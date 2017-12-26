2017-12-26 08:37:01 来源：Mtime时光网
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编辑：Sa
导演：克里斯托弗·诺兰
主演：菲恩·怀特海德
导演：安东尼·莱昂迪斯
主演：T·J·米勒
导演：艾伦·索金
主演：杰西卡·查斯坦
导演：大卫·芬奇
主演：杰西·艾森伯格
Aaron Sorkin
Jessica Chastain
Christian Bale
Rosamund Pike
Ben Foster
导演：斯考特·库伯
主演：克里斯蒂安·贝尔
Scott Cooper
导演：托马斯·阿尔弗..
主演：迈克尔·法斯宾德
导演：派蒂·杰金斯
主演：盖尔·加朵
导演：JR
主演：JR
导演：格蕾塔·葛韦格
主演：西尔莎·罗南
导演：马斯·舒姆里克
主演：利奥·阿什肯纳兹
导演：乔丹·皮尔
主演：丹尼尔·卡卢亚
导演：吉尔莫·德尔·..
主演：莎莉·霍金斯
导演：卢卡·瓜达格尼诺
主演：提莫西·查拉梅
导演：伍迪·艾伦
主演：凯特·温丝莱特
导演：科林·特莱沃若
主演：娜奥米·沃茨
导演：迪安·德夫林
主演：杰拉德·巴特勒
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PetterLang
10分钟前
现在这些个总结年度十佳 年度十烂 特别没劲。十佳也未必都佳，十烂也未必都烂。佳片不止十步，烂片更不止十部
太极教我当影帝
2小时前
开局比较中肯，不过还是老套路#滑稽。
就不告诉你3831000
全球风暴 个人 觉得很好看 现在电影越来越难拍了
霉鍋隊長Junyo
3小时前
尼玛的，神奇女侠竟然是烂片，我不服。
王石头11182小时前
擦擦眼，仔细看
低调的峰重义2小时前
年度十佳，朋友，眼神堪忧……
KODDD2小时前
看仔细，这里面神奇女侠是在十佳里面的，后面五个才是烂片榜
电影迷000102小时前
10佳之一
霉鍋隊長Junyo1小时前
哈哈哈，不好意思，原谅我，一时看错了，我的女侠肯定是佳片👍！
ralbert
4小时前
全球风暴，星际特工都是专门来中国骗钱的货。
飛越地平線4小时前
为什么不能理解成讨好中国观众呢？更多的外国电影根据中国人的观影习惯来拍摄电影不是好事吗？
182****0815_83769712小时前
就因为有香港，有吴彦祖，就是来中国骗钱了？全球风暴，情节紧凑，悬念得当，全程无尿点，比敦刻尔克我全程快进看完强多了！
澄湖金少26分钟前
风暴和特工都还可以，个人觉得和正联一个水平。表情包这种烂出天际的破片在北美票房都不错，可见美国佬品味也就那样
182****0815_8376971
5小时前
有像我一样觉得，全球风暴才应该是十佳榜首，敦刻尔克才是烂片第一的吗！
天晴了_1小时前
肯定有的 观影水平差的肯定不止你一个啊 哈哈
但是把无知还拿出来炫的 应该就只有你了
歪歪的眼球1小时前
对，只有你一个，你是上帝之子。
bestlist
神奇女侠我是真的不懂！
没关系这电影上了很多10佳榜单，国外观众评价很好
shmo
表情奇幻 就挺好笑的 没有多烂
是风太大了
敦刻尔克名不符实，我看完后一脸懵逼，百度了一下为什么，有个人说的话让我醍醐灌顶：让中国人看敦刻尔克就是让英国人看二万五千里长征。
木之本樱
这榜单够接地气。“把《鲨卷风》拍得像《月光男孩》”，有水平~
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