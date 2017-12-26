2017-12-26 09:47:59 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：冯小刚
主演：黄轩 苗苗
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毁灭蛋糕
1分钟前
说实话这里确实该剪，一直克制，没有直面体现何小萍的正式舞蹈，直到何小萍穿着病号服在操场上翩然起舞，瞬间感情迸发。
布爾什維克老王
19分钟前
这节奏是要出导演剪辑版么
樱木花城
21分钟前
这歌舞也就一分多钟，没必要删掉啊，这部芳华，女主何小萍的戏份太少，感觉就削弱了女主的地位。如果保留这部分歌舞片段，能跟结尾穿病号服跳舞那段形成呼应啊
寒江雪6分钟前
这段删了是为了让何小萍这个人物接续憋下去，在最后月光下穿病号服跳沂蒙颂人物情绪和观众情绪彻底迸发。
9576
48分钟前
是应该删的啊，成片节奏很好。这个是整个舞跳完拍完了留着当素材的。
电光幻影1985
1小时前
芳华里的歌舞片段确实太长，导致剧情线有很大的撕裂感。
TEA先生
2小时前
这段是因为太长了有点破坏整体剧情进展删的吗？其实但看这个段落倒是还可以啊
Sephiroth1765583
3小时前
删的挺高，不明白为什么总有人觉得电影越长越好。
Simply的祖上
有些电影还真的只有冯导能拍，冯导的导演水平是一方面，更重要的是有些敏感题材也只有他有能力也有胆量拍。
amoretto
不按原著可以理解，放电影院里面没头没尾的删了那么多，有的看的人一头雾水
kiangsu
这部电影的配乐非常好听，里面几首翻唱的经典歌曲也很好听，可惜没有随赵麟的电影原声音乐一起发行。
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