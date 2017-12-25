整支MV由邓超与警察学院的学生共同演唱，其间穿插警察日常工作的真实视频，展现了影片想要传达的“警察就是照进这座城市的光”的主题，也与电影片尾彩蛋遥相呼应。

时光网讯 华语犯罪动作电影《心理罪之城市之光》目前正在全国热映，今日，片方发布了一支《少年壮志不言愁》致敬曲MV，邓超与警察学院学生，用激昂的歌声再次唱响热血沸腾的岁月，电影用这种方式向“城市之光”致以敬意。



整支MV由邓超与警察学院的学生共同演唱，其间穿插警察日常工作的真实视频，展现了影片想要传达的“警察就是照进这座城市的光”的主题，也与电影片尾彩蛋遥相呼应。

正如歌词“几度风雨几度春秋，风霜雪雨搏激流”所言，MV中所展现的种种场景均是警察经历风风雨雨的真实写照，正是有这些无名英雄不分昼夜的守护，才带来了社会的安宁。

在此前的路演活动中，邓超曾多次表示童年愿望之一是做警察，分享了在警队体验生活时的见闻，感慨警察总是与家人聚少离多，每一次出警都危险重重，“城市里危险随时随地发生，警察非常值得我们去尊敬”，邓超更在微博上表示：“生活中真正的警察，他们生活在难以想象的压力之中，任何一次执行任务都充满了不可知，他们是千千万万为国为民无私奉献的和平卫士，他们才是城市之光”。

