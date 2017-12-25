（本文来自影视生活第一站 时光网）
田羽生
导演直言：“前任系列拍到了终结篇，是对自己青春的告别，我们几个也从二十几岁的小伙子，变成了30多岁的大叔，它是结束也是新的开始。”韩庚、郑恺两位默契十足的男主角在现场献出激烈的“借位之吻”，看来两位直男为了宣传电影也是拼了。
电影《前任3：再见前任》
讲述了孟云、余飞这对好基友都因为一点小事和女友分手，回归单身的两人放飞自我，引发了一系列令人笑泪齐飞的故事。经过了三年多的等待，韩庚
、郑恺
终于再度合体回归“前任”系列，作为这部系列电影的元老级人物，他们回忆起参演往事也是感慨万千。
韩庚在现场表示，“在演第三部的时候感觉到非常默契，有时候一个眼神郑恺就能知道我想说什么。看到拍第一部的照片，想到很多以前的趣事，特别有趣。”郑恺说，“第二集韩庚不在，我好辛苦啊面对前任！这次韩庚回归了，我们的默契还在，前任系列终于拍到了第三部，作为一部原创IP的故事不容易，中国电影应该支持这样的原创IP。”
如今《前任3》即将上映，“前任”系列也将圆满收官，韩庚、郑恺在现场放飞自我，奉上激情的“借位拥吻”一枚，郑恺还深情表白韩庚说：“我爱你，胜过爱自己，”韩庚则说“郑恺亲爱的，我会一直在你身边。”说完两人禁不住“呕吐”了起来，看来两位好基友真是互损无边界，开玩笑无下限啊。
电影《前任攻略》《前任2：备胎反击战》
曾先后斩获不俗的票房成绩，如今这部《前任3》除了有韩庚、郑恺两位老搭档以外，还有于文文
、曾梦雪
、罗米
三位新面孔加盟。于文文在现场深情献唱一曲，表现十分惊艳。在当天的活动上，华谊兄弟总经理兼副董事长王中磊，华谊影业CEO叶宁到场助阵。叶宁直言，“《前任3》不仅仅是终结篇，也是一个成长。这是一部很写实的片子，能打动当下的电影观众。”
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编辑：隐饮