《星球大战：最后的绝地武士》周五在4323家影院上映，卖出2468万美元票房，累计票房已经突破3亿美元关口，全球累计票房超过6亿美元，预计将在这个圣诞档周末收获1.1亿美元票房。
道恩·强森和凯文·哈特主演的丛林冒险喜剧片《勇敢者游戏：决战丛林》
与12月20日周三在北美上映，周五以1250万美元登上票房榜第二位，累计票房逼近300万美元，预计将在四天假期内收获3500万美元票房。该片很快将于1月12日与内地观众见面。
而同样新片上榜《完美音调3》也成功吸引到了假日人群，以1062万美元排名第三，该片在3447家影院上映，预计最后四天假期将报收3000万美元。
有些可惜的是，因为同类型热门电影《完美音调3》的上映，20日在北美上映的拥有A级开画规模的《马戏之王》表现并不如预期，周五仅报收313万美元排名第四，原本预计周末1400万美元，首周累计1700－1900万美元的票房将难以达成。这部由休·杰克曼领衔、汇聚了米歇尔·威廉姆斯、扎克·埃夫隆和赞达亚的歌舞传记片已经提名了金球奖的喜剧类最佳影片、喜剧类最佳男主角和最佳原创歌曲奖。
上周排名第二位的《公牛历险记》
本周五卖出276万美元票房落至第五位。此外值得一提的是，史蒂文·斯皮尔伯格新作《华盛顿邮报》
22日在9家影院小范围上映收获100万美元票房，单馆票房高达8万美元。该片将于2018年1月12日正式在北美上映。
最近争议缠身的马特·达蒙的新片《缩小人生》
22日正式在2668家影院上映，周五以200万美元票房排名第六。预计周末票房将达到700-1100万美元。出演该片的华裔女演员周洪提名了金球奖的最佳女配角，该片目前的烂番茄新鲜度为52%。
北美周五票房TOP5