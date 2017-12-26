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《芳华》领跑圣诞档即将破9亿

2017全年分账票房已达509亿 创历史新高

2017-12-26 10:07:25 来源：Mtime时光网

圣诞节大盘报收综合票房1.88亿，《芳华》领跑圣诞档即将破9亿，预计总票房将轻松突破10亿。2017年即将收关，截止今日2017年内地市场累计分账票房已达509亿，预计今年最终分账票房将突破520亿。


（本文来自影视生活第一站 时光网）       

       时光网讯 根据初步统计，圣诞节大盘报收1.88亿；《芳华》6211万，累计8.83亿；《妖猫传》4439万，累计2.89亿；《机器之血》3169万，累计2.39亿；《心理罪之城市之光》2234万，累计1.72亿；《寻梦环游记》597万，累计11.01亿；#帕丁顿熊2#113万，累计1.94亿。

       由于本周一是圣诞节，全国单日分账票房保持在1.61亿的较高水平。《芳华》同比上周一仅跌11%，口碑出色票房走势稳健，累计综合票房接近9亿，累计分账票房已轻松破8亿关口，预计总票房将突破10亿。《妖猫传》《机器之血》稳居第二三位，《妖猫传》综合票房预计今日破3亿。

       2017年即将收关，截止今日全国本年累计分账票房已达509亿，预计今年最终的分账票房将突破520亿，年度涨幅将超过10%以上，综合票房将达到550亿左右，创下历年新高。



（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：隐饮

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关键词： 每日票房 芳华 妖猫传
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