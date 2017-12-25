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《大世界》发“黑白社会”角色海报

导演勾勒"社会边缘人"画像 建议成年人观看

2017-12-25 20:08:14 来源：Mtime时光网

角色海报共计十张，由刘健导演亲手作画完成。作为片中角色的首次单独亮相，刘健选择了黑白双色的呈现方式来揭示人与社会的两面性。

　　时光网讯  内地首部金马奖“最佳动画长片”《大世界》即将于1月12日全国上映。近日，片方发布一组“黑·白社会”角色海报。这组海报由导演刘健亲自绘制完成，首次曝光各个主要人物的单独特写。海报以版画质感与黑白色调呈现，展示“成人世界”中人与社会的黑白两面。

　　角色海报共计十张，由刘健导演亲手作画完成。作为片中角色的首次单独亮相，刘健选择了黑白双色的呈现方式来揭示人与社会的两面性。从人的角度来说，人的内心有白也有黑，黑白代表剧中乃至生活中每個人的复杂双面。

　　《大世界》的故事围绕着一群“小人物”对“巨款”的争夺展开，为了达成目的，他们用尽心机。但他们对金钱的渴望，其实都源自一个个改变生活的小梦想：主角“小张”抢夺巨款，是为了给整容失败的女友重新手术；年轻的情侣加入战局，是怀揣着对于“香格里拉”的向往；就连看似冷酷的杀手，都是为了送女儿出国读书才拿起凶器。《大世界》中诙谐、有趣的人物对话，正体现了角色所拥有的良好初心。

　　另一方面，他们所处的社会同样具有“黑白两面”，痛苦与希望共在，残酷与光明并存。为此，《大世界》中的这些“社会边缘人”不得不在黑暗的现实中苟且生存，但冰冷世界中的那些亮点，仍然会激起他们内心的波澜。这组黑白色调的海报，描绘出这部“超级现实”的动画作品中所呈现的双面社会。

　　在简约的黑白配色背后，海报还透露了许多影片的具体信息。从整体上看，海报对应了十个主要角色。不同的年龄、性别、着装，显示出人物身份地位上的差别：杀马特青年、黑衣杀手、开发商老板……他们共同组成鱼龙混杂的小镇生态，而这也是中国当今复杂社会现实的一种写照。

　　值得注意的是，在主要人物之外，海报中还有一张警察人形立牌的画像：在所有为了一己贪欲不择手段的人物之中，他代表了规则和法律。

　　具体到人物细节，导演描摹出不同角色各有用心的动作与神态。面对“巨款”，主角“小张”手持凶器，民间科学家虎视眈眈，开发商老板则傲慢地低头抽烟，他们各自采取的不同行动，正是本片的一大看点。导演选取的绘图视角也与人物的性格和遭遇息息相关：黑衣杀手居高临下的俯视流露出他的孤傲与冷酷，一位女性角色向上仰视的姿态则暗示她在命运面前的无力。从这些角度来说，角色海报看似简约，却也勾画出了本片意欲展示的“成人世界”：残酷、复杂而多变。

　　影片《大世界》定于2018年1月12日正式上映，作为一部极度现实、诙谐荒诞的“成人动画”，片方也特別提示：建议成年人观看。

   编辑：hello王小羊

关键词： 大世界 黑白 海报
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