网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

奇幻爱情喜剧《为你写诗》广州开机

吴克群自编自导自演处女作2018年将亮相

2017-12-25 21:20:46 来源：Mtime时光网

提起“为你写诗”，相信观众并不陌生，这是一首由吴克群作词作曲并演唱的流行歌曲。在这首歌中，有一句歌词“为你写诗，为你静止，为你做不可能的事”正是电影《为你写诗》的灵感起源。

　　时光网讯  吴克群自编自导自演的奇幻爱情喜剧《为你写诗》于12月23日在广州开机，这也是吴克群从创作歌手转型，并筹备了多年的导演处女作。影片由李丰博联合执导，95后小花周依然担纲女主角。此外，还有多位神秘大咖的加盟演出，有待后续揭晓。影片预计将在2018年年内全国上映。

　　提起“为你写诗”，相信观众并不陌生，这是一首由吴克群作词作曲并演唱的，在2008年发行，随后风靡两岸三地的歌。在这首歌中，有一句歌词“为你写诗，为你静止，为你做不可能的事”正是电影《为你写诗》的灵感起源，这份对爱情的执着与付出精神，也成为吴克群执导的电影《为你写诗》贯穿始终的故事内核。

　　《为你写诗》讲述了陈诗杰（吴克群 饰）为了得到校园女神黑小甄（周依然 饰）的心，展开轰轰烈烈的求爱行动，一次又一次完成不可能的任务。

　　在当日的开机仪式上，导演吴克群也谈及自己作为影片创作者的心路历程，他透露自己是戏剧专业出身，一直有导演梦，有着想要向大家讲述的故事，早从四年前就开始筹备《为你写诗》这部影片，剧本也经历了四年的创作修改。在此期间，他搬去北京生活，骑单车乘地铁，进影院去观察和感受观众的每一次情绪起伏。在成为导演的路上，用他自己的话来说，就是“学数学，学几何，学逻辑甚至学做人”，但初衷仍然是不变的——讲好自己的故事。

　　即使如此，作为一名新人导演，他坦言最大的压力来自于外界的很多质疑，但他并不后悔，誓要将导演梦继续下去。

　　在《为你写诗》这部爱情电影中，与吴克群共同谱写恋曲的女主角由95后小花周依然担纲，四川舞蹈学院毕业的她有着良好的条件基础，也参与了不少平面及电视剧的拍摄，吴克群导演透露，周依然第一次来试镜时，应征的其实是女配角的角色，但她独特的外表气质，和非常具有可塑性的表演，给了吴克群导演很多惊喜，也让她有了变身女主角的机会。

   编辑：hello王小羊

关键词： 为你写诗 吴克群 开机
关注时光网微信

相关电影/影人

吴克群

吴克群

Kenji Wu

职业：演员 | 导演
为你写诗

为你写诗 (2018)

0.0

会员评论 (12)

发表

本周热读

1

95后女优已成霓虹银幕主力军！

新世代日本女星大盘点

今天，时光君就为大家盘点日本演艺界那些颜值爆表、气质..
2

2017烂番茄20大烂片“正联”入榜

“变5”“木乃伊”跻身前十 续集烂片频现

20
烂番茄显示的今年最烂的20部影片，《攻壳机动队》《正义..
3

2017年好莱坞票房黑马盘点

恐怖片爆款连连 文艺片也能以小博大

2017年，好莱坞有这样一批中小成本电影以黑马之势冲过1..
4

2018这些日韩新片哪部会引进？

死神PK东野圭吾 李沧东改编村上春树

2018年的日韩电影就是改编电影的天下，日本漫改大电影继..
5

数万网友请愿删除“八罗汉”达蒙戏份

性骚扰与性侵应区别对待？不当言论惹怒众人

超过1.9万网友希望《瞒天过海：美人计》删除马特·达蒙..

查看更多