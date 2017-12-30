（本文来自影视生活第一站 时光网）
他们就是当时还名不见经传的马特·达蒙
和本·阿弗莱克
。奔波数年，历经无数个不眠之夜，两人终于等到了梦想成真的那一刻。
《心灵捕手》
由达蒙和大本携手创作剧本，由格斯·范·桑特
执导。故事以天才少年威尔（马特达蒙 饰）和心理治疗师肖恩（罗宾威廉姆斯 饰）之间的故事为主线，引申出有关于友谊和爱情的生活线。威尔在麻省理工当清洁工，有着超乎常人的高智商，却终日打架、喝酒。一次因为解出了大学黑板上的一道难题，被数学教授注意到。后来威尔因打架事件闹上法庭，数学教授出手相助，并由此制造了威尔和肖恩的第一次相遇。
肖恩为威尔的治疗过程是整部电影的灵魂。在肖恩的帮助下，威尔渐渐开始审视自己，最终从过去的阴影中走出来，放下了内心的阴暗面，充分发挥了自己的潜能。
这部电影的制作成本仅一千万美元，在1997年12月5日上映之后，居然收获了两亿两千五百万美元票房——其中海外票房也达到了八千七百万美元。
《心灵捕手》
让此前已经提名过三次奥斯卡的罗宾·威廉姆斯，终于如愿拿到了一座小金人
——这也是他职业生涯唯一一次获得奥斯卡奖杯；更为重要的是，年轻的“大本”和“马达”也拿下了奥斯卡最佳原创剧本
奖，也成为了美国家喻户晓的影星。
一部《心灵捕手》，三座小金人