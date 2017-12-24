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漫威超级英雄大片《黑豹》发新剧照

女性角色集结亮相 真假黑豹大战一触即发

2017-12-24 10:37:06 来源：Mtime时光网

影片北美定档2018年2月16日——刚好是中国农历大年初一，内地有望引进。
（本文来自影视生活第一站 时光网）   

　　时光网讯 漫威超级英雄大片《黑豹》今日发布一组新剧照。黑豹、反派Killmonger（迈克尔·B·乔丹饰）、Nakia（露皮塔·尼永奥饰）、Okoye（达娜·古瑞拉饰）、罗斯（马丁·弗瑞曼）、克劳（安迪·瑟金斯）、黑豹好友W'Kabi（丹尼尔·卡卢亚）、母亲Ramonda（安吉拉·贝塞特饰）等皆悉数亮相。

《黑豹》中文预告

　　《黑豹》剧情承接《美国队长3》，因父亲意外身亡而继承瓦坎达王位的黑豹T'Challa(查德维克·博斯曼 饰演)在复联“内战”后回国，并收留了美队和冬兵，坐拥稀有振金的超高科技非洲国家瓦坎达揭开面纱。

　　《黑豹》瑞恩·库格勒《奎迪》）执导，查德维克·博斯曼、露皮塔·尼永奥、安迪·瑟金斯、露皮塔·尼永奥等联袂主演。影片北美定档2018年2月16日（大年初一）开画，内地有望引进。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　


   编辑：闷闷

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 漫威 黑豹 剧照
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黑豹

黑豹 (2018)

0.0

导演：瑞恩·库格勒

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