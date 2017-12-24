从这三张片场照的造型来看，黑寡妇的造型时间相对较早，所以有可能在《复联4》中会出现角色早期的闪回镜头也不得而知。





在今年暑期《复联3》的戏份杀青后，《复联4》紧跟着于8月份开机，从这三张片场照的造型来看，黑寡妇的造型时间相对较早，所以有可能在《复联4》中会出现角色早期的闪回镜头也不得而知。





漫威影业CEO凯文·费奇此前曾表示，《复联3》和《复联4》将是整个漫威电影宇宙的高潮。《复仇者联盟3：无限战争》将是漫威电影宇宙第三阶段的收官序曲，将于2018年5月4日北美上映，而《复联4》将于2019年5月3日上映。

编辑：ruo