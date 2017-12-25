《前任3》北京首映全阵容亮相，田羽生导演感慨“前任系列拍到了终结篇，是对自己青春的告别。”韩庚、郑恺两位默契十足的男主角，在现场献出激烈的“借位之吻”，两位好基友真是互损无边界。

（本文来自影视生活第一站 时光网）

















韩庚在现场表示，“在演第三部的时候感觉到非常默契，有时候一个眼神郑恺就能知道我想说什么。看到拍第一部的照片，想到很多以前的趣事，特别有趣。”郑恺说，“第二集韩庚不在，我好辛苦啊面对前任！这次韩庚回归了，我们的默契还在，前任系列终于拍到了第三部，作为一部原创IP的故事不容易，中国电影应该支持这样的原创IP。”





如今《前任3》即将上映，“前任”系列也将圆满收官，韩庚、郑恺在现场放飞自我，奉上激情的“借位拥吻”一枚，郑恺还深情表白韩庚说：“我爱你，胜过爱自己，”韩庚则说“郑恺亲爱的，我会一直在你身边。”说完两人禁不住“呕吐”了起来，看来两位好基友真是互损无边界，开玩笑无下限啊。













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编辑：隐饮