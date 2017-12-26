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补上！《芳华》何小萍独舞片段曝光

剧情需要被删减 影院看不到这段

2017-12-26 09:47:59 来源：Mtime时光网

“何小萍高原独舞”片段并未出现在公映版影片中。
      时光网讯 冯小刚电影《芳华》正在全国热映，日前，片方发布“何小萍高原独舞”视频，“生病”的何小萍代替意外受伤的卓玛跳《草原女民兵》中的A角，虽是临时上场，但何小萍充满自信，舞姿优美，最终圆满完成表演引台下战士掌声阵阵。

      值得一提的是，该片段后半段的舞蹈段落并未出现在公映版影片中。

   编辑：羊羊

关键词： 芳华
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芳华

芳华 (2017)

7.7

导演：冯小刚

主演：黄轩 苗苗

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