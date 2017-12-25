剧情海报中，梁朝伟饰演的赌徒屠四谷与李宇春饰演的钱庄老板朱金真举办了盛大的娶亲盛典。这场特殊的典礼由女方朱金真打头阵，男方屠四谷则坐在大小刺妖抬着的轿中。

时光网讯 《捉妖记2》今日曝光了场面宏大的“娶亲”版超常规画幅海报，海报画面也首曝电影中娶亲元素的剧情，李宇春饰演的钱庄老板朱金真“强娶”梁朝伟饰演的江湖赌徒屠四谷，而超大排场的月夜娶亲设定也留下很大的剧情想象空间。

除了梁朝伟、李宇春这对CP，白百何、井柏然、杨祐宁领衔群妖送亲，白百何与井柏然在续集中的感情走向也引发了影迷期待。井柏然透露，“第二部其实讲的是一家分离后再团聚的故事，拍摄的时候对胡巴有了更深的感情，好像真的已经为人父母一样”。

全新曝光的“娶亲”版剧情海报中，梁朝伟饰演的赌徒屠四谷与李宇春饰演的钱庄老板朱金真举办了盛大的娶亲盛典。与男方骑着高头大马迎娶女方的传统娶亲方式不同，这场特殊的典礼由女方朱金真打头阵，男方屠四谷则坐在大小刺妖抬着的轿中。

这场盛典还邀得天师界、妖界一众亲朋加入，白百何饰演的霍小岚、井柏然饰演的宋天荫及杨祐宁饰演的云青三位天师负责护驾；而胡巴、笨笨则领衔了“妖界总动员”——胡巴提着灯笼乖巧跟在“新郎”朱金真身后，笨笨、竹篙、胖莹则承包了乐队演奏的工作，孕妇妖群负责举告示牌和运输彩礼，专注秀恩爱“100年”的骰子妖则站在他女朋友小花身上撒着红纸，这场盛大的娶亲典礼可谓震慑人妖两界。

然而在这场娶亲背后，屠四谷和朱金真的感情似乎没有那么单纯。披金戴银的朱金真独自走在队首，美艳中尽显霸气。反观典礼的另一主角屠四谷眉头紧蹙脸上写满惶恐。可见两人的成亲并非“你情我愿”，在喜庆、热闹的气氛背后似乎另有隐情。片中赌徒屠四谷嗜赌成性、债台高筑，而清水镇第一土豪朱金真又号称“追债天后”，两人不时上演你追我躲的“猫鼠游戏”。二人间的感情究竟是“虐”久生情，还是屠四谷被迫以身相许，只有电影上映后才能揭晓了。

一同公布的剧照中，胡巴的粑粑麻麻也不甘示弱秀起恩爱。宋天荫（井柏然饰）出现在霍小岚（白百何饰）的闺房当中，天荫撅起嘴巴欲亲小岚，小岚则一脸娇羞地捋着头发。相比第一部中“相敬如宾”的状态，第二部两人的互动更为亲密，感情明显升温。井柏然也在采访中透露自己对“胡巴麻麻”的身份有了更强的代入感：“第二部其实讲述的是我和胡巴、小岚一家从分离到团聚的故事，拍摄的时候，对胡巴的情感是更深的，会回想第一部里跟胡巴相处的一幕幕，好像真的已经为人父母一样。”

编辑：hello王小羊