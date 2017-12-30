1997年《心灵捕手》上映，青涩的马特·达蒙和本·阿弗莱克一夜成名。这部讲述天才少年找寻自我的影片，如今依然能引起影迷的共鸣。在影片上映二十周年之际，“大本”和“马达”接受了时光网记者的专访







（本文来自影视生活第一站 时光网）

















肖恩为威尔的治疗过程是整部电影的灵魂。在肖恩的帮助下，威尔渐渐开始审视自己，最终从过去的阴影中走出来，放下了内心的阴暗面，充分发挥了自己的潜能。











这部电影的制作成本仅一千万美元，在1997年12月5日上映之后，居然收获了两亿两千五百万美元票房——其中海外票房也达到了八千七百万美元。











一部《心灵捕手》，三座小金人







