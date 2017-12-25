提起“为你写诗”，相信观众并不陌生，这是一首由吴克群作词作曲并演唱的流行歌曲。在这首歌中，有一句歌词“为你写诗，为你静止，为你做不可能的事”正是电影《为你写诗》的灵感起源。

时光网讯 吴克群自编自导自演的奇幻爱情喜剧《为你写诗》于12月23日在广州开机，这也是吴克群从创作歌手转型，并筹备了多年的导演处女作。影片由李丰博联合执导，95后小花周依然担纲女主角。此外，还有多位神秘大咖的加盟演出，有待后续揭晓。影片预计将在2018年年内全国上映。

提起“为你写诗”，相信观众并不陌生，这是一首由吴克群作词作曲并演唱的，在2008年发行，随后风靡两岸三地的歌。在这首歌中，有一句歌词“为你写诗，为你静止，为你做不可能的事”正是电影《为你写诗》的灵感起源，这份对爱情的执着与付出精神，也成为吴克群执导的电影《为你写诗》贯穿始终的故事内核。

《为你写诗》讲述了陈诗杰（吴克群 饰）为了得到校园女神黑小甄（周依然 饰）的心，展开轰轰烈烈的求爱行动，一次又一次完成不可能的任务。

在当日的开机仪式上，导演吴克群也谈及自己作为影片创作者的心路历程，他透露自己是戏剧专业出身，一直有导演梦，有着想要向大家讲述的故事，早从四年前就开始筹备《为你写诗》这部影片，剧本也经历了四年的创作修改。在此期间，他搬去北京生活，骑单车乘地铁，进影院去观察和感受观众的每一次情绪起伏。在成为导演的路上，用他自己的话来说，就是“学数学，学几何，学逻辑甚至学做人”，但初衷仍然是不变的——讲好自己的故事。

即使如此，作为一名新人导演，他坦言最大的压力来自于外界的很多质疑，但他并不后悔，誓要将导演梦继续下去。

在《为你写诗》这部爱情电影中，与吴克群共同谱写恋曲的女主角由95后小花周依然担纲，四川舞蹈学院毕业的她有着良好的条件基础，也参与了不少平面及电视剧的拍摄，吴克群导演透露，周依然第一次来试镜时，应征的其实是女配角的角色，但她独特的外表气质，和非常具有可塑性的表演，给了吴克群导演很多惊喜，也让她有了变身女主角的机会。



编辑：hello王小羊