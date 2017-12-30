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《心灵捕手》上映二十周年

"大本""马达"忆往昔逐梦演艺圈

2017-12-30 08:45:56 来源：Mtime时光网

前言

一部《心灵捕手》,三座小金人

马达谈创作动机

"没想当编剧,写剧本只为演戏"

卖剧本挣第一桶金

好基友!大本和马达买同款壕车

科波拉力荐"马达"

罗宾·威廉姆斯加入《心灵捕手》

经典公园谈心戏

时光网记者回忆拍摄现场盛况

策划/制作：Mtime时光网
1997年《心灵捕手》上映，青涩的马特·达蒙和本·阿弗莱克一夜成名。这部讲述天才少年找寻自我的影片，如今依然能引起影迷的共鸣。在影片上映二十周年之际，“大本”和“马达”接受了时光网记者的专访


（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网特稿 1995年，电影《心灵捕手》片场。罗宾·威廉姆斯斯特兰·斯卡斯加德正全神贯注拍摄自己的戏份。有两位年轻人在一旁看着这两位大明星，一字一句地表演着自己创作的剧本，欣喜若狂、相拥而泣。

　　他们就是当时还名不见经传的马特·达蒙本·阿弗莱克。奔波数年，历经无数个不眠之夜，两人终于等到了梦想成真的那一刻。

《心灵捕手》预告片

　　《心灵捕手》由达蒙和大本携手创作剧本，由格斯·范·桑特执导。故事以天才少年威尔（马特达蒙 饰）和心理治疗师肖恩（罗宾威廉姆斯 饰）之间的故事为主线，引申出有关于友谊和爱情的生活线。威尔在麻省理工当清洁工，有着超乎常人的高智商，却终日打架、喝酒。一次因为解出了大学黑板上的一道难题，被数学教授注意到。后来威尔因打架事件闹上法庭，数学教授出手相助，并由此制造了威尔和肖恩的第一次相遇。

　　肖恩为威尔的治疗过程是整部电影的灵魂。在肖恩的帮助下，威尔渐渐开始审视自己，最终从过去的阴影中走出来，放下了内心的阴暗面，充分发挥了自己的潜能。



　　这部电影的制作成本仅一千万美元，在1997年12月5日上映之后，居然收获了两亿两千五百万美元票房——其中海外票房也达到了八千七百万美元。

　　《心灵捕手》让此前已经提名过三次奥斯卡的罗宾·威廉姆斯，终于如愿拿到了一座小金人——这也是他职业生涯唯一一次获得奥斯卡奖杯；更为重要的是，年轻的“大本”和“马达”也拿下了奥斯卡最佳原创剧本奖，也成为了美国家喻户晓的影星。


一部《心灵捕手》，三座小金人

　　如今，罗宾·威廉姆斯已经故去；马特·达蒙本·阿弗莱克以及卡西·阿弗莱克三位演员都成为了金球奖和奥斯卡奖双料得主。时光网记者、金球奖评委 Brent Simon 在《心灵捕手》上映二十周年之际，采访了达蒙和阿弗莱克兄弟，跟几位演员一起回顾了这部奠定他们事业基础的突破性影片。

作者：Brent Simon,Jami Philbrick 翻译Luna   编辑：闷闷

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 心灵捕手 马特·达蒙 本·阿弗莱克 罗宾·威廉姆斯 BrentSimon JamiPhilbrick

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心灵捕手

心灵捕手 (1997)

8.4

导演：格斯·范·桑特

主演：罗宾·威廉姆斯

本·阿弗莱克

本·阿弗莱克

Ben Affleck

职业：演员 | 制作人
马特·达蒙

马特·达蒙

Matt Damon

职业：演员 | 制作人 | 编剧 | 导演
罗宾·威廉姆斯

罗宾·威廉姆斯

Robin Williams

职业：演员 | 编剧
格斯·范·桑特

格斯·范·桑特

Gus Van Sant

职业：导演
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