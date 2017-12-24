《西伯利亚风云》的主创们在天寒地冻的片场拍摄，在感受到寒冷之余也大喊新鲜。





据悉，《西伯利亚风云》预计将于今年底拍摄完成，并于2018年上映。





《西伯利亚风云》以中俄边境的商业时局为背景，讲述了边境华商林信和传奇女商人安澜在异国他乡和边境恶势力的恩怨纠葛。一场冰雪江湖中的商战阴谋，一条黑暗而惨绝人寰的产业链浮出水面，揭开了中国商人在边境生存状态的面纱。





探班当天，佘诗曼正在拍摄赌船内的枪战戏。据悉，赌船是该片最重要的场景之一，剧组根据剧情和背景资料，按照1:1的比例在摄影棚内还原了“大船”，并邀请装潢团队进行船内设计。影片中的决斗大戏就是以“大船”为背景拍摄的。





谈到赌船内的枪战戏，佘诗曼透露，自己从小就喜欢打枪，这次总算是过足了枪瘾。因为电影背景设定在中俄边境，平时一口粤语的佘诗曼也难免要说俄罗斯语的台词。佘诗曼表示，俄语发音很特别，真的很难学，为此剧组专门给演员请了俄罗斯的老师，她自己也会利用拍戏空隙时间学习俄语。





除了语言，《西伯利亚风云》剧组要面对的最艰巨的难题是寒冷的天气。片场的室外气温白天零下10度，夜晚更是达到零下15-20度。





佘诗曼表示这种温度对演员是一个挑战，但她也乐在其中，并称很喜欢哈尔滨的雪景。“不过在这御寒全靠暖宝宝，最多一场戏身上三十多个，从香港带来一箱都已经用完了。”





曾拍摄过《智取威虎山》的梁家辉对东北的寒冷天气已经不再陌生，片场的他忙前忙后，拍完自己的戏后还要换上便装回来指导年轻演员，甚至还扮演起了大家和日本导演沟通的桥梁，让整个片场的工作都高效了不少。同为香港演员的骆应钧表示，梁家辉在内地拍戏的经验十分丰富，有他在，大家都安心不少。同时骆应钧还透露，其实香港人在面对哈尔滨的严寒时，更多的是新鲜感，并调侃“香港人比北方人更抗冻”。





据工作人员透露，连续的动作戏拍摄使梁家辉脚部受伤，拍完这场戏后就要马上进入医院治疗，但他仍然坚持带伤上阵，吊威亚、骑马都不在话下。

编辑：羊羊