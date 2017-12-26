网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《全球风暴》入“娱乐周刊”年度烂片

“敦刻尔克”登顶十佳 “表情冒险”烂片居首

2017-12-26 08:37:01 来源：Mtime时光网

美国《娱乐周刊》评选出2017年十部佳片和五部烂片。诺兰《敦刻尔克》登顶十佳榜首，《表情奇幻冒险》则在五烂中高居第一。
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 美国《娱乐周刊》评选出2017年十部佳片和五部烂片。诺兰《敦刻尔克》登顶十佳榜首，《表情奇幻冒险》则在五烂中高居第一。

　　“十佳”中有不少老面孔，也有一些罕见的新面孔，譬如劳模姐杰西卡·查斯坦主演的《茉莉的牌局》。《娱乐周刊》的评语称，《社交网络》编剧艾伦·索金在他的导演处女作中展现了他标志性的、如说唱音乐般的对话风格；杰西卡·查斯坦则展现了她自《猎杀本拉登》以来最好的表演。

　　另外，由克里斯蒂安·贝尔裴淳华本·福斯特主演的西部片《敌对分子》也上榜。该片《疯狂的心》导演斯科特·库珀执导，改编自唐纳德·斯图尔特的奥斯卡获奖剧本《大失踪》

　　在五烂名单中，法鲨主演的《雪人》和吴彦祖主演的灾难片《全球风暴》上榜。评语称，《雪人》里一系列荒谬可笑的元素导致了最终影片的一团混乱；对《全球风暴》的形容则用了一个比喻——把《鲨卷风》拍得像《月光男孩》

年度十佳：

9，《脸庞,村庄》（纪录片）

年度五烂：


（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：Sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 娱乐周刊 十佳 烂片 年度评选
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

敦刻尔克

敦刻尔克 (2017)

8.2

导演：克里斯托弗·诺兰

主演：菲恩·怀特海德

表情奇幻冒险

表情奇幻冒险 (2017)

6.0

导演：安东尼·莱昂迪斯

主演：T·J·米勒

茉莉的牌局

茉莉的牌局 (2017)

-1.0

导演：艾伦·索金

主演：杰西卡·查斯坦

社交网络

社交网络 (2010)

8.3

导演：大卫·芬奇

主演：杰西·艾森伯格

艾伦·索金

艾伦·索金

Aaron Sorkin

职业：编剧 | 制作人
杰西卡·查斯坦

杰西卡·查斯坦

Jessica Chastain

职业：演员 | 制作人
克里斯蒂安·贝尔

克里斯蒂安·贝尔

Christian Bale

职业：演员 | 制作人
裴淳华

裴淳华

Rosamund Pike

职业：演员
本·福斯特

本·福斯特

Ben Foster

职业：演员 | 制作人
敌对分子

敌对分子 (2017)

-1.0

导演：斯考特·库伯

主演：克里斯蒂安·贝尔

斯科特·库珀

斯科特·库珀

Scott Cooper

职业：
雪人

雪人 (2017)

6.3

导演：托马斯·阿尔弗..

主演：迈克尔·法斯宾德

神奇女侠

神奇女侠 (2017)

7.5

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

脸庞，村庄

脸庞，村庄 (2017)

8.8

导演：JR

主演：JR

伯德小姐

伯德小姐 (2017)

8.4

导演：格蕾塔·葛韦格

主演：西尔莎·罗南

狐步舞

狐步舞 (2017)

0.0

导演：马斯·舒姆里克

主演：利奥·阿什肯纳兹

逃出绝命镇

逃出绝命镇 (2017)

7.5

导演：乔丹·皮尔

主演：丹尼尔·卡卢亚

水形物语

水形物语 (2017)

-1.0

导演：吉尔莫·德尔·..

主演：莎莉·霍金斯

请以你的名字呼唤我

请以你的名字呼唤我 (2017)

8.5

导演：卢卡·瓜达格尼诺

主演：提莫西·查拉梅

摩天轮

摩天轮 (2017)

-1.0

导演：伍迪·艾伦

主演：凯特·温丝莱特

亨利之书

亨利之书 (2017)

7.1

导演：科林·特莱沃若

主演：娜奥米·沃茨

全球风暴

全球风暴 (2017)

6.4

导演：迪安·德夫林

主演：杰拉德·巴特勒

显示更多∨

会员评论 (24)

发表

本周热读

1

95后女优已成霓虹银幕主力军！

新世代日本女星大盘点

今天，时光君就为大家盘点日本演艺界那些颜值爆表、气质..
2

2017烂番茄20大烂片“正联”入榜

“变5”“木乃伊”跻身前十 续集烂片频现

20
烂番茄显示的今年最烂的20部影片，《攻壳机动队》《正义..
3

2017年好莱坞票房黑马盘点

恐怖片爆款连连 文艺片也能以小博大

2017年，好莱坞有这样一批中小成本电影以黑马之势冲过1..
4

2018这些日韩新片哪部会引进？

死神PK东野圭吾 李沧东改编村上春树

2018年的日韩电影就是改编电影的天下，日本漫改大电影继..
5

数万网友请愿删除“八罗汉”达蒙戏份

性骚扰与性侵应区别对待？不当言论惹怒众人

超过1.9万网友希望《瞒天过海：美人计》删除马特·达蒙..

查看更多