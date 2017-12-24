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斯嘉丽约翰逊"复仇者联盟4"戏份杀青

替身演员晒寡姐片场照 造型较早似有闪回

2017-12-24 15:42:09 来源：Mtime时光网

从这三张片场照的造型来看，黑寡妇的造型时间相对较早，所以有可能在《复联4》中会出现角色早期的闪回镜头也不得而知。
      时光网讯 斯嘉丽·约翰逊《复仇者联盟3》《复仇者联盟4》中的替身演员今日发推透露“我们的戏份已经杀青”，并晒出了三张与寡姐的同框片场照，感叹约翰逊是个内外兼修表里如一的“amazing woman”。

      在今年暑期《复联3》的戏份杀青后，《复联4》紧跟着于8月份开机，从这三张片场照的造型来看，黑寡妇的造型时间相对较早，所以有可能在《复联4》中会出现角色早期的闪回镜头也不得而知。

      漫威影业CEO凯文·费奇此前曾表示，《复联3》和《复联4》将是整个漫威电影宇宙的高潮。《复仇者联盟3：无限战争》将是漫威电影宇宙第三阶段的收官序曲，将于2018年5月4日北美上映，而《复联4》将于2019年5月3日上映。

   编辑：ruo

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关键词： 斯嘉丽约翰逊 复联4 片场照
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