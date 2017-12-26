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2017国产电影烂番茄战绩一览

"空天猎"0鲜垫底 "乘风破浪"意外登顶

2017-12-26 14:53:10 来源：Mtime时光网

我们找出了2017年上映的国产片中，所有显示烂番茄评分的14部作品。其中《空天猎》0鲜垫底，《乘风破浪》《冈仁波齐》以100%新鲜度，力压《嘉年华》《明月几时有》登顶。
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 国外影评人认为2017最棒的国产片是哪一部？最烂的是哪一部？

　　尽管烂番茄是主要面向北美的评分网站，不少国产片在国外上映时，媒体影评人看过后也会给出分数。根据烂番茄的规则，有5个以上可计入的影评后，才会显示分数。因此我们找出了2017年上映的国产片中，所有显示烂番茄评分的14部作品。



　　其中李晨&范冰冰夫妻档《空天猎》以0%的新鲜度垫底，成为外国影评人心目中最烂的国产片。最佳则有些出人意料——《乘风破浪》获得100%的好评率，超越《嘉年华》（88%）和《明月几时有》（92%）。（他们可能没看过《新难兄难弟》）西藏题材《冈仁波齐》以100%好评率并列最佳。

　　需要说明的是，由于计入的影评数量普遍较少，结果的代表性不是很高。不过在如今国产片艰难努力寻求国际发行的背景下，烂番茄提供了一个很好的窗口，让我们看到海外专业影评人的看法。

详情如下——

导演：李晨
主演：李晨，范冰冰
影片拥有所有动作大片里面花里胡哨的元素，但它实际上是超级爱国的政治宣传电影，展示了国家最新的航空成果。（The New Paper ，差评）

导演：冯德伦
主演：刘德华，舒淇
蹩脚的剧本和活力的缺乏，让影片差强人意。（Film Journal International，差评）

导演：袁和平
主演：大鹏，倪妮
该片的目标观众是对电脑合成奇幻有着高度忍耐能力的人群，他们可能会很享受这部电影。（好莱坞报道者，好评）

导演：唐季礼
主演：成龙
太烂了，以至于我开始问自己：我是怎么爱上成龙电影的？（RogerEbert.com，差评）
一部结合了动作特辑和异国情调的电影。（综艺，好评）

导演：尹鸿承
主演：杨幂，霍建华
中国科幻片，拥有强大的概念，却缺乏执行力。（洛杉矶时报，差评）
无论如何，这是一个令人兴奋的电影，尽管不够自洽......（纽约时报，好评）

导演：吴宇森
主演：张涵予，福山雅治
一部卡通似的电影，无论我们的英雄身中多少子弹，他们都不会伤得严重。死的是其他人。（好莱坞报道者，差评）
节奏紧张，有时过于戏剧化；这部吴宇森的电影有点荒谬，但是非常好看的动作悬疑片。（南华早报，好评）

导演：徐克
主演：吴亦凡，林更新
一部罕见的、由角色驱动的动作冒险巨制——这些都是美国人会喜欢的（如果他们知道这部电影存在的话）。（Village Voice，好评）
优质的特效，站不住脚的笑点，不连贯的故事。（Movie Nation，差评）

导演：许宏宇
主演：金城武，周冬雨
尽管拍得很努力，但电影的核心爱情故事还是不可信。（好莱坞报道者，差评）
这部引人入胜的爱情喜剧用食物说话——这是全世界人通用的语言。（华盛顿邮报，好评）

导演：吴京
主演：吴京
尽管《战狼2》只是一部普通的类型电影，但它有爱国热情做支撑——声明中国将为全世界受压迫者的最大利益奋斗，而世界上的其他国家只会剥削他们。（洛杉矶时报，差评）
一个中国版本的救世主神话，但仍然震撼人心。（福布斯，好评）

导演：冯小刚
主演：黄轩
作为一部直率、感伤的剧情片，《芳华》做得很好。尽管用了很多传统的修辞，但演员们用纯真、温柔和诚意让它们重新焕发光彩。（纽约时报，好评）
尽管宏大的主题能够让全世界的观众都理解，然而冯小刚过度感性地去修饰每一个场景，反而使得影片令人沮丧，而非令人感动。（Film Inquiry，差评）

导演：文晏
主演：文淇
一部勇敢而强硬的影片，让人们更了解妇女受侵害的社会真相。（综艺，好评）

导演：许鞍华
主演：周迅，彭于晏
正如很多许鞍华的电影一样，个人命运和大时代背景紧密地联系在一起。（华盛顿邮报，好评）

导演：韩寒
主演：彭于晏，邓超
在一个努力跟上自身发展节奏的国家，这样一个温馨的故事，让人们怀念起那简单的年代。（南华早报，好评）

导演：张扬
主演：尼玛扎堆，杨培 
如果你也曾感到迷茫，并被一个友善的声音鼓励和指引；那么，无论你的信仰是什么，这部耐人寻味的电影就是为你准备的。（洛杉矶时报，好评）

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：Sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 烂番茄 国产电影 口碑 评分
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