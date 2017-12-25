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啊！"逐梦演艺圈"重新定档大年初一

设计师罢工 导演亲自发手绘版定档海报

2017-12-25 17:00:00 来源：Mtime时光网

争议影片《纯洁心灵·逐梦演艺圈》重新定档2018年大年初一，并发布定档“海报”。


（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 电影《纯洁心灵·逐梦演艺圈》上映四天紧急撤档后，重新定档2018大年初一。电影的官方微博今日公布了这一“重磅”消息，并发布定档海报。





　　影片曾于今年的9月22日上映，5天后紧急撤档，（之前已经改档4次）累计获得226万票房。上映首日，片方发布公开信，不满该片在豆瓣评分只有2分，称“一个青年导演花十二年心血认认真真给中国拍电影，被豆瓣一天毁了！”并称要通过法律途径维护自己权益。



　　10月初，微信公众号“枪稿”发布名为《我们拜读了纯洁心灵毕志飞导演的博士论文》，对毕志飞2011年发表的北大博士毕业论文《艺术与商业的不懈探索——马丁·斯科西斯导演研究》提出质疑，称其连最基础的文献引用格式都没有掌握，内容上更是漏洞百出，再次将毕志飞导演推到风口浪尖。

　　随后毕志飞通过微博发表长文，对此文内容进行反驳。并上传一张民事起诉状，又要通过法律途径维护权益。





　　12月21日，“枪稿”发布消息称刚刚收到毕志飞的法院传票，欢迎大家届时到北京市朝阳区人民法院旁听（开庭时间：2018年1月12日上午8时45分）。



　　尽管《纯洁心灵·逐梦演艺圈》是一部浑身槽点的影片，从主演到导演到故事，从海报到宣传歌曲，都可以用天雷滚滚来形容；但经过这一番“折腾”，知名度打响了，很多吃瓜群众倒表示对电影很好奇了。

　　大年初一，你会去看吗？

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：Sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 逐梦演艺圈 定档
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纯洁心灵·逐梦演艺圈

纯洁心灵·逐梦演艺圈 (2017)

0.0

导演：毕志飞

主演：毕志飞 朱哲健

毕志飞

毕志飞

Zhi Fei Bi

职业：导演 | 编剧 | 演员 | 制作人

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