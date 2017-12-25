（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯
电影《纯洁心灵·逐梦演艺圈》
上映四天紧急撤档后，重新定档2018大年初一。电影的官方微博今日公布了这一“重磅”消息，并发布定档海报。
影片曾于今年的9月22日上映，5天后紧急撤档，（之前已经改档4次）累计获得226万票房。上映首日，片方发布公开信，不满该片在豆瓣评分只有2分，称“一个青年导演花十二年心血认认真真给中国拍电影，被豆瓣一天毁了！”并称要通过法律途径维护自己权益。
10月初，微信公众号“枪稿”发布名为《我们拜读了纯洁心灵毕志飞导演的博士论文》，对毕志飞
2011年发表的北大博士毕业论文《艺术与商业的不懈探索——马丁·斯科西斯导演研究》提出质疑，称其连最基础的文献引用格式都没有掌握，内容上更是漏洞百出，再次将毕志飞
导演推到风口浪尖。
随后毕志飞通过微博发表长文，对此文内容进行反驳。并上传一张民事起诉状，又要通过法律途径维护权益。
12月21日，“枪稿”发布消息称刚刚收到毕志飞
的法院传票，欢迎大家届时到北京市朝阳区人民法院旁听（开庭时间：2018年1月12日上午8时45分）。
尽管《纯洁心灵·逐梦演艺圈》
是一部浑身槽点的影片，从主演到导演到故事，从海报到宣传歌曲，都可以用天雷滚滚来形容；但经过这一番“折腾”，知名度打响了，很多吃瓜群众倒表示对电影很好奇了。
大年初一，你会去看吗？
（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）