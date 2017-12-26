2017-12-26 10:07:25 来源：Mtime时光网
编辑：隐饮
导演：冯小刚
主演：黄轩 苗苗
导演：陈凯歌
主演：黄轩 染谷将太
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大圣跪来
41分钟前
坐等好莱坞大片，国产烂片算了吧，没兴趣
古迹使者
2小时前
我是真的服冲奥给战狼不给芳华，不是说战狼辣鸡，是说他不适合
澄湖金少
3小时前
这周上映的影片里比较看好解忧，除了成龙的卖点，个人觉得热巴更有吸引力。其他如妖铃铃、二妖之流生错了时代，现在的中国观众已经不是那么好忽悠了。总体大盘不会太高，几部老片口碑扑街后继乏力，新片又撑不起来。大家都在为好莱坞大片蓄钱包了。
天神不下凡
4小时前
芳华 应该是一部好电影 但是我不敢看
包皮卷蛐蘸屎吃
潘金莲没赚到，这部赚翻了
澄湖金少3小时前
潘金莲也没少赚，范冰冰是奔着影后去的，片酬没多少，其他演员大多数客串。要特效没特效，要追车没追车，成本能有多少？卖了4、5亿还能不赚？
燕之何往
5小时前
陈凯歌一个米国人拍的什么玩意？跟无极比只是强了一点点。龙叔也老了，还是推荐芳华
95764分钟前
龙叔是老了还不想要浪一波，隔壁小钢炮都各种放飞自我“去他的喜剧”了。
海绵宝宝MJ
好开心😊，强烈推荐 芳华
黑眼圈rock80
6小时前
今年上半年国产电影几乎没有什么好片，票房惨淡，下半年国产片质量明显提高，下半年票房也显著提高，这个是好现象，，让垃圾烂片的全部赔的血本无归，，，，
威尔克鲁斯
小刚还是很屌的
马画藤96
恭喜冯导
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