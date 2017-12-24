《星球大战：最后的绝地武士》稳首票房冠军，《勇敢者游戏》和《完美音调3》新片上榜分列二、三，休叔首个周五票房表现不如预期。





《星球大战：最后的绝地武士》周五在4323家影院上映，卖出2468万美元票房，累计票房已经突破3亿美元关口，全球累计票房超过6亿美元，预计将在这个圣诞档周末收获1.1亿美元票房。









而同样新片上榜《完美音调3》也成功吸引到了假日人群，以1062万美元排名第三，该片在3447家影院上映，预计最后四天假期将报收3000万美元。





有些可惜的是，因为同类型热门电影《完美音调3》的上映，20日在北美上映的拥有A级开画规模的《马戏之王》表现并不如预期，周五仅报收313万美元排名第四，原本预计周末1400万美元，首周累计1700－1900万美元的票房将难以达成。这部由休·杰克曼领衔、汇聚了米歇尔·威廉姆斯、扎克·埃夫隆和赞达亚的歌舞传记片已经提名了金球奖的喜剧类最佳影片、喜剧类最佳男主角和最佳原创歌曲奖。



休叔《马戏之王》表现不如预期









北美周五票房TOP5







