2017-12-24 15:42:09 来源：Mtime时光网
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编辑：ruo
Scarlett Johansson
导演：安东尼·罗素
主演：小罗伯特·唐尼
主演：伊万杰琳·莉莉
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2分钟前
还以为是傲骨贤妻女猪脚
抠脚大汉_536103989
1小时前
队长3 回忆片段吗？
笑着的伤疤
第一张照片里这替身神似奥莉薇娅王尔德
最爱漫威和DC
2小时前
复联4会用到时间宝石，所以会出现很多以前的服饰和镜头。
老友騩螝
知道有人会犯贱
Alaneans
3小时前
这不是美队3开头的那个场景吗，难道被超巨星影响了？
RosenBob
套拍
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4小时前
DC与漫威电影对比：
剧情设定：DC――表面空壳；漫威――无限六宝石
画面：DC――一片黑暗；漫威――色彩斑斓
场面：DC――废话连篇；漫威――火爆十足
气氛：DC――死气沉沉；漫威――激动人心
造型：DC――着装混乱；漫威――忠实原著
演员退演：DC――“有多远就滚多远，简直是超级英雄角色扮演的耻辱！”；漫威――依依不舍
角色登场故事顺序：DC――第一次组团战（初次登场）――起源时期――二次组团战――第一次组团战之后的个人故事――起源时期之后（第一次组团战之前的故事）；漫威；起源时期（初次登场）――第一次组团战――第一次组团战之后的个人故事――第二次组团战――第二次组团战之后的个人故事
结局：DC――坏人拯救世界（《自杀小队》）；漫威――大团圆胜利（《复仇者联盟》）
彩蛋：DC――专挖坑不会填，甚至前作的坑也不管 ；漫威――为明年英雄预热，铺垫完美无缝连接；
计划：DC――操之过急；漫威――时机成熟实事求是
主要观影集体：DC――脑残粉；漫威――男女老少
公关：DC――各种演员导演分歧剧本重写档期延期；漫威――做事到位
形象地位：DC――高知名/低美誉（臭名远扬）；漫威――高知名/高美誉（叫好叫座）
总结：漫威出品必属佳作精品；DC出品必属烂片！
路边的风3小时前
真好！好，好，真好！真好！！！真好！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
M_16121509411640055351小时前
总结的确实好
歪歪的眼球1小时前
大便吃多了还一个劲的叫好
漫威电影拥有无限六宝石剧情设定，而DC呢？一点都没有前者的设定完全是一个只知道装逼的空壳的电影难怪经常扑！最好建议DC还是趁早放弃吧，别老是因为电影和漫威做对，实事求是先从漫画把电影完善再过几年或者十年再和漫威叫嚣吧！
明绍宗朱聿键4小时前
漫威脑残粉大便吃多了吧
DC喷子的爹4小时前
别理他，他是漫威黑粉
时光用户_1498226238337
5小时前
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