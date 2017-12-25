争议影片《纯洁心灵·逐梦演艺圈》重新定档2018年大年初一，并发布定档“海报”。







（本文来自影视生活第一站 时光网）























影片曾于今年的9月22日上映，5天后紧急撤档，（之前已经改档4次）累计获得226万票房。上映首日，片方发布公开信，不满该片在豆瓣评分只有2分，称“一个青年导演花十二年心血认认真真给中国拍电影，被豆瓣一天毁了！”并称要通过法律途径维护自己权益。















随后毕志飞通过微博发表长文，对此文内容进行反驳。并上传一张民事起诉状，又要通过法律途径维护权益。































大年初一，你会去看吗？



