2017-12-24 12:05:32 来源：Mtime时光网
编辑：闷闷
导演：塔拉维斯·奈特
主演：海莉·斯坦菲尔德
Hailee Steinfeld
John Cena
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龙门左卫
6分钟前
你们太天真了，去看看制作人列表，第一个就是卖拷贝，好莱坞电影可是制片人说了算的
口含玉无敌
1小时前
给变形金刚留点希望吧！
Enileva
换导演了，倒是可以期待下。
拦路匪3
珍爱金刚，远离拷贝
约翰尼德普1
变5扑成那鸟样 变6估计得推迟了
想长胖
走strange things的路线？
太极教我当影帝
幸好没有卖拷贝这货了，要么全完蛋了#滑稽。
M_1502082211531269736
DC的尊严何在！连变形金刚这样的烂片系列都不怕！更何况随便出一部外传来完爆你的《海王》
热干面
2小时前
总算不是麦拷贝了！
老羊
希亚·拉博夫扮演的山姆会被提及么？
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