现了创作者的人文关怀。相比之下，音乐梦想几乎成了背景里的一个概念——“我们为梦想离开家人，最终发现对我们最重要的恰恰还是家人。”

      相比梦想的实现，这种真实、温暖的情感慰藉或许是当下中国观众更需要的，但也是中国电影里难得一见的。《寻梦环游记》在中国大卖，并不是偶然。

   编辑：羊羊

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关键词： 寻梦环游记 皮克斯 内地票房 动画
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寻梦环游记 (2017)

9.0

导演：李·昂克里奇

主演：安东尼·冈萨雷兹

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