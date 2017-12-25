在《妖猫传》中饰演杨玉环，张榕容花了很久沉淀内心，达到“在只有眼睛能用的时候”也能让戏份很有张力，让观众看到她喷薄而出的情绪。

时光网讯 由陈凯歌导演的贺岁奇幻片《妖猫传》正在热映中，首周末票房突破2.4亿，连续两天过8000万，票房、上座率皆位列同档新片第一。今日《妖猫传》再曝角色特辑，深度揭秘众多角色性格特征、塑造秘辛，为接近、刻画不同人物的内心世界，黄轩、染谷将太等一众主演不断尝试用造独到方式诠释角色。同时曝光的一组工作照中，也呈现演员们入戏一刻。





电影中，黄轩扮演真挚、有孩子气的白居易，在他看来并没有把这位大诗人归分到历史人物去演绎，而是更多进入《妖猫传》中，在角色丰富的内心世界中去诠释，正如导演所言，像这样一个艺术家，一定不乏浪漫又纠结的性情。与此相反的僧人空海是一个理性主义者，连染谷将太都坦言“这次角色与以往不同”，在与黄轩搭档时，更能让观众体会到两人一动一静、相反相成的趣味感。





而电影中出演“少年夫妻”的张雨绮和秦昊，通过眼神、形态传递人物性格令人印象深刻，陈凯歌表示张雨绮被妖猫附身后，眼神是见功底的，而秦昊塑造“亦正亦邪”的陈云樵，眼神里有种说不出来的劲儿。





为在《妖猫传》中饰演杨玉环，张榕容花了很久沉淀内心，达到“在只有眼睛能用的时候”也能让戏份很有张力，让观众看到她喷薄而出的情绪。而出演唐玄宗的张鲁一更多通过肢体语言来设计一种不同的帝王气息，出场方式和打鼓戏份，向观众传达出“他不仅是一位帝王，同样也是一个深爱贵妃的男人”。





相对来说，由刘昊然、欧豪饰演的白鹤少年，出场方式则带给人们更多轻松欢快的感觉，同时拥有少年气的两人也是要尝试怎么用内心来诠释具有反差的人物感情。电影中张天爱尽管戏份不多，但不断练习舞蹈所奉献的表演非常吸睛亮眼，努力态度也被导演赞为“非常尽职”。