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陈凯歌独家回应《妖猫传》十大疑点

杨贵妃为何是混血 空海为何总是蜜汁微笑

2017-12-24 08:10:21 来源：Mtime时光网

这可能是一个你从未见过的陈凯歌。在65岁的年纪，让他激动的不是12年后你们怎么还《无极》一个“清白”，而是天体物理、解剖学、《地心引力》和诺兰。

（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网特稿  这可能是一个你从未见过的陈凯歌。在65岁的年纪，让他激动的不是12年后你们怎么还《无极》一个“清白”，而是天体物理、解剖学、《地心引力》和诺兰。他佩服天体物理学家以一粒微尘之身去研究整个宏观宇宙，看到充满想象力的《星际穿越》，他说：“电影理所当然地应该走在最前沿。”

　　《妖猫传》是陈凯歌对中国式奇幻大片的又一次尝试。他形容自己这次是“倾尽全力在视觉方面营造一种奇观效应”，而从导演角度则“稍微向后退一点”，相较以往“比较节制和隐蔽”。《妖猫传》目前口碑还不错，至少让陈凯歌从长期的舆论压迫中“翻身”了。

张榕容版杨贵妃

　　从《无极》、《道士下山》到《妖猫传》，谈到为何对“奇幻”、“变形”的题材感兴趣，他说：“完全写实的电影，我不能说不好，它是一种风格。但是在一个急速变化的环境中，我就觉得咱们能不能拍一些更有想象力的、更有梦幻感的东西。”

　　在陈凯歌看来，“奇幻”就像《无极》里的一句台词：真正的速度是看不见的，就像风起云涌、日落月升，就像你不知道树叶什么时候变黄，婴儿什么时候长出第一颗牙来，就像你不知道什么时候会爱上一个人。奇幻，是你看不到的那个瞬间，这让他着迷。

《无极》

　　3年前，在陈凯歌拍摄《道士下山》时，台湾电影学者焦雄屏曾直言，第五代导演在当时物质条件跟政治资源匮乏的年代，用学院派的一些技巧，冲撞出一些新的美学，还是能跟那个时期大的主流划出一些界限的。

　　但这些人没想到马上碰到的就是中国电影产业井喷的年代，他们必须不断面对各种新的观念、产业、文化、观众年龄等因素，他们一直在摸索，在变动的环境中思考应该做怎样的创作、扮演什么角色。反而第六代给人的感觉是，他们就那个“德行”，有一些不识时务，也有一些坚持跟自以为是。

　　焦雄屏说，第五代导演，一部电影从有概念、筹备，到拍摄、完成、上映起码三年以上，但外面世界变化那么大，他们疲于奔命地适应新环境，虽然获利很大，但整个状态是在追赶着时代走的。对他们来讲，世界已经一变再变，其言说方式、关心的题目，能不能得到更年轻观众的共鸣，考验很严峻。

《妖猫传》群星

　　陈凯歌是“追赶”中的一员。他早就有一个判断，电影的“小说时代”结束了，取而代之的是“视觉时代”，在引领风潮的好莱坞，他们用视听轰炸的方式把电影的“品格”向下拉，目的就是俘虏低龄观众。陈凯歌想用《妖猫传》试水，他说：“中国电影能不能够抛弃爆米花模式，我觉得《妖猫传》过一段时间是会有效果的。”

黄轩饰演白乐天

　　而对过往的种种争议，他也在首映发布会上以“托钵僧”自喻，“当零钱放进钵中的时候，他们没有任何的话语，只是静静地站着。也有一些人，走过来推搡他们的身体，看看他们能不能站得稳，同时把一口口水吐进钵中，他们仍然站立，仍然一言不发”。他说，“我觉得这些僧人看穿了世界本来的样子，坦然面对，这让我非常感动。”

　　陈凯歌感慨：“拍《妖猫传》耗费了6年时间，人这一辈子有几个6年？但是这时候我就在想，我是不是也应该把自己看成一个托钵僧？因为我有电影这样一个信仰，可以引导我忍辱、精进、不流于俗，富贵不能淫、威武不能屈、贫贱不能移。在过去6年时间里头，我感觉自己就做了一回托钵僧，我是一个化缘人，我想继续做下去。”

（本文含剧透，阅读需谨慎）

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

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关键词： 陈凯歌 妖猫传 无极 奇幻 特效 第五代

相关电影/影人

陈凯歌

陈凯歌

Kaige Chen

职业：导演 | 编剧
妖猫传

妖猫传 (2017)

7.1

导演：陈凯歌

主演：黄轩 染谷将太

无极

无极 (2005)

4.9

导演：陈凯歌

主演：张东健 真田广之

道士下山

道士下山 (2015)

6.2

导演：陈凯歌

主演：王宝强 郭富城

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