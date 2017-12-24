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"变形金刚"衍生片《大黄蜂》首发剧照

女主海莉·斯坦菲尔德与一辆黄色甲壳虫亮相

2017-12-24 12:05:32 来源：Mtime时光网

大黄蜂真身尚未现身...


（本文来自影视生活第一站 时光网）   

　　时光网讯 由海莉·斯坦菲尔德约翰·塞纳帕梅拉·奥德隆等主演的“变形金刚”衍生电影《大黄蜂》释出首张剧照。斯坦菲尔德饰演的女主和一辆黄色的甲壳虫亮相——大黄蜂尚未现身。

　　本片由塔拉维斯·奈特（《魔弦传说》）执导，故事设定在1987年，饱经摧残的大黄蜂在一座垃圾场找到自己的藏身之地，并遇到了查理。刚满18岁的她正遭遇人生瓶颈，试图找到自己的人生定位。


《大黄蜂》片名logo

　　《大黄蜂》已于上个月宣布杀青，并定档2018年12月21日北美开画。该片能否“拯救”堪称巨无霸的变形金刚系列，值得期待！ 

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：闷闷

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 大黄蜂 剧照 变形金刚
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大黄蜂

大黄蜂 (2018)

0.0

导演：塔拉维斯·奈特

主演：海莉·斯坦菲尔德

海莉·斯坦菲尔德

海莉·斯坦菲尔德

Hailee Steinfeld

职业：演员
约翰·塞纳

约翰·塞纳

John Cena

职业：演员
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